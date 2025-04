IU y Park Bo Gum en “Si la vida te da mandarinas” y otros K-dramas para maratonear

La serie narra las aventuras de Ae-sun, la gran rebelde», y Gwan-sik, conocido como el hierro inflexible», a lo largo de las cuatro estaciones de la isla de Jeju (Netflix)

La participación de Lee Ji-eun, conocida como IU, ha sido clave en el éxito de Si la vida te da mandarinas, que por cuarta semana consecutiva encabeza la lista de los K-dramas más vistos en Corea del Sur. Su interpretación de Ae-soon, una joven que sueña con convertirse en poetisa en medio de un entorno adverso, ha recibido elogios tanto del público como de la crítica. La serie, ambientada en la isla de Jeju durante los años 50, ha captado la atención de los espectadores por su enfoque íntimo sobre la vida cotidiana en una época de cambios sociales y familiares, está disponible en Netflix.

En el segundo lugar del ranking nacional se posiciona Un héroe débil, una producción que retrata la violencia escolar desde la perspectiva de un adolescente que enfrenta situaciones de acoso y marginalidad. Este drama juvenil, que ha ganado notoriedad por su tratamiento realista del entorno escolar, contrasta con la propuesta histórica de Si la vida te da mandarinas, aunque ambas comparten un enfoque en los vínculos humanos frente a la adversidad. Su presencia en el top refleja la variedad de géneros que dominan el gusto de los surcoreanos.

La historia que muestra la resistencia y crecimiento de Ae-soon y Gwan Sik (Park Bo Gum), está ambientación en la Corea de 1951; la además de mantenerse por casi un mes en el número uno de lo más visto en Corea del Sur ha logrado llegar al top de otros países de latinoamérica.

A continuación varios K-dramas de moda en este momento:

Si la vida te da mandarinas...

En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo.

(Netflix)

Un héroe débil

A Si Eun no le interesa otra cosa que no sea estudiar. Cuando alguien lo provoca, no rehuye la lucha que se interpone en su camino. Él se protege con mucha inteligencia, toma decisiones con celeridad y sabe muy bien cómo manejarse en su entorno. Sin embargo, esta vez se encuentra en peligro, por lo que recibe el apoyo de Soo Ho y de Bum Seok. Poco a poco, mientras tratan de sobrevivir en una escuela donde el acoso es constante, se va generando una hermosa amistad entre los tres. Las estrategias que Si Eun, Soo Ho y Bum Seok utilizan para poder lidiar con los demás y enfrentar la violencia muestran cómo un adolescente débil puede terminar convirtiéndose en alguien muy poderoso.

Un héroe débil es una serie de televisión surcoreana escrita y dirigida por Yoo Soo-min con Kim Jin-seok y Park Dan-hee, protagonizada por Park Ji-hoon, Choi Hyun-wook y Hong Kyung. (Viki)

Earth Marble World Tour*

Es un contenido de viajes que toma el concepto del juego de mesa Blue Marble y lanza un dado para recorrer la tierra. Los creadores de contenido de viajes graban en cada destino y otorgan un premio de viaje espacial a la persona con el mayor número total de vistas de contenido.

Los creadores de contenido de viajes graban en cada destino para ser los ganadores del juego. (MyDramaList)

El comedor de Heo

Heo Gyun (Xiumin), el primer escritor dedicado a la comida de la dinastía Joseon, es un apasionado de su trabajo y tiene un gran ojo para la estética. Sin embargo, todo le sale mal cuando acusan a sus amigos de traición, y él intenta escapar con ellos... ¡pero termina llegando a la Corea de 400 años en el futuro! Mientras Heo Gyun intenta encontrar su lugar en el mundo moderno, conoce a Eun Sil (Chu So Jung), la hija del dueño de un restaurante. Heo Gyun descubre que le apasiona la cocina, por lo que decide abrir un restaurante en el que mezcla los sabores de Joseon con la cocina contemporánea, mientras también intenta averiguar cómo es que llegó a este mundo moderno. Heo Gyun y Eun Sil se vuelven más cercanos, pero el verdadero origen de él supone una nube gris en el horizonte que le dificulta decidir qué hará en el futuro. Este drama es una adaptación del webtoon de Jeon Seon Young.

Un hombre de Joseon que hizo un viaje en el tiempo por 400 años se propone encontrar el platillo con mejor sabor. (Viki)

Héroes de guardia

Un médico veterano de guerra llega para crear un centro de trauma de primer nivel y, con métodos directos pero eficaces, convertir a su equipo en rebeldes que salvan vidas.

Héroes de guardia es una serie de televisión web surcoreana escrita por Choi Tae-kang, dirigida por Lee Do-yoon, y protagonizada por Ju Ji-hoon. (Netflix)

Novata clandestina

Una audaz empleada a medio tiempo y un apuesto gerente se unen para mantener a flote una tienda de comestibles, a pesar de las sospechas que él alberga sobre ella.

La serie está dirigida por Lee Myung Woo Crédito: Studio S/ Taewon Entertainment

Unión de corazón

Para muchos, el matrimonio es el objetivo final, pero a veces es difícil alcanzarlo. Esta aventura reúne a un grupo de jóvenes en búsqueda del amor con una sola condición: deben seleccionar a su potencial pareja solo con base en sus respuestas a un cuestionario de compatibilidad. Los anfitriones Yoon Jong Shin, Lee Chung Ah, Choi Si Won, Park Ji Sun y Mimi intercambian opiniones mientras los participantes se conocen en persona por primera vez en Italia, con la esperanza de encontrar a sus futuros cónyuges.

La aventura de varios jóvenes cuya meta es el matrimonio. (Viki)

Defendant*

La pacífica vida del fiscal Jung Woo se ve sacudida por un asesinato en el sexto cumpleaños de su hija. ¿Se hará justicia por los amores de su vida?

* El nombre de algunas series podría variar ya que actualmente su título solamente está disponible en inglés.