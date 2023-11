El actor británico Russell Brand fue demandado por agresión sexual durante el rodaje de la película “Arthur”

El actor británico enfrenta múltiples acusaciones de agresión que se habrían dado a lo largo de su carrera EFE/Paul Buck

El humorista y actor británico Russell Brand se encuentra en el ojo de la tormenta tras una serie acusaciones por agresión sexual.

Una mujer que se hace llamar “Jane Doe” para proteger su identidad, presentó esta semana una denuncia en contra del actor en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York por abuso sexual y las serias consecuencias que le trajo a su vida, según reportes de People.

De acuerdo con la denuncia, el incidente se remonta al rodaje de la película “Arthur”, que se estrenó en abril de 2011, donde la demandante fue contratada como extra por Warner Bros y demás compañías involucradas. En la declaración jurada presentada, la mujer relató que el actor “parecía intoxicado, olía a alcohol y llevaba una botella de vodka en el set de grabación”.

Explicó que el actor le “exhibió el pene” ante la mirada del elenco, el equipo de producción y empleados de Warner Bros y agregó que, “más tarde ese mismo mismo día”, la agredió sexualmente en un baño “mientras alguien vigilaba la puerta desde fuera”.

El humorista habría exhibido sus genitales a una extra durante la filmación de la película "Arthur" (2011) (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

La mujer señaló que había sido contratada para trabajar en la película durante tres días. Sin embargo, después del incidente, no fue requerida para el segundo o tercer día de grabación y le pagaron por apenas un día de trabajo. Según su testimonio, el abuso sexual ha tenido un profundo impacto en su vida, causándole “vergüenza y miedo extremos”. Además, la demandante expresó que “como resultado de la agresión sexual por parte de Russell Brand, “me ha resultado difícil confiar en los demás”.

La misteriosa demandante también mencionó que es actriz y que sigue manteniendo su carrera como tal. De hecho, teme que su nombre quede asociado a una demanda por agresión sexual, ya que podría afectar su futuro en la industria. “No puedo soportar que mi carrera que amo se vea en peligro en este momento de mi vida”, escribió en la demanda.

Por si fuera poco, también expresó su temor a posibles “represalias” contra ella y sus allegados en caso de que su identidad se haga pública, pues se trata de “una celebridad con una presencia en las redes sociales que incluye millones de seguidores, incluidos algunos que idolatran al Sr. Brand”. Por ello, solicitó al tribunal poder presentar sus reclamaciones bajo un seudónimo para proteger su identidad.

El cómico y actor mantuvo un matrimonio con la cantante Katy Perry en 2010

La demanda por agresión sexual apunta no solo a Russell Brand, sino que también incluye a las productoras MBST Entertainment, BenderSpink y Langley Park Productions, así como Warner Bros. Pictures y Warner Bros. Discovery. Hasta el momento, el humorista de 48 años no ha hecho declaraciones públicas acerca de esta denuncia, y sus representantes no han emitido comentarios al respecto.

El pasado de Russell Brand y las denuncias que amenazan su reputación

Esta nueva acusación se suma a una serie de denuncias anteriores de agresión sexual y abuso físico que ya han sido presentadas contra el actor. En septiembre, una investigación conjunta realizada por The Sunday Times, The Times y el programa de actualidad británico Dispatches, reveló acusaciones de violación, agresión sexual y abuso físico y emocional contra cinco mujeres, una de las cuales tenía 16 años en ese momento, entre 2006 y 2013.

Antes de que los informes salieran a la luz el 15 de septiembre de este año, la ex pareja de Katy Perry se adelantó a negar vehementemente las acusaciones en un video. Además, se informó que varias mujeres más presentaron nuevas denuncias que involucraban al actor después de la publicación inicial de la investigación, incluyendo una que data del año 2003.