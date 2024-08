No te sueltes, la película de terror sobrenatural de Alexandre Aja, presenta un nuevo adelanto

Del visionario director Alexandre Aja (Las colinas tienen ojos, Crawl) y las mentes creativas detrás de Stranger Things y Arrival llega NEVER LET GO. En este nuevo thriller psicológico y de terror, mientras un mal se apodera del mundo más allá de la puerta de su casa, la única protección para una madre, interpretada por la ganadora del Oscar® Halle Berry (Actriz protagonista, 2001 - Monster's Ball), y sus hijos gemelos es su casa y el vínculo protector de su familia. Necesitados de estar conectados en todo momento -incluso atándose con cuerdas-, se aferran el uno al otro, instándose mutuamente a no soltarse nunca. Pero cuando uno de los chicos se pregunta si el mal es real, los lazos que los unen se rompen, desencadenando una aterradora lucha por la supervivencia.

Alexandre Aja, el director detrás de películas como Alta Tensión (Haute Tension, 2003), Piraña 3D (Piranha 3D, 2010) e Infierno en la tormenta (Crawl, 2019), regresa a los cines con un nuevo proyecto de terror sobrenatural. No te sueltes (Never Let Go), antes conocida como Mother Land, hará su debut en septiembre próximo con la ganadora del Oscar, Halle Berry, en el rol principal.

La película, que recientemente presentó un nuevo adelanto, sigue la historia de una madre y sus hijos gemelos que, durante años, han vivido presuntamente atormentados por un espíritu maligno. Por tal razón, han aprendido que para permanecer con vida nunca deben abandonar el vínculo protector de su familia, atándose con cuerdas e instándose a no soltarse nunca. Pero cuando uno de los chicos se pregunta si el mal es real y su conexión se rompe, se desencadena una aterradora lucha por la supervivencia.

Además de la intérprete de Gatúbela como protagonista, el reparto se completa con los jóvenes talentos de Percy Daggs IV (Los últimos días de Ptolomeo Grey) y Anthony B. Jenkins (Florida Man). Detrás de cámaras también se encuentran los productores Shawn Levy, Dan Cohen y Dan Levine de 21 Laps (compañía detrás de Stranger Things).

Recientemente, Lionsgate adelantó la fecha de estreno de No te sueltes en los Estados Unidos moviendo su fecha del 27 al 20 de septiembre, con el fin de darle un mayor tiempo en taquilla antes del esperado estreno de Joker: Folie à Deux. En países como Argentina, en cambio, la película recién será lanzada el 7 de Noviembre de 2024.