La razón por la que Usher no come los días miércoles

Usher reveló que durante los días miércoles no consume nada mas que agua (AP Photo/Eric Gay)

En una entrevista con el Wall Street Journal, Usher reveló varios secretos sobre sus hábitos salud y alimentación. Entre las rutinas que el músico sigue y que más ha llamado la atención es la de ayunar todos los días miércoles.

A diferencia de muchas dietas experimentales que muchas celebridades de Hollywood adoptan, el ayuno de Usher no fue idea de un nutriólogo de dudosas credenciales, sino de su abuela, quien también seguía la rutina con resultados positivos.

“No ayuno por razones religiosas, pero es algo que mi abuela practicaba”, comentó Usher. “Ayuno los miércoles. Normalmente comienzo alrededor de las 11 p.m. del día anterior y paso todo el día del miércoles bebiendo solo agua”, aseguró el artista que en la más reciente edición del SuperBowl lució un cuerpo esvelto y musculoso.

Usher, además, prefiere comenzar a hacer ejercicios ligeros como el yoga y después ir por su desayuno REUTERS/Brian Snyder

El resto de días, Usher no parece ser muy estricto con su comida, asegurando que disfruta desayunar huevos revueltos con con queso, ya sean escalfados o fritos.

Pero antes de disfrutar de la comida más importante del día, Usher inicia sus ejercicios diarios, pues asegura que no le gusta comer antes de ponerse a entrenar. “Pasear, estirar o hacer yoga, sentarme al sol y aumentar la temperatura natural de mi cuerpo. Luego, como”, declaró para el WSJ.

La rutina de ejercicios de Usher

Además de su particular dieta, el intérprete de “DJ Got Us Fallin’ in Love” reveló su rutina de entrenamiento, la cual se destaca por una gran concentración de ejercicio cardiovascular dejando a un lado las pesas.

“Normalmente, mi régimen de entrenamiento comienza caminando o con ciertas activaciones de rodillas y caminando hacia atrás para involucrar realmente mis cuádriceps, rodillas y glúteos. Además de eso, nadar es muy bueno para empezar, y andar en bicicleta. Levantar pesas, no hago mucho de eso”.

Usher prefiere los ejercicios cardiovasculares que levantar pesas (Foto AP/Ashley Landis)

Sin embargo, para su histórica presentación en el Super Bowl, Usher tuvo que llevar su cuerpo al límite con un régimen de dieta y ejercicio sumamente exigente para enfrentarse la lo que él definió como “los quince minutos más duros de su vida”.

“Fue uno de los quince minutos más duros de mi vida. Ser capaz de ir a por ello de la forma en que necesitaba hacerlo -vocalmente, energéticamente, espiritualmente y físicamente- me exigía hacer ejercicio de forma constante todos los días. No tenía tiempo para hacer muchas otras cosas. Estaba remediando mi cuerpo la noche anterior y despertándome al día siguiente y comiendo una dieta muy regimentada, baja en carbohidratos”, compartió Usher.

Usher consideró su presentación en el Super Bowl LVIII como los quince minutos más duros de su vida. REUTERS/Brian Snyder

La importancia de la salud mental en la vida de Usher

El músico no sólo trabaja en la salud de su cuerpo, sino también la de su mente. En su rutina, Usher incluye algunos minutos en las primeras horas de la mañana para meditar, hacer yoga o leer.

“Trato de despertar lo suficientemente temprano para tener un momento de reflexión,” señaló. “Algunos días agarro un libro y leo para estimular mi mente. Puedo sentarme en silencio y meditar”.

Además de cuidar su cuerpo, Usher procura darle mucha atención a su salud mental REUTERS/Mario Anzuoni

El artista continuó: “Una práctica frecuente es el yoga. Realmente ayuda a activar mis órganos y hacer que mi mente se mueva en la dirección correcta, como diría Tony Robbins, ‘hacer mi movimiento’, ¿entiendes?”

Finalmente, Usher también brindó detalles de Coming Home, su más reciente álbum de estudio que llegó el pasado 9 de febrero, el mismo día de su presentación en el SB. Sobre la inspiración de este disco, el cantante compartió que muchas de las canciones eran “el resultado de cosas que ha vivido”, además de ser una oportunidad real para “moverse en una dirección diferente” en comparación a otras producciones anteriores.