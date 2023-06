Según una encuesta, el 55% de los argentinos considera que el voto tiene que ser obligatorio

Un hombre pone su voto en una urna durante las elecciones primarias del domingo en Buenos Aires, Argentina. 12 sept, 2021. REUTERS/Agustin Marcarian

Tras la última dictadura militar, el 10 de diciembre de 1983 asumieron los representantes elegidos democráticamente para ocupar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ese día comenzó por primera vez en la historia argentina un período democrático de larga duración que continúa hasta la actualidad y está por cumplir 40 años.

En ese contexto, el Observatorio Pulsar.UBA elaboró su primer informe de creencias sociales, que tiene como objetivo comprender de manera sistemática los valores sociales y las cosmovisiones de los argentinos referidos a temas culturales, científicos, religiosos y políticos de relevancia pública.

Del relevamiento surgió que en tiempos de polarización y acuerdos políticos sin conducción, un 73% de los entrevistados prefiere un gobierno democrático y apenas un 13% elegiría un gobierno autoritario.

Además, un 61% considera que un gobierno democrático siempre debería terminar su mandato sin importar que suceda; contra un 37% considera que si los gobernantes no dan soluciones a la población, deberían reemplazarlos antes de que terminen el mandato.

Te puede interesar: Según una encuesta, el 80% de los argentinos vivió experiencias negativas al realizar trámites en el Estado

Estos datos no solo brindan una foto actualizada del país, a cinco meses de las elecciones presidenciales, sino que llevan a reflexionar sobre el tipo de Argentina que los gobiernos democráticos construyeron durante las últimas cuatro décadas.

Sin bien la amplia mayoría de la sociedad quiere vivir en democracia y que sus gobernantes completen su mandato; la excepción puede encontrarse en los votantes del espacio libertario: más de la mitad de ellos optan por la segunda alternativa. “Es un primer llamado de atención”, advierten desde el Observatorio Pulsar.UBA.

Del relevamiento también se desprende que los argentinos quieren vivir en democracia, pero no la que tienen ya que entienden que el sistema no está dando las soluciones esperadas. También que tienen interés en la política pero que no están del todo comprometidos.

En ese sentido, apenas el 55% considera que el voto tiene que ser obligatorio. Los votantes del Frente de Todos son los que más comulgan con esa decisión (59%), seguidos por los de Juntos por el Cambio (53%) y por último lo de Libertad Avanza (42%).

Te puede interesar: Elecciones 2023: el 70% de los argentinos cree que las propuestas educativas serán importantes a la hora de elegir su voto

La apatía política corroe incluso los valores democráticos, más de un tercio de quienes no están interesados en política son oscilantes cuando las tensiones afloran, lo que hace que puedan tolerar excepcionalidades a la democracia.

Finalmente, al estudiar el impacto de la política en las relaciones personales de los argentinos, el estudio arroja que casi la mitad de los entrevistados condiciona sus relaciones personales a las diferencias políticas.

Esto indica que si bien hay valores y consensos compartidos en la sociedad, las distintas visiones sobre la política tienen una incidencia significativa en la forma en que se relaciona la sociedad. No tanto en los dos espacios mayoritarios que gobiernan el país, pero sí entre los libertarios. “No es para alarmarse pero tampoco para subestimar”, sostienen desde el Observatorio Pulsar.UBA.

Y concluyen: “A 40 años de democracia, la convivencia política aún está en proceso de maduración. La polarización no sólo limita los consensos políticos a nivel dirigencial sino también las relaciones de la sociedad en la vida cotidiana. Nos queda camino para recorrer, mejorar y trabajar como comunidad política”.

Seguir leyendo: