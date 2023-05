Se conoció cómo fue la muerte de Christina Ashten Gourkani, la doble de Kim Kardashian

Kim Kardashian (izquierda) y Ashten Empire (derecha) tenían muchas similitudes, incluso en su fecha de nacimiento. Foto: Instagram/@kimkardashian, @ashtens_empire

El pasado 20 de abril, Christina Ashten Gourkani murió a los 34 años de edad. Ashten fue una modelo que causó un gran revuelo en redes gracias a su enorme parecido con la también modelo y empresaria Kim Kardashian.

La familia Gourkani confirmó la muerte de Ashten el pasado 26 de abril, asegurando que fue a través de una llamada telefónica que se enteraron que la influencer estaba en estado crítico. Sin embargo, nunca revelaron la causa de muerte. Paralelamente, varios medios aseguraron que una cirugía mal realizada fue la que terminó con su vida.

A un par de semanas de que se diera a conocer el deceso, se ha confirmado que la muerte de Ashten Gourkani fue debido a una cirugía clandestina en la que se le inyectó silicona en los glúteos, lo que terminaría por causarle un paro cardíaco.

Ashten Gourkani se sometió a una cirugía clandestina para aumentar sus glúteos, misma que le provocó un paro cardíaco Foto: Instagram/ashtens_empire

Según información del fiscal del distrito del condado de San Mateo en San Francisco, Steve Wagstaffe publicado por The Daily Post, la modelo contactó a Vivian Gómez para realizar la cirugía. Sin embargo, Gómez no contaba con ninguna licencia para practicar la medicina. Ambas se vieron en un hotel de California el 19 de abril, y después de algunas horas de que la cirugía se llevó a cabo, Ashten sufrió el ataque al corazón.

Las autoridades lograron localizar a Gómez, quien enfrenta cargos de “homicidio involuntario y ejercicio de la medicina sin licencia con resultado de lesiones corporales graves”.

Gourkani no sólo tenía un rostro muy parecido a la más famosa de las Kardashian, sino que también invirtió alrededor de 25 mil dólares para que su cuerpo fuera igual de “voluptuoso” que el de la hija de Robert Kardashian y Kris Jenner. No obstante, la “doble de Kim” había compartido en una entrevista con The Sun que si bien, su parecido le había dado mucha fama, su intención con las cirugías era tener una imagen completamente única.

Fueron alrededor de 25 mil dólares los que Ashten invirtió en cirugías para "superar" a Kim Kardashian. Foto: Instagram/ashtens_empire

“Me lo tomé como una oportunidad para conseguir mi propio look, que consistía en tener los pechos y el trasero más grandes, yendo más allá de lo que había hecho Kim. Así que el dinero que gasto en mantener mi aspecto o en conseguirlo no es para parecerme a Kim, sino para ser diferente”, dijo aquella vez.

Tras la muerte de Ashten, su familia realizó una colecta a través de GoFundMe para sus servicios funerarios. La recaudación llegó con un mensaje en el que se reiteraba la culpabilidad de Gómez, pues se hablaba de un “un homicidio relacionado con un procedimiento médico que dio un giro a peor”.

“En las primeras horas de la mañana, aproximadamente a las 4:31am del 20/4/2023, nuestra familia recibió una trágica llamada telefónica de un miembro de la familia que estaba gritando frenéticamente y llorando histéricamente al otro lado de la línea ‘... Ashten se está muriendo...Ashten se está muriendo...’. Una llamada telefónica que instantáneamente rompió nuestro mundo y para siempre perseguirá a nuestra familia por el resto de nuestras vidas”, se lee en el comunicado de la familia.

La familia de Ashten Gourkani recaudó fondos para sus servicios funerarios Foto: Instagram/@ashtens_empire

Desde sus primeros años, Ashten mostró un enorme parecido con Kim, incluso en su fecha de cumpleaños que sólo se diferencía por un día (21 y 22 de octubre). La modeló adjudicó el parecido a que los padres de ambas tenían la misma herencia étnica. Un amigo de la modelo que también era doble de Clint Eastwood le recomendó que sacara provecho de esa similitud; esta idea la hizo muy popular en redes, a tal grado de tener su propio canal en OnlyFans donde se hacía llamar Ashten Empire.

En un principio, todo se acomodó para que Ashten saltara a la fama, sin embargo, su obsesión por llevar su cuerpo al límite, terminó con consecuencias fatales.

