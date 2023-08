Channing Tatum acompañó a su hija al concierto de Taylor Swift y revolucionó las redes sociales

El actor Channing Tatum demostró ser un fan de Taylor Swift y acompañó a su hija Everly Elizabeth Maiselle Tattum al concierto, donde disfrutó y cantó todos los temas.

Channing Tatum no deja de enamorarnos, esta vez se mostró en su versión más tierna. El actor acompañó a su hija Everly Elizabeth Maiselle Tatum al concierto de Taylor Swift en el SoFi Stadium en Los Ángeles, donde dejó en evidencia que es un gran fan de la cantante y que es todo un papá Swiftie.

En las imágenes difundidas en diferentes redes sociales, se le ve a la pequeña Everly ingresando al estadio de la mano con su padre, que como era de esperarse captó la mirada de los asistentes al recital.

Channing Tatum mostró su verdadero fanatismo por Taylor Swift y que este gusto lo comparte con su hija, con quien aprovecha en atesorar los mejores momentos.

El actor de 43 años llegó con unas bermudas y una camiseta de color negro con la frase: " Soy yo, hola, soy el papá soy yo” (“It’s me, hi, I’m the daddy it’s me”), una clara referencia a la letra de “Anti-hero” de Taylor Swift.

Pero eso no fue todo, ya que también lució un maquillaje muy divertido: un corazón de glitter rosa en el ojo izquierdo decorado con estrellas.

Channing Tatum llegó con un look lleno de brillos al concierto de Taylor Swift junto a su hija y disfrutó todas las canciones del recital.

Luego de que se viralizaran las imágenes y video del actor, muchos seguidores resaltaron lo dulce que se veía en su rol de padre.

“Estoy llorando es tan real”, Estoy más enamorada de @channingtatum ahora que nunca. ¡No hay nada más sexy que un padre siendo un padre increíble! ¡Bien hecho!”, “¿Él tiene el corazon lover glitter en su cara? Los amo”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Channing revela que es un Swiftie más, pues en 2015 declaró Vanity Fair que amaba escuchar “Shake it Off”.

“Taylor Swift es una hechicera de la más alta estima, en un gran sentido. No sé qué está haciendo en ese video, pero mi hija lo verá hasta el punto de volverse loca”, dijo refiriéndose al clip de “Shake if Off”.

Su experiencia como padre soltero

Channing Tatum habló acerca del reto que fue convertirse en padre de Everly, ahora de 10 años. El actor de 43 años comparte la custodia de su pequeña con su ex esposa Jenna Dewan.

En una conversación en el programa TODAY, una de las presentadoras le preguntó que cómo era él como padre a lo que entre risas nerviosas dijo que “no tengo ni idea”. Y agregó: “Solo intento salir adelante creo que, como cualquier otro padre, solo intentas no meter la pata con tus hijos. Pero sabes que lo vas a hacer”.

Channing Tatum habló compartió en redes sociales un emotivo mensaje a su hija Everly, con quien ha vivido la experiencia de ser padre soltero. @channingtatum/Instagram

También dijo que los nervios se apoderaron de él cuando le contaron que se convertiría en padre, hace 10 años y aseguró que a medida que los niños crecen, los padres comienzan a darse cuenta en qué momento deben poner los límites de sus hijos.

“Y extrañamente, los niños, aunque no quieran límites, los quieren. Su ansiedad baja, su nivel de estrés baja cuando simplemente entiende las reglas. Y ni siquiera son tus reglas, las llamamos las reglas de la casa”, concluyó Tatum para el programa TODAY.

Seguir leyendo: