Poncho de Nigris y su esposa venderán embriones con su ADN en 2 millones de dólares

Poncho de Nigris puso a la venta los embriones que congeló con Marcela Mistral (Instagram/@ponchodenigris)

Poncho de Nigris compartió que tiene planeado vender los embriones que congeló con su esposa, Marcela Mistral, ya que ambos acordaron no tener más hijos. Además, el actor aseguró que para los interesados, propondrá como cifra inicial más de 10 millones de pesos mexicanos.

El ex integrante de Big Brother dijo a TV Notas que esta fue una decisión que él tomó y no es broma ya que años atrás la madre de sus hijos y él fecundaron óvulos, los congelaron en caso de querer más hijos en el futuro porque “batallaron” mucho para concebir a sus últimos dos, Antonio e Isabella, pero desecharon la idea de hacer más grande la familia y los embriones siguen estando resguardados.

“Los embriones son la evolución de la raza humana; para los que no pueden tener hijos, les pudieran servir los míos (...) Si alguien quiere tener hijos con la percha que tengo (...) No están baratos, son años para mejorar la raza humana y no estaría bien que los regaláramos”, dijo que el conductor.

Fue a inicios de 2022 que la pareja anunció que tendrían a su tercer hijo, el cual fue difícil de concebir (Instagram/@ponchodenigris)

En total, son dos los embriones que tienen congelados, ambos nacerán niñas y están a la venta ya, el presentador únicamente pidió que lo contacten a través de su cuenta de Instagram.

Al ser cuestionado acerca del precio con el que está dispuesto a vender sus embriones, dijo que él pedirá no menos de USD 2 millones -es decir, alrededor de 38 millones de pesos mexicanos- y el precio será por “la percha”, pues, según él, el ejemplo de que sus embriones son una opción de “mejorar” son sus hijas.

Alfonso comentó que también está dispuesto a vender los dos embriones juntos si es que alguien quiere tener gemelas.

De Nigris aseguró que se hará la vasectomía en tres años, porque por ahora quiere "aguantar" si es que quieren otro hijo (Instagram/@ponchodenigris)

De Nigris y Marcela tienen contemplado que, en caso de que él muera, ella podrá vender los embriones para que se quede con el dinero porque su intención actual es que tanto su esposa como sus hijos puedan disfrutar de una vida sin preocupaciones económicas.

El actor también compartió que aún no se hace la vasectomía porque, aunque ya no quieren tener más hijos, él no se cierra por completo a la idea de traer al mundo a otro integrante de su familia. Marcela, por su parte, es quien más le ha insistido en que se realice este procedimiento, pero él ya tomó la decisión de esperar hasta los 50 años.

Poncho de Nigris y Marcela tienen cuatro hijos: Isabella, Antonio, Alfonso e Ivana. El presentador aseguró que ha sido un buen padre porque no solo ha intentando estar todo su tiempo libre con ellos, sino porque no dejaría que vivieran lo mismo que él, dijo en referencia a sus malas experiencias.

Poncho de Nigris y Marcela tuvieron tres hijos, Ivanna fue su primera hija, que no vive con él (Instagram/@ponchodenigris)

Antonio, el menor de los hijos, nació en marzo de 2022. El proceso para que Toño naciera fue complicado para Poncho y Mistral, por ello el influencer habló con médicos acerca de qué podían hacer si en un futuro quisieran tener otro hijo.

La principal recomendación fue que fecundaran óvulos de Marcela, de esta forma, solamente tendrían que descongelar el embrión; sin embargo, este paso también podría ser complejo y costoso.

El éxito del descongelamiento del embrión depende de la calidad que tiene; el que se logre el embarazo dependerá del útero de la mujer en que se coloque el embrión, así como la edad y salud de la futura madre.

La congelación de un embrión llega a los 15 mil pesos en México, además de los gastos necesarios para lograr la fecundación de éste. Asimismo, dependiendo del lugar en donde se conserve el embrión, se tiene que pagar una cuota por mantenimiento, usualmente ésta es por año.