Qué son los comportamientos disruptivos y cómo afectan a los estudiantes en el aula de clases

Estudiantes con comportamientos disruptivos pueden interrumpir el flujo normal de enseñanza y afectar el rendimiento académico en el aula - istock

Hacer ruido en clase, utilizar excesivamente dispositivos electrónicos, hablar y bromear es algo recurrente cuando se está viviendo la etapa como estudiante, de hecho, desobedecer las instrucciones del profesor, hacer bromas con y hacía los compañeros es un comportamiento que genera lazos de amistad. Pero estas conductas disruptivas en el aula son acciones o comportamientos que interrumpen el flujo normal de enseñanza y aprendizaje, afectando no solo el rendimiento académico individual sino que también pueden alterar el ambiente escolar de la clase en conjunto.

Por lo tanto, la gestión de estas conductas representa uno de los mayores desafíos para los docentes. Este fenómeno no solo interfiere con el proceso de enseñanza-aprendizaje, también puede afectar significativamente el clima del aula y el bienestar emocional tanto de los alumnos como de los profesores. De hecho, un análisis reciente denominado: “Conductas disruptivas en el aula. Análisis desde la perspectiva de futuros docentes de Educación Primaria”, publicado en la revista Education in the Knowledge Society (EKS), proporciona una visión detallada y reveladora sobre este tema, basándose en las experiencias y percepciones de maestros que están en proceso formativo.

La problemática de las conductas disruptivas

Las conductas disruptivas pueden manifestarse de diversas formas, desde interrupciones constantes y falta de atención, hasta comportamientos más graves como la agresión verbal o física. Estas conductas no solo dificultan la transmisión de conocimientos, sino que también crean un entorno de tensión y estrés. Según el análisis presentado, los futuros docentes identifican varias causas subyacentes de estas conductas, incluyendo factores individuales del estudiante, el ambiente familiar, y la dinámica del grupo escolar.

Las conductas disruptivas en el aula pueden variar desde interrupciones constantes y falta de atención hasta comportamientos más graves como agresión verbal o física, creando un entorno de tensión y estrés - Crédito: Stephane Mahe/Reuters

Causas y factores influyentes

Los futuros docentes señalan que las causas de las conductas disruptivas son multifactoriales. En muchos casos, los estudiantes que presentan estos comportamientos provienen de entornos familiares conflictivos o carecen de apoyo emocional en casa, asimismo, la falta de interés en el contenido académico y la incapacidad para mantener la atención durante períodos prolongados también se destacan como factores destacados de este panorama.

En el desarrollo del análisis, los futuros docentes enfatizan en la importancia de un diagnóstico temprano y la implementación de estrategias de intervención para mitigar estos problemas.

Estrategias para abordar las conductas disruptivas

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es la necesidad de estrategias pedagógicas efectivas para manejar las conductas disruptivas. Los futuros docentes proponen una variedad de métodos, tales como la creación de un ambiente de aula positivo, el establecimiento de reglas claras y coherentes, y el fomento de la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

En el análisis se destaca la necesidad de estrategias pedagógicas para manejar conductas disruptivas, proponiendo un ambiente de aula positivo, reglas claras y participación activa de los estudiantes - Crédito: Gettyimages

De igual manera, destacan la importancia de la formación continua y el apoyo profesional para los docentes, con el fin de desarrollar habilidades de gestión de aula y técnicas de resolución de conflictos.

El rol de la formación docente

La formación de los futuros docentes juega un papel crucial en la preparación para enfrentar este tipo de conductas. El análisis subraya la necesidad de incluir en los programas de formación docente módulos específicos que aborden la gestión del comportamiento y la psicología del estudiante, esta preparación no solo debe centrarse en estrategias reactivas, sino también en prácticas preventivas que promuevan un entorno de aprendizaje inclusivo y respetuoso.

Perspectivas futuras y recomendaciones

El estudio concluye con varias recomendaciones clave para mejorar la gestión de conductas disruptivas en el aula. Primero, se sugiere la implementación de programas de formación docente que incluyan prácticas de manejo del comportamiento basadas en evidencia.

Se recomienda el desarrollo de políticas escolares que apoyen a los docentes en la creación de ambientes de aula positivos y seguros - Crédito Europa Press/Gustavo Valiente

Además, se recomienda el desarrollo de políticas escolares que apoyen a los docentes en la creación de ambientes de aula positivos y seguros. Por último, se enfatiza la importancia de la colaboración entre padres, docentes y otros profesionales educativos para abordar de manera integral las necesidades de los estudiantes.

En líneas generales, las conductas disruptivas en el aula representan un desafío significativo para los futuros docentes de educación primaria. Sin embargo, con una formación adecuada, estrategias pedagógicas efectivas y el apoyo continuo de la comunidad educativa, es posible manejar y reducir estas conductas, creando un entorno de aprendizaje más positivo y productivo.