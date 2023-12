Ozzy Osbourne aseguró que planea regresar al escenario: “No estoy muerto”

"Voy a subir y hacer algunos conciertos más"

Ozzy Osbourne, una de las figuras más importantes del metal gracias a su paso por Black Sabbath y su trayectoria como solista, ha desmentido rumores de su muerte que circulan por YouTube, asegurando que aún tiene mucho por vivir y ofrecer. En el decimosexto episodio recientemente publicado del podcast The Osbournes, Ozzy expresó su desagrado por los videos que anuncian falsamente su fallecimiento.

“No estoy muerto. No voy a ir a ninguna maldita parte. Y voy a subir y hacer algunos conciertos más antes de que termine de todos modos”, afirmó tajantemente Osbourne en el episodio.

El músico de 74 años ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años, incluyendo el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, una caída que provocó daños en los postes metálicos de su columna vertebral y el contagio de COVID-19 hace casi dos años. A pesar de esto, su espíritu combativo le ha llevado a continuar con sus planes musicales.

Ozzy Osbourne se ha enfretado a varios problemas de salud en los últimos años (Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group)

En una reciente entrevista con Rolling Stone UK, Osbourne compartió su lucha por aceptar su estado de salud y la posibilidad de un regreso al escenario. Reafirmó su negativa a presentarse de una manera que no reflejara su verdadera esencia, incluso mencionando a Phil Collins como ejemplo de un artista que sigue presentándose a pesar de problemas de salud similares a los suyos.

“No voy a subirme ahí y hacer un Ozzy a medias buscando simpatía. ¿Qué sentido tiene eso? No voy a subir ahí en una maldita silla de ruedas. He visto actuar a Phil Collins recientemente, y tiene prácticamente los mismos problemas que yo. Sube allí en una silla de ruedas. Pero yo no podría hacer eso”, reiteró El Príncipe de las Tinieblas.

Ozzy Osbourne aseguró que no quiere verse en el escenario como Phil Collins (Créditos: Youtube/DeadMike.com)

Osbourne reiteró que la única razón por la que quiere presentarse al menos una última vez es para despedirse de sus fanáticos, pues gracias a ellos, tiene el acomodado estilo de vida del que hoy disfruta, además de la enorme lealtad que han mostrado a lo largo de las décadas.

“Porque mis fans son de lo que se trata. Si puedo hacer unos cuantos conciertos... Me han sido leales durante años, carajo. Me escriben, lo saben todo sobre mis perros. Es mi familia extendida realmente, y nos dan el estilo de vida que tenemos. Por alguna razón, esa es mi meta para trabajar. Hacer esos shows. Si es en el Ozzfest o en algún lugar, o incluso un maldito concierto en el Roundhouse...”.

Ozzy Osbourne aseguró que desea despedirse de sus fanáticos, asegurando que les debe todo (Créditos: Instagram/Ozzy Osbourne)

En septiembre pasado, en una conversación con Metal Hammer, Ozzy reveló que había terminado con las cirugías y, aunque aún no había recuperado plenamente la capacidad de caminar, ya no sentía dolor. También expresó su deseo de grabar un álbum más y retomar su actividad en los escenarios.

A pesar de haber cancelado su participación en el festival Power Trip debido a sus dolencias y haber tenido que cancelar giras previamente anunciadas por sus problemas de salud, Osbourne se mantenía optimista sobre su regreso, esperando una mejora en su condición. La gira europea que había anunciado junto a Judas Priest, originalmente programada para 2019 y reprogramada tres veces, fue cancelada oficialmente a principios de febrero.

Osbourne ha hecho algunas apariciones en el último año y medio, incluyendo una actuación en los Juegos de la Commonwealth en Birmingham en agosto de 2022 y en el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL entre Los Angeles Rams y Buffalo Bills en septiembre de 2022. Sin embargo, la esposa de Ozzy, Sharon Osbourne, no parece tan optimista sobre el regreso del músico al escenario. En una reciente entrevista con Daily Mail, la celebridad aseguró que se “le ha roto el corazón” al ver a Ozzy en una situación de salud tan delicada.

Sharon Osbourne, esposa de Ozzy Osbourne, aseguró que el músico se ha convertido en "una figura de porcelana" debido a su delicado estado de salud (Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group)

“Me ha roto el corazón ver a mi marido en una situación en la que no es autosuficiente, necesita ayuda. Era tan vibrante, con tantas ganas de vivir. Pero aprendes a adaptarte. Siempre estaré ahí para mi marido. Le adoro. Le debo tanto. Me dio lo mejor de mi vida, mis hijos”, declaró Sharon asegurando además que Ozzy “parece una figura de porcelana”.