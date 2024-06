Jon Hamm se postuló para ser parte del universo de Marvel: “Soy un nerd de los cómics”

Jon Hamm mostró interés en el cine de superhéroes y ha conversado con DC y Marvel (Composición: Reuters/Marvel)

Si los vientos son favorables, Jon Hamm podría ser parte del cine de superhéroes. Según contó en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, el actor de Mad Men tiene una afición particular por las historias de cómics y por ello no le cierra las puertas a los dos grandes estudios.

“Hubo muchas conversaciones”, recordó Hamm sobre su conexión al género. “Y todavía sigo en ello. Hablo con los tipos que dirigen Marvel y DC. Soy un nerd de los cómics. Así que veremos. Incluso esa parte de la industria está cambiando”, explicó.

Aunque admitió que rechazó el papel de Linterna Verde porque “realmente no quería hacerlo”, ha mostrado iniciativa en otras colaboraciones.

“He propuesto mi nombre para un par de roles en el universo de Marvel, no quiero decir cuáles exactamente, pero era parte de una historieta que realmente me gustaba”, declaró Hamm. “Pregunté, ‘¿Van a hacer esta historia?’ Y respondieron, ‘Sí, estamos pensando en eso’. Yo dije, ‘Bien. Yo debería ser el tipo.’ Así que tal vez funcione”.

Aunque rechazó el papel de Linterna Verde, afirmó haber propuesto su nombre para otros roles en el Universo Marvel (Créditos: DC COMICS)

El actor también expresó su admiración por la versatilidad y éxito de Jeff Goldblum, quien ha combinado una diversidad de proyectos con apariciones en el cine de superhéroes. “Lo miro y pienso, ‘Dios, qué increíble poder hacer todas las cosas que ha hecho’. Tuvo su fase de galán, hace Marvel y simplemente se roba la escena, luego hace comerciales y es graciosísimo”, explicó Hamm. “Lo veo ahí fuera y está feliz. Así que, consciente o inconscientemente, estoy construyendo mi vida para que sea así: variada, feliz y realizada”.

Además de sus recientes intentos por unirse al MCU, Hamm estuvo antes en la mira para interpretar al villano Señor Siniestro en X-Men, cuando la franquicia estaba en manos de 20th Century Fox. Según recordó el podcast Phase Zero de ComicBook, el actor estaba casi confirmado para el papel antes de que estos planes se cancelaran.

En otra entrevista con ScreenRant a finales de 2023, Hamm explicó que no se siente frustrado por las puertas que se cerraron. Sobre todo, luego de que los derechos de X-Men y de los Cuatro Fantásticos pasaran a la Walt Disney Company, el artista confía en que haya alguna oportunidad en el vasto catálogo de comics y personajes.

“Esas decisiones se toman a un nivel muy alto en este punto, definitivamente por encima de mi rango salarial. Me encantaría [participar]”, comentó. “He sido fan de Marvel Comics y de los cómics en general desde que tenía un solo dígito de edad. Creo que hay muchas historias que conozco, al menos, que aún están por contarse”.

El actor estuvo cerca de interpretar a Señor Siniestro en X-Men, pero el plan fue cancelado (Créditos: REUTERS/Eduardo Munoz)

Con 53 años, Hamm apareció recientemente en televisión, como invitado especial en la tercera temporada de la serie The Morning Show. Su personaje en la ficción protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon es Paul Marks, un multimillonario tecnológico al estilo de Elon Musk que intenta adquirir el canal UBA.

Según dijo el actor a The Hollywood Reporter, todavía hay cabos sueltos entre su personaje y el de Aniston en dicha producción, por lo que no descarta retornar en una próxima entrega.

Por otro lado, Jon también reflexionó sobre su experiencia en Mad Men casi una década después. Su perspectiva ha cambiado mucho. “Desearía haber prestado más atención,” confesó el actor, al referirse al revuelo de la notoriedad, la prensa y la fama que le abrumaron en su momento. Hamm subrayó que el furor fue tan intenso y vertiginoso que era difícil apreciarlo plenamente mientras ocurría.

Jon Hamm sufrió un brote de vitiligo cuando grababa el piloto de Mad Men (Créditos: archivo)

La ficción ambientada en el mundo de la publicidad tuvo siete temporadas y consagró a sus protagonistas. Sin embargo, también es centro de un recuerdo poco grato para Hamm pues durante el rodaje del piloto tuvo un brote de vitiligo.

En la conversación, Jon explicó que el estrés del momento pudo ser el factor desencadenante. “Desperté un día y parecía que alguien había derramado lejía en mi barbilla. Luego miré mis manos y piernas, y tenían como parches,” relató. Además mencionó que los médicos no tenían una solución definitiva y le ofrecieron cremas como único tratamiento. “Tiene altibajos. Es una cuestión de pigmentación”, indicó.