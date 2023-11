El doloroso mensaje de la hija de Bruce Willis ante el deterioro de la salud de su padre

En medio de la demencia de Bruce Willis, su hija Rumer confesó extrañar a su padre (Créditos: Instagram/rumerwillis)

Rumer Willis, hija del reconocido actor Bruce Willis, ha expresado su añoranza a través de una publicación en Instagram, donde se le ve en una foto de infancia junto a su padre. En el texto adjunto, Rumer, de 35 años, comentó: “Realmente extraño a mi papá hoy”. Esto ocurre en un contexto donde la demencia de Willis ha avanzado de manera preocupante, a tal grado que ya no reconoce a varios miembros de su familia.

La foto data de 1988, año en el que Rumer nació y Willis se encontraba estrenando la película que lo haría llegar a la fama mundial: Duro de Matar. Bruce aparece sin camisa sonriendo y cargando a su hija de apenas unos meses de nacida, usando un vestido blanco en conjunto con una diadema adornada con una rosa blanca. En la publicación, cientos de personas compartieron sus mensajes de apoyo para Rumer durante el momento tan complicado que ella y su familia están viviendo debido a la enfermedad de su padre. Incluso su hermana Tallulah comentó la publicación con un breve “te amo hermana”.

Rumer Willis, hija mayor de Bruce Willis, compartió una fotografía de ella junto a su padre asegurando que lo extrañaba. Su herman Tallulah también aprovechó para mandarle un mensaje (Créditos: Instagram/rumerwillis)

Si bien, la cantante y actriz ha sido muy reservada respecto a la enfermedad de su padre, su hermana menor se ha encargado de compartir varias actualizaciones del estado de Bruce Willis. A principios de noviembre, Tallulah aseguró que, a pesar de la enfermedad de su padre, él sigue siendo un hombre muy cariñoso con el que aún comparte un vínculo muy especial.

“Es él mismo, que creo que en este sentido he aprendido que es lo mejor que se puede pedir. Veo amor cuando estoy con él, y es mi padre y me quiere, lo que es realmente especial”

Tallulah Willis ha sido una de las hijas de Bruce que más se ha pronunciado sobre el estado de salud del actor Foto: Instagram/buuski

Paralelamente, Heming Willis, esposa del actor desde 2009, compartió en un ensayo para el Sunday Paper de Maria Shriver que en los últimos meses se ha sentido culpable por todas aquellas personas que tienen un familiar con demencia y no pueden darle el cuidado que ser parte de la realeza de Hollywood permite.

“Lucho con la culpa, sabiendo que tengo recursos que otros no tienen. Cuando puedo salir a caminar para aclarar mi mente, no se me escapa que no todos los cuidadores pueden hacerlo. Cuando lo que comparto sobre el viaje de nuestra familia llama la atención de la prensa, sé que hay miles de historias no contadas ni escuchadas, y cada una de ellas merece compasión y preocupación. Al mismo tiempo, veo que lo que comparto es importante para otras personas que puedan estar pasando apuros y, en cierta medida, les hace sentirse vistos y comprendidos”, declaró la modelo.

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, aseguró que ha estado luchando con la culpa debido a la condición de su esposo (Getty Images)

Es por esta misma razón que la familia de Willis ha sido tan abierta respecto a su condición; según Tallulah, la familia busca crear conciencia a través de su propia experiencia.

“Creo que tiene dos vertientes. Por un lado, es lo que somos como familia, pero también, es realmente importante para nosotros difundir la concienciación. Si podemos tomar algo con lo que estamos luchando como familia para ayudar a otras personas, darle la vuelta para hacer algo hermoso al respecto, eso es realmente especial para nosotros”.

La familia de Bruce ha buscado generar conciencia compartiendo la evolución de la enfermedad de Bruce Willis Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

Fue en abril de 2022 cuando se anunció que Willis había sido diagnosticado con afasia, una enfermedad que degenera la capacidad de lenguaje de la persona que la padece. Paulatinamente, la enfermedad evolucionó hasta convertirse en demencia frontotemporal, haciendo que el actor no sólo perdiera la capacidad de comunicarse correctamente, sino además, ha llegado a olvidar a su familia.

El guionista y director Glenn Gordon Caron brindó recientemente una entrevista donde compartió más detalles sobre cómo ha cambiado Willis debido a la enfermedad. Esto a partir de las visitas que el creador de Moonlight le ha hecho al actor.

“Tengo la sensación de que en los primeros tres minutos sabe quién soy. No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz -no quería que nadie lo supiera- y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están a su alcance, y sin embargo sigue siendo Bruce”.