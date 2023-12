Kelly Osbourne reveló qué cirugía plástica quiere para Navidad

Kelly Osbourne reveló que quiere hacerse una cirugía plástica como regalo de navidad (Créditos: Instagram/Sharon Osbourne)

Kelly Osbourne ha expresado su deseo de someterse a una cirugía plástica en el último episodio del podcast de la familia, The Osbournes Podcast. Durante una conversación navideña con su familia, la presentadora de televisión y cantante de 39 años mostró un gran interés de entrar al quirófano y hacerse unos retoques.

“Creo que he decidido lo que quiero para Navidad”, dijo la hija mayor de Ozzy y Sharon Osbourne. “Cirugía plástica”, declaró Kelly mientras señalaba su rostro y su cuello, dando a entender que busca un aperfilamiento y/o una bichectomía.

Aunque no especificó qué tipo de cirugía quería, Kelly se llevó las manos al cuello dando a entender que quiere una bichectomía y/o un aperfilamiento (Créditos: youtube/The Osbournes Podcast)

De inmediato, la familia mostró su disgusto por la idea de la cirugía. Mientras Kelly argumentaba que “ya era su momento”, su padre se limitó a decir “Carajo Kelly ¡No! Sólo no lo hagas”. Por su parte, Sharon, con una cara de evidente disgusto, consideró que era demasiado pronto para un procedimiento de ese tipo. Esto hizo que Jack, hijo menor de los Osbourne, desafiara a su madre recordándole que había comenzado su “largo viaje” en las cirugías plásticas más joven de lo que Kelly es hoy en día.

Sharon reiteró que sus cirugías comenzaron a sus “tempranos 40″, algo que le pareció una mala excusa a Kelly. Sin embargo, Sharon ha sido muy abierta con lo arrepentida que esta de gran parte de sus intervenciones quirúrgicas. Cuatro estiramientos faciales y un aumento de senos son parte de su historial, siendo esta última una de las más desastrosas.

Sharon Osbourne aseguró que comenzó a hacerse cirugías plásticas a una edad mayor de lo que ahora tiene Kelly, algo que refutó su hijo menor Jack (Créditos: YouTube/The Osbournes Podcast)

“Uno de ellos (los implantes) había reventado, y todo se había metido en la pared de mi estómago. Y un pecho era diferente al otro. No me diagnosticaron cáncer, pero tenía el gen y uno de mis pechos estaba en muy mal estado debido al implante”, explicó Sharon en una conversación con The Talk en 2012.

Nueve años después, Sharon se realizó el que ella considera su peor estiramiento facial, asegurando que “parecía un cíclope” debido a lo asimétrica que quedó su cara tras la cirugía.

Kelly Osbourne ha sido víctima del escrutinio público debido al enorme cambio físico que ha tenido en los últimos años. Medios de comunicación y redes sociales aseguraron que la celebridad se había hecho muchas cirugías para tener el look que ahora luce, no obstante, Kelly siempre ha negado haberse sometido intervenciones quirúrgicas radicales, más allá de inyecciones de botox y un bypass gástrico. Este procedimiento la ayudó a bajar de peso considerablemente, pero también tuvo que cambiar por completo sus hábitos alimenticios y comenzar a hacer ejercicio para obtener resultados.

A pesar de su drástico cambio físico, Kelly Osbourne ha reiterado que nunca se ha sometido a una cirugía plástica (Créditos: Instagram/Kelly Osbourne)

A diferencia de las chicas Osbourne, Jack y Ozzy no consideran necesarias las cirugías plásticas, aunque el “Príncipe de las Tinieblas” confesó que después de los 40, todo pasa demasiado rápido y antes de darse cuenta, ya tiene 75 años. Jack se burló también de las intervenciones de su madre, comparándolas con el mantenimiento de un auto que cada 8,000 kilómetros necesita un ajuste. A Sharon le pareció muy gracioso el comentario y muy atinado, reiterando que todo mundo puede hacerse un retoque cada cierto tiempo.

Kelly apoyó a su madre, asegurando que no quiere que la edad se refleje en su piel. “Mira, yo no quiero uno de esos cuellos en los que se puede hacer un gesto. Eso nunca ocurrirá”.