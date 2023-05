Kim Kirdashian contó cómo lleva ser madre soltera de 4 niños: “Hay noches que lloro hasta quedarme dormida”

Kim Kardashian habla sobre cómo vive la maternidad

Todo parece indicar que amasar una fortuna de 1400 millones de dólares no es suficiente para evitar que la maternidad sea un verdadero desafío emocional. Kim Kardashian es madre de cuatro hijos: North de 9 años, Saint de 7 años, Chicago de 5 años y Psalm de 4 años, dos de ellos por parto natural y dos por vientre subrogado. Todos fueron resultado de su relación con Kanye West, y desde que la pareja se separó en 2022, la maternidad ha sido todo un reto para Kim.

Así lo confesó en una entrevista para el podcast On Purpose with Jay Shetty donde habló sobre cómo es ser madre soltera de cuatro niños.

“Hay noches en las que lloro hasta quedarme dormida. Es como si hubiera un tornado en mi casa. ¿Qué acaba de pasar?, explicó Kardashian quien también aseguró que a pesar de esto, ser madre es el trabajo más gratificante de todos.

Kim Kardashian define la maternidad como el trabajo más gratificante Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group

“Todo el mundo dice que los días son largos y los años cortos, y eso no podría ser una declaración más cierta. Es el trabajo más gratificante del mundo entero. Lo es. No hay nada que pueda prepararte. No importa cuánto tiempo esperes, no importa lo que esperes, nunca estás preparada”.

La actriz aseguró que superar los retos diarios que conlleva ser madre la han hecho sentir muy orgullosa, sin embargo, aseguró que hay momentos en los que lidiar con una rabieta se siente como si “tu vida estuviera completamente patas arriba”, pero también funciona para aprender mucho de uno mismo como padre.

Kim Kardashian es hoy en día un ícono de la moda, por lo que es difícil verla sin maquillaje y desaliñada. La socialité confesó que muchas veces se ha olvidado del glamour para dedicarse completamente a su papel como madre, sobre todo en la pandemia cuando apenas podía salir de casa.

“Hay noches en las que no te lavas el pelo durante días y tienes escupitajos por todas partes y llevas el mismo pijama, especialmente en COVID”.

Los retos que vive Kim no se limitan a tratar de lidiar con cuatro niños al mismo tiempo siendo madre soltera; la situación con Kanye West ha hecho que todo se complique, pues la también empresaria se ha esforzado para evitar que sus hijos se enteren de los escándalos que su polémico padre ha protagonizado en los últimos años.

“Definitivamente lo protegí (a Kanye West) y lo seguiré haciendo a los ojos de mis hijos. En mi casa, mis hijos no saben nada de lo que pasa en el mundo exterior… Estoy pendiendo de un hilo”, declaró entre lágrimas Kim en el podcast de la rapera Angie Martinez en diciembre de 2022.

Durante esta conversación, Kardashian aseguró que sus hijos tarde o temprano le agradecerán por “no atacar a su padre cuando tuvo la oportunidad” en favor de que ellos tengan una infancia más tranquila, fuera del caos de las cámaras.

Kim Kardashian aseguró que ha hecho un enorme esfuerzo para que sus hijos no se vean afectados por su separación con Kanye West y por las controversiales ddeclaraciones del rapero REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

En septiembre de 2022, Kim declaró que a pesar de los problemas que estuviera viviendo con Kanye, no quería que él se alejara de sus hijos, sin embargo, esto fue antes de que los comentarios antisemitas por parte de Kanye se volvieran virales, por lo que es posible que Kim haya reconsiderado la presencia de su exesposo en la vida de sus hijos.

“Estoy muy agradecida con Jay por proporcionar un espacio tan seguro para compartir un lado más personal de mi vida. Hablamos de los retos de la paternidad, de los altibajos de la vida, de cómo supero los días más difíciles y de muchas cosas más. Me encantó, ya que he dedicado gran parte de mi vida a descubrir cuál es mi verdadero propósito”, dijo Kim acerca de su participación en el nuevo episodio del podcast de Jay Shetty que ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

