“No disfruto vivir”: Christina Applegate sufre de una severa depresión debido a la esclerosis múltiple

Christina Applegate confesó que su lucha contra un depresión "fatalista" que le impide disfrutar de las cosas que antes amaba. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Christina Applegate se sinceró sobre la difícil batalla que enfrenta contra la depresión desde que le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2021. En el último episodio de su podcast MeSsy, que comparte con Jamie-Lynn Sigler, reveló que su enfermedad la ha llevado a cuestionarse su propia existencia.

“Estoy en depresión en este momento, y no creo haber sentido eso en años. Es como una real y jodida depresión, que me asusta un poco porque se siente realmente fatalista. Estoy atrapada en esta oscuridad en este momento, y no me había sentido así en probablemente 20 años”, dijo Applegate, de 52 años.

Christina Applegate recibió diversos premios por su trabajo, incluyendo un Emmy, un Globo de Oro y un SAG Award. (Créditos: Archivo)

Las palabras de la actriz resonaron con Sigler, quien también padece esclerosis múltiple desde hace más de dos décadas. “Es muy difícil vivir en un cuerpo discapacitado. Es muy difícil. No te lo quitaré y estoy ahí contigo”, mencionó en apoyo.

“Pero lo que lo hace más difícil es cuando lo comparas con cómo solía ser. Una vez que lleguemos a este lugar donde aceptemos que será como será, y [tendremos que lidiar con la enfermedad] tal vez para siempre, dejará de ser razón suficiente para dejar de vivir. Me siento aquí frente a ti y todavía me haces reír como nadie más puede hacerlo. Todavía me haces sonreír”, agregó Sigler.

Applegate presentó el premio a la Mejor actriz de reparto en una serie de comedia en la 75ª edición de los Premios Emmy. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Pese a las palabras de ánimo, el trastorno que afecta al sistema nervioso ha tenido secuelas en Applegate, tanto física como emocionalmente. La intérprete, conocida por sus roles en series como Matrimonio con hijos o Muertos para mí, hizo una reciente aparición en los premios Emmy 2024, y subió al escenario con la ayuda de un bastón para presentar un premio. Y aunque el momento fue emotivo, ella recuerda aquel día como “el más difícil” de su vida.

Estas apariciones, que antes le entusiasmaban ahora le resultan insuficientes: “Estoy siendo realmente honesta. No disfruto vivir. No lo disfruto. Ya no disfruto las cosas”, confesó.

Tras haberse tomado un descanso de la industria de Hollywood por la esclerosis múltiple, Christina Applegate reapareció en los Emmy Awards con un baston recibiendo una ovación de pie Créditos: X/TNT

Applegate es consiente que debe asistir a un terapeuta para enfrentar sus emociones, aunque expresó que siente temor ante la idea de “dejar salir” sus sentimientos y desbordarse: “Tengo mucho miedo de que se abran esas compuertas y no pueda parar”, mencionó, pero prometió contactar a su psicólogo.

“Siento que te debes a ti misma llorar y realmente ir allí. Tienes que permitirte sentir esas cosas. No puedes seguir presionando”, le aconsejó Sigler.

Christina Applegate dio vida a Amy Green, la hermana mayor de Rachel Green (Jennifer Aniston), durante dos episodios en la temporada 10 de "Friends". (Créditos: NBC)

En marzo de 2024, la actriz brindó una entrevista a Good Morning America, la primera que ofreció desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple. En el programa, Applegate describió su experiencia con la enfermedad como “una especie de infierno”.

“Nunca voy a despertarme y decir: ‘Esto es increíble’. No va a suceder. Me despierto y me lo recuerdo cada día. Pero puede que llegue a un punto en el que funcione un poco mejor. Ahora mismo me estoy aislando, y así es como lo afronto, no yendo a ningún sitio porque no quiero hacerlo. Es duro”, sostuvo.

Applegate interpretó a Kelly Bundy en "Matrimonio con hijos" en diez temporadas, convirtiéndose en una de las comedias más populares de la década de 1990. (Créditos: Aaron Rapoport/Corbis/Getty Images)

También recordó cómo comenzó a notar los primeros síntomas de la esclerosis múltiple años antes de su diagnóstico oficial. Fue en el rodaje de la primera temporada de la serie Muertos para mí, que experimentó episodios de debilidad en las piernas.

Sin embargo, no fue hasta que su compañera de reparto en La cosa más dulce, Selma Blair, quien también padece la enfermedad, la animó a realizarse las pruebas, que Applegate recibió el diagnóstico definitivo.

La actriz fundó la Right Action for Kids Foundation, una organización sin fines de lucro que apoya a niños con discapacidades.

“Creo que lo tuve durante seis o siete años. Me di cuenta, sobre todo en la primera temporada [de Muertos para mí], de que cuando rodábamos se me doblaba la pierna. Lo atribuía al cansancio, a la deshidratación o al tiempo”.

Debido al progreso degenerativo, Applegate aseguró que no volvería a trabajar frente a las cámaras, pero expresó su intención de continuar dentro de la industria del doblaje para “mantener a su familia” y “tener su cerebro funcionando”.