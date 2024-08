Gwyneth Paltrow regresará al cine con una nueva producción de A24

Gwyneth Paltrow regresará al cine después de cinco años lejos de los sets de grabación EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Gwyneth Paltrow está lista para regresar al cine después de una pausa desde su papel como Pepper Potts en Avengers: Endgame en 2019. La actriz ganadora del Premio Oscar por su actuación en Shakespeare in Love compartirá pantalla con Timothée Chalamet en la nueva película Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie y producida por A24.

Aunque se mantienen los detalles de la trama en secreto, se informó que la película se inspira libremente en la vida del jugador profesional de ping pong Marty Reisman; no obstante, fuentes cercanas a la producción recalcan que no se trata de un biopic sino de una historia ficcionalizada. El rol de Paltrow aún no se ha revelado.

Gwyneth Paltrow se unirá a Timothée Chalamet en una cinta enfocada en el tenista Marty Reisman EFE/EPA/ALLISON DINNER

El guion de Marty Supreme ha sido escrito por Safdie junto a Ronald Bronstein. La producción estará a cargo de Eli Bush, Anthony Katagas, Chalamet y A24. Este proyecto marcará el regreso en solitario de Safdie a la dirección desde The Pleasure of Being Robbed en 2008. Safdie, conocido por los éxitos de crítica Uncut Gems y Good Time, ha decidido colaborar solo en dirección tras revelar que él y su hermano Benny Safdie seguirán produciendo juntos a través de Elara Pictures.

Gwyneth ya había mostrado algunos indicios de querer regresar a la gran pantalla. En 2023, celebró un encuentro con los medios en el Festival de Cine del Mar Rojo en Arabia Saudita. Por supuesto, la periodista Jomana Alrashid no tardó en cuestionarle sobre sus deseos de volver a la actuación, a lo que la ganadora del Oscar respondió lo siguiente:

“Nunca digo nunca. Estoy muy contenta y ocupada haciendo lo que hago. Pero si uno de mis mejores amigos me dijera: ‘por favor, ven y haz esto’, quizá lo consideraría”.

Gwyneth Paltrow ya había compartido sus deseos de regresar al cine en 2023, asegurando que si un amigo cercano la invitaba, podía considerarlo (AP Photo/Alex Goodlett)

En los últimos años, Paltrow se dedicó a dirigir Goop, una empresa de artículos enfocados en “bienestar y estilo de vida”. Si bien, el negocio ha sido muy redituable, también ha sido sumamente controversial debido a productos tan descabellados como enemas de café, huevos vaginales y repelentes psíquicos de vampiros.

Sin embargo, esta no fue la razón por la que Gwyneth decidió abandonar Hollywood. Fue su deseo de cuidar a su hija recién nacida, Apple, lo que la hizo reconsiderar el dejar atrás sus años lejos de casa y encerrada en los sets de grabación.

“Es bastante irónico porque realmente dejé la actuación cuando nació Apple. La última vez que aparecí en todas las escenas de una película fue cuando estaba embarazada de ella. Cuando di a luz, fue como si sintiera que todo se redefinió para mí. Y pensé: ‘No sé si quiero seguir con esto como carrera. Desde luego, no quiero... No voy a estar fuera de casa durante meses’”, aseguró Paltrow en una entrevista para People.

Gwyneth Paltrow se fue alejando de la pantalla grande desde el nacimiento de su hija Apple Martin (Créditos: Instagram/@gwynethpaltrow)

Apple, fruto del matrimonio de Gwyneth con Chris Martin (que acabó en 2016), ya tiene 20 años, por lo que, al parecer, su madre ha considerado que puede dejarla por su cuenta y regresar a sus proyectos en el cine.

Paltrow, reconocida también con una nominación al Globo de Oro por su actuación en Proof, ha tenido una carrera prolífica en cine y televisión. En el ámbito cinematográfico, es conocida por su participación en películas como Iron Man, The Royal Tenenbaums, The Talented Mr. Ripley, Se7en, Shallow Hal, Great Expectations, Emma, Sliding Doors y Contagion. En televisión, su último papel importante fue en The Politician de Netflix en 2019, creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, y ganó un Emmy en 2011 por su actuación en Glee de Fox.