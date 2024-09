5 canciones inspiradas en asesinos en serie

Varios músicos han tomado como inspiración los terribles asesinatos para crear algunos de sus mayores éxitos

En el mundo de la música, algunos artistas han decidido explorar las sombras más inquietantes de la historia criminal a través de sus letras. Desde los oscuros ecos del pasado hasta las perturbadoras historias de asesinos seriales, ciertos temas musicales no solo capturan la atención por sus ritmos envolventes, sino también por la perturbadora profundidad de sus contenidos.

A través de una serie de canciones icónicas, artistas de géneros variados han rendido homenaje a figuras infames como Charles Manson, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, entre otros. Desde el punk experimental de Sonic Youth hasta el rap provocador de Eminem, estos temas no solo reflejan una fascinación morbosa, sino también un intento de entender y articular el horror de sus crímenes.

“Death Valley 69”, de Sonic Youth (Charles Manson)

Sonic Youth referencia a Charles Manson con “Death Valley 69”, un tema del álbum “Bad Moon Rising” que mezcla distorsión y horror para evocar el caos de los asesinatos de Manson (X/@thesonicyouth)

La canción: lanzada en 1985, es el último track del álbum “Bad Moon Rising”. Con su atmósfera oscura y sus guitarras cargadas de distorsión, rinde homenaje de manera sórdida y caótica a uno de los episodios más oscuros de la historia criminal de los Estados Unidos: los asesinatos orquestados por Charles Manson.

Thurston Moore, guitarrista y vocalista de Sonic Youth, junto a Lydia Lunch como voz invitada, plasman el horror en “Death Valley ‘69″, una canción que se destaca por su estructura tradicional pero evocadora. Musicalmente, sigue una línea que combina un coro potente con una sección media casi monótona. Desde el punto de vista lírico, encadena citas y frases relacionadas con los asesinatos de Manson, evocando su horror mediante alusiones e indirecciones.

Deep in the valley (En lo profundo del valle)

In the trunk of an old car (En el maletero de un coche viejo)

I’ve got sand in my mouth (Tengo arena en la boca)

You’ve got sun in your eyes (Tú tienes sol en los ojos)

Charles Manson dirigió los brutales asesinatos de la actriz Sharon Tate y otros en 1969 (Departamento de Cárceles y Rehabilitación de California, izquierda, y Wally Fong, derecha, vía AP, Archivo)

El asesino: En 1969, Charles Manson, líder del infame “Clan Manson”, orquestó una serie de brutales asesinatos en Los Ángeles con el objetivo de incitar una guerra racial. Según el, inspirado en una interpretación distorsionada de la canción “Helter Skelter” de los Beatles.

Manson envió a sus seguidores a cometer los homicidios. El 8 de agosto de aquel año, el grupo mató a la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada, y a cuatro de sus amigos en su casa en Hollywood Hills. La noche siguiente, atacaron a la pareja Leno y Rosemary LaBianca en su hogar, asesinándolos de manera similar.

“Blow”, de Tyler The Creator (Ted Bundy)

Tyler, the Creator explora la psicología de Ted Bundy en “Blow”, una canción que relata la perspectiva del infame asesino serial, y fue criticada por sus letras explícitas (REUTERS/Hannah Mckay)

La canción: El 26 de agosto, tras ser rechazado en la frontera británica, el rapero Tyler, the Creator tuiteó: “Por letras de 2009, no me permiten ingresar al Reino Unido durante 3-5 años (a pesar de haber estado allí hace 8 semanas). Esa es la razón por la que los conciertos fueron cancelados”. ¿La razón? Una serie de canciones entre las que se encontraba el tema “Blow”, que el país consideraba ofensivas.

A diferencia de otros artistas, el rapero reconoció que el tema era sobre el asesino serial Ted Bundy. El tema, según confesó a The Guardian, surgió “cuando estaba leyendo sobre diferentes personas en la historia de Estados Unidos”. A ello agregó: “Una de estas resultó ser Ted Bundy, y escribí una canción desde su punto de vista”.

Baby, you’re an angel (Nena, eres un ángel)

How about we turn this into a fable of some sort? (¿Qué tal si convertimos esto en una fábula de algún tipo?)

You already know you’re dead (Ya sabes que estás muerta)

Ironic cause your lipstick’s red, of course (Irónico porque tu lápiz labial es rojo, por supuesto)

I stuff you in the trunk, drunk (Te meto en el maletero, borracho)

Cause all I really wanna do is fuck and snort blow (Porque todo lo que quiero hacer es follar y esnifar)

Ted Bundy fue ejecutado en 1989 después de confesar al menos 36 asesinatos, siendo uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos (Bettmann Archive)

El asesino: Theodore Robert Bundy, conocido como Ted Bundy, es uno de los nombres más infames en la historia criminal de Estados Unidos. Bundy, nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 después de que se confirmara su participación en al menos 36 asesinatos de mujeres jóvenes entre 1974 y 1978.

Bundy confesó haber secuestrado, violado y asesinado a decenas de mujeres en siete estados, después de haberlo negado durante más de una década. Sus víctimas eran principalmente mujeres blancas de entre 15 y 25 años, muchas de ellas universitarias. La cantidad real de víctimas es desconocida, aunque el FBI verificó al menos 36 casos.

“Pumped Up Kicks”, de Foster the People (Eric Harris y Dylan Klebold)

“Pumped Up Kicks” de Foster the People podría estar inspirada en la Masacre de Columbine, uno de los ataques en escuelas más famosos de Estados Unidos (Youtube/Foster the People)

La canción: Mark Foster, líder de la banda estadounidense de indie pop Foster the People, compuso y grabó en tan solo cinco horas la canción en 2009 mientras trabajaba como escritor de jingles comerciales en Los Ángeles. La canción se difundió rápidamente en línea como descarga gratuita, atrayendo considerable atención y conduciendo a la firma de un contrato de grabación con el sello Columbia.

Debido a su mensaje impactante y enigmático, “Pumped Up Kicks” levantó especulaciones sobre las fuentes de su inspiración. Aunque el grupo nunca reveló la influencia directa, se cree que se podría haber inspirado en la Masacre de Columbine que sucedió el 20 de abril de 1999.

He found a six-shooter gun (Encontró una pistola de seis tiros)

In his dad’s closet, and with a box of fun things (En el armario de su padre, y con una caja de cosas divertidas)

I don’t even know what (Ni siquiera sé lo qué)

But he’s coming for you, yeah, he’s coming for you (Pero viene por ti, sí, viene por ti)

All the other kids with the pumped up kicks (Todos los otros chicos con las patadas bombeadas)

You better run, better run outrun my gun (Mejor corre, mejor corre, escapa de mi arma)

All the other kids with the pumped up kicks (Todos los otros chicos con las patadas infladas)

You better run, better run faster than my bullet (Mejor corre, mejor corre más rápido que mi bala)

Eric Harris y Dylan Klebold perpetraron la Masacre en Columbine en 1999, un ataque premeditado en su escuela secundaria que dejó 13 muertos y 24 heridos (Stewart Cook/Shutterstock)

Los asesinos: Eric Harris y Dylan Klebold, los autores de la Masacre en la Escuela Secundaria de Columbine, dejaron una marca imborrable en la historia contemporánea. El 20 de abril de 1999, estos dos jóvenes, de 18 y 17 años respectivamente, llevaron a cabo uno de los tiroteos escolares más infames del país de las barras y las estrellas.

El día de la masacre, Harris y Klebold llevaron a cabo un detallado y premeditado ataque en la escuela secundaria de Columbine, ubicada en Colorado. Tras causar la muerte de 13 personas y dejar heridas a 24 más, ambos se suicidaron dentro del edificio escolar. Este trágico evento impulsó un frenesí mediático y un pánico moral que transformó a “Columbine” en sinónimo de terror y más tiroteos.

“Evil”, de Interpol (Fred y Rosemary West)

Interpol lanzó “Evil” en 2004, una canción que ha sido interpretada como una representación de los crímenes cometidos por Fred y Rosemary West en el Reino Unido (EFE/José Méndez)

La canción: la letra de la canción de Interpol, lanzada como el segundo sencillo de su segundo álbum de estudio “Antics” (2004), parecer ser una macabra conversación entre Fred y Rosemary West, donde él promete a ella el perdón de sus terribles actos una vez que ambos se hayan ido al cielo juntos.

La letra de “Evil” ha suscitado interpretaciones que sugieren que podría estar inspirada en la historia de esta pareja británica que cometió asesinatos atroces entre las décadas de 1960 y 1980. Aunque la naturaleza exacta de la inspiración de la canción no ha sido confirmada por la banda, esta teoría ha sido ampliamente discutida en comunidades y foros de seguidores.

Rosemary

Heaven restores you in life (El cielo te devuelve en vida)

You’re coming with me (Tú vienes conmigo)

Through the aging, the fearing, the strife (A través del envejecimiento, el miedo, la lucha)

It’s the smiling on the package (Es la sonrisa en el paquete)

It’s the faces in the sand (Son las caras en la arena)

Fred y Rosemary West asesinaron al menos a 12 mujeres jóvenes, incluyendo a su propia hija, y fueron descubiertos tras una investigación que reveló sus horrendos crímenes (Archivo)

Los asesinos: Frederick Walter Stephen West y su esposa, Rosemary West perpetraron una serie de terribles crímenes que incluyeron torturas y violaciones, resultando en la muerte de al menos 12 mujeres jóvenes. La mayoría de estas víctimas eran jóvenes vulnerables, sin vínculos familiares sólidos que pudieran reportar su desaparición, lo que facilitó la ejecución de sus macabras acciones sin levantar sospechas inmediatas.

El último acto de violencia de la pareja fue el asesinato de Heather, una de sus propias hijas, lo que desencadenó la investigación policial que finalmente pondría fin a su reinado de terror. Su retorcida dinámica familiar y las atrocidades que llevaron a cabo se convirtieron en el foco de una extensa pesquisa policial que reveló el horror ocurrido tras las puertas de su casa.

Tres canciones de Eminem (Jeffrey Dahmer)

Eminem ha mencionado a Jeffrey Dahmer en varias canciones, incluyendo “Bagpipes from Baghdad” y “Must Be the Ganja”, para ilustrar su estilo provocador y controvertido (EFE/EPA/Etienne Laurent)

La canción: No es sorpresa para muchos que la serie de Netflix Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer hizo llegar a muchos espectadores el nombre de uno de los asesinos más infames de la historia criminal. No obstante, Dahmer nunca ha dejado de ser una referencia en diversos medios, incluidos los géneros musicales más polémicos como el rap.

En dicho mundo, Eminem, uno de los raperos más influyentes y provocadores, ha recurrido a la figura del “Caníbal de Milwaukee” en más de una ocasión. ¿La razón? Como él mismo lo dijo en su famosa canción “Without Me”: “Aunque no soy el primer rey de la controversia / soy lo peor desde Elvis Presley”.

En “Bagpipes from Baghdad” dice: I cut you like Dahmer, pull a butcher knife on ya (Te cortaré como Dahmer, te clavaré un cuchillo de carnicero)

En “Must Be the Ganja” dice: Faced with a dilemma I can be Dalai Lama / And be calm or bring drama, a step beyond of Jeffrey Dahmer (Enfrentado a un dilema: puedo ser el Dalai Lama / y estar tranquilo o traer el drama, un paso más allá de Jeffrey Dahmer)

En “Brainless” dice: Just think if I had a brain in it, thank God that I don’t / Cause I’d probably be Dahmer, ‘cause mama always said (Solo piensa si tuviera un cerebro en él, gracias a Dios que no lo tengo / Porque probablemente sería Dahmer, porque mamá siempre lo decía)

Jeffrey Dahmer mughsot in August 1982 . (Photo by Bureau of Prisons/Getty Images)

El asesino: conocido por sus alias “El Caníbal de Milwaukee” o “El Monstruo de Milwaukee”, Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos seriales más terroríficos (algunos lo consideran el peor de todos) de los Estados Unidos. Sus crímenes incluyeron necrofília, canibalismo y la preservación de partes de los cuerpos, generalmente del esqueleto, para su colección macabra.

En la madrugada del 28 de noviembre de 1994, Jeffrey fue asesinado a golpes por otro recluso, Christopher Scarver, en la Institución Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin.