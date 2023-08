Bella Hadid aseguró estar finalmente sana tras más de 10 años luchando contra la enfermedad de Lyme

Bella Hadid aseguró haberse recuperado de la enfermedad de Lyme REUTERS/Stephane Mahe

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo Bella Hadid compartió un emotivo mensaje sobre su estado de salud. Bella fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2012, misma que se ha intensificado en el último año y la alejó de las pasarelas durante varios meses. Hace unos días, su hermana y también modelo, Gigi Hadid, aseguró en sus redes que Bella por fin había terminado su tratamiento y pronto regresaría a las pasarelas; finalmente, Bella ha confirmado esta información.

Hadid comienza su mensaje asegurando que su versión más joven estaría muy orgullosa de ella por no rendirse durante este largo y difícil proceso. Bella también agradece a su madre por guardar sus historiales médicos, mismos que funcionan como testimonio de todo lo que la modelo tuvo que vivir a lo largo de los años. De hecho, el mensaje de Bella viene acompañado de imágenes de ella en pleno tratamiento, pero además de varios de estos historiales médicos, mismos que describen los síntomas que Hadid tenía a sus 17 años (2013).

Déficit de atención, alteraciones de la memoria, pronunciación equivocada, depresión trastorno del sueño, entumecimiento u hormigueo, dolores de cabeza, desequilibrio, aturdimiento, pesadillas, debilidad muscular, eran sólo algunos de los síntomas que Bella Hadid arrastró a lo largo de los años Foto: Instagram/Bella Hadid

Entre los síntomas que Bella presentaba en aquel entonces estaba la fatiga (agravada por el ejercicio físico) déficit de atención, alteraciones de la memoria, pronunciación equivocada, depresión trastorno del sueño, entumecimiento u hormigueo, dolores de cabeza, desequilibrio, aturdimiento, pesadillas, debilidad muscular, intolerancia a las luces brillantes, dolores musculares y articulares, sudores nocturnos, palpitaciones, síndrome premenstrual, dolor de pecho y sensibilidades múltiples a los alimentos.

“Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y el trabajo mientras trato de enorgullecerme a mi misma, a mi familia y a la gente que me apoya, me ha pasado factura de una manera que realmente no puedo explicar. Estar así de triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso que jamás haya vivido”, declara Hadid en el mensaje.

Bella aseguró que, a pesar de que las imágenes de su tratamiento pueden ser un tanto fuertes y levantan las alarmas de su estado de salud, se encuentra mucho mejor, pero además, reiteró que no cambiaría esta experiencia por nada del mundo.

“Una cosa que quiero expresarles a todos es que 1: Estoy bien y no tienen de qué preocuparse. Y 2:No cambiaría nada por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto otra vez, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora mismo, con todos ustedes, por fin sana, lo haría todo de nuevo. Me hizo lo que soy hoy”, escribió Hadid en sus redes Foto: Instagram/Bella Hadid

“Una cosa que quiero expresarles a todos es que 1: Estoy bien y no tienen de qué preocuparse. Y 2:No cambiaría nada por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto otra vez, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora mismo, con todos ustedes, por fin sana, lo haría todo de nuevo. Me hizo lo que soy hoy”.

Hadid aprovechó este espació para mandar un mensaje de esperanza a sus seguidores, pues tras casi 15 años luchando contra sí misma, su perspectiva de la vida ha cambiado, y asegura sentirse mucho más optimista y con muchos deseos de “repartir amor”.

"Casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si puedo, si Dios quiere, tener una vida de repartiendo amor de una copa llena" Foto: Instagram/Bella Hadid

“El universo funciona de las maneras más dolorosas y hermosas, pero debo decir que si estás luchando, mejorará. Te lo prometo. Toma tu espacio, mantente fuerte, ten fe en tu camino, camina en tu verdad y las nubes comenzarán a despejarse. Tengo tanta gratitud y perspectiva sobre la vida, estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento de coinfecciones, casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si puedo, si Dios quiere, tener una vida de repartiendo amor de una copa llena, y siendo capaz de ser verdaderamente yo misma, por primera vez en la historia”.

Bella Hadid aseguró que regresará a las pasarelas "cuando esté lista" Foto: Instagram/Bella Hadid

Bella terminó su mensaje agradeciendo a sus doctores, enfermeras, a sus agentes y a las agencias de modelaje por tenerle la paciencia para que pudiera recuperarse. Aseguró que regresará al modelaje “en cuanto esté lista”, y tomando en cuenta la gran mejoría que ha conseguido, es probable que Bella Hadid vuelva a causar furor en las pasarelas en 2024 (sino es que antes).

