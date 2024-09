La esperada secuela de “Exterminio” fue grabada con un iPhone 15

"Exterminio", la famosa cinta de terror postapocalíptico, contará con una nueva secuela que busca innovar las técnicas de filmación en Hollywood

Cillian Murphy y Danny Boyle regresan a la pantalla grande con la esperada secuela de la franquicia de terror post-apocalíptico, Exterminio (28 days later en su idioma original), cuyo estreno está programado para el 20 de junio de 2025, según informó Sony. La producción, que comenzó en mayo de 2024 y acaba de finalizar, ha generado gran expectación no solo por el regreso de sus protagonistas, sino también por la innovadora técnica de filmación empleada: el uso de varios iPhone 15 adaptados, según reportó Wired.

La saga comenzó en 2002 dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Cillian Murphy en el papel de Jim, un mensajero que despierta de un coma en un mundo devastado por un virus que ha colapsado la civilización en el Reino Unido. La segunda entrega llegó en 2007, y ahora, casi dos décadas después, Boyle y Murphy se reúnen para continuar la historia.

"Exterminio" ha sido una de las cintas de terror más aclamadas de los últimos 20 años. Además de haber tenido un "segundo boom" durante la pandemia de COVID-19 (Créditos: Fox Searchlight)

El presupuesto de 75 millones de dólares convierte a Exterminio 3 en una de las producciones más costosas filmadas con teléfonos inteligentes. Sin embargo, la decisión de usar el dispositivo de Apple para crear esta cinta no fue un simple capricho.

Todo se remonta a la cinta original, en la que Boyle y el director de fotografía, Anthony Dod Mantle, buscaron innovar la forma en que grababan la película, por lo que descartaron las cámaras tradicionales y optaron por la cámara digital Canon XL-1, convirtiendo a Exterminio en una de las primeras cintas en ser grabadas de esta manera.

Ahora, Boyle y Mantle han vuelto a dejarse llevar por su creatividad y amor por las nuevas tecnologías para desarrollar una experiencia cinematográfica única. Cabe mencionar que los celulares de Apple no fueron las únicas herramientas fuera de lo común que se utilizaron para filmar 28 años después. También se usaron action cameras atadas a animales de granja para algunas escenas, una técnica que fue denominada “GoatPro” (un juego de palabras que hace alusión a las cámaras GoPro y a las cabras).

También se utilizaron cámaras atadas a animales de granja para varias secuencias de este próximo filme POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LIBRESHOT.COM

Además de Murphy, el elenco incluye a Jodie Comer, conocida por su papel en Killing Eve, y a Aaron Taylor-Johnson, rumoreado como posible próximo James Bond, así como al veterano actor Ralph Fiennes.

En una entrevista con NME en 2022, Murphy expresó su entusiasmo por regresar a la franquicia, a pesar de los desafíos que implica interpretar a un personaje 20 años mayor. “Cada vez que me encuentro con Danny o Alex [Garland], siempre menciono la idea de una secuela. Mostré la película a mis hijos hace unos años y les encantó. Realmente se mantiene, lo cual es increíble para una película de 20 años”, comentó Murphy.

Por su parte, Boyle confirmó a NME que Alex Garland había escrito un guion para una posible secuela de Exterminio 2, titulada 28 months later (28 meses después), con una “idea encantadora” en su núcleo. Aunque no se han anunciado fechas de estreno para las dos películas adicionales que completarán la nueva trilogía, se espera que la primera comience a filmarse a finales de este año. Boyle solo dirigirá Exterminio 3 (28 years later), mientras que Nia DaCosta, directora de Candyman y The Marvels, se encargará de la siguiente entrega.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno de la tercera entrega de la saga (Créditos: Fox Searchlight)

Hasta el momento, Jim es el único personaje confirmado de la película original que regresará en Exterminio 3, mientras que ninguno de los actores de la cinta de 2007 parece estar involucrado. Sin embargo, Imogen Poots, quien interpretó a Tammy en la secuela, ha manifestado su interés en retomar su papel.