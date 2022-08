Lanzan becas para estudiantes argentinos que quieran hacer un posgrado en Reino Unido: cómo inscribirse

Una de las camadas de becarios argentinos que viajaron al Reino Unido a través del programa Chevening. / Foto: Embajada Británica en la Argentina

“Scotland Yard”, el nombre coloquial con el que se conoce en todo el mundo a la Policía Metropolitana de Londres, debe su origen al nombre de la calle a la que daba la puerta trasera del edificio central de ese organismo de seguridad. Lo que empezó como una especie de apodo o de subtítulo terminó por convertirse en una marca británica reconocida a nivel global.

La costumbre de que el nombre de una calle sirva para nombrar algo más grande no se agota allí. “Downing Street” es una referencia en un mapa pero es también la forma de decir -de nuevo, en todo el mundo- “ detrás de esta puerta negra vive el Primer Ministro del Reino Unido”. Otro ejemplo: “Abbey Road” es una calle pero es sobre todo, a esta altura de la cultura pop, la forma que encontraron Los Beatles para decirnos adiós .

La calle londinense en la que vive el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés) se llama Chevening. Chevening se llaman también, por esa costumbre a la que le sobran ejemplos, las becas que otorga ese ministerio británico para que estudiantes de 160 países del mundo viajen a cursar un posgrado a cualquier universidad del Reino Unido. Este martes abre la inscripción para estudiantes argentinos que quieran postularse a obtenerla.

“No hay un número ya estipulado de cuántos cupos habrá para ciudadanos argentinos porque tiene que terminar de estimarse el presupuesto global, pero en las últimas ediciones viajaron alrededor de 20 personas de un total de entre 500 y 600 postulaciones anuales, en promedio ”, describió a Infobae Pamela Maggi, coordinadora del Programa Chevening en la Argentina, cuya base de operaciones es la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires.

En concreto, el programa -que fue creado por el ministerio británico en 1983 y que se lleva a cabo ininterrumpidamente en la Argentina desde 1991- ofrece becas para pasar un año en las aulas de alguna universidad británica tras haber obtenido el título de grado . La inscripción que se lanza este martes definirá el listado de becarios que viajarán en septiembre de 2023, hacia el inicio del ciclo lectivo en Reino Unido.

Pamela Maggi coordina el programa de becas en la Argentina. / Foto: Embajada Británica en la Argentina

Hay, desde ya, requisitos que cumplir para aspirar a una de las becas. Los aspirantes deben ser ciudadanos argentinos, tener un título de grado universitario, dominar el inglés, poder acreditar al menos dos años de experiencia laboral y comprometerse a volver a la Argentina tras finalizar la maestría. No hay límite de edad para postularse ni tampoco una cantidad máxima de intentos.

La inscripción es online y la primera instancia para seleccionar a quienes están en carrera para la beca se resuelve en el Reino Unido. Febrero es el mes en el que los postulantes tienen la primera señal de si siguen o no en carrera en un proceso que pueden poner en marcha desde este martes en https://www.chevening.org/ .

Los becarios que resultan elegidos viajan a la ciudad británica en la que se encuentra la universidad que eligieron -” la mayoría opta por Londres ”, explicó Maggi-. La beca Chevening, financiada por el Reino Unido, garantiza los pasajes de ida y vuelta, el costo de la visa, los aranceles universitarios y un estipendio mensual que cubre gastos básicos como vivienda y transporte. A la vez, todos los becarios reciben la cobertura de salud del National Health System (NHS) y, eventualmente, subsidios extra que permitan financiar alguna investigación que forme parte de la maestría o posgrado en el que se inscriban.

“Derecho, Administración de Empresas, Ciencias Políticas, algunas Ingenierías y Economía son algunas de las carreras de las que proviene la mayor cantidad de postulantes, aunque tenemos de múltiples orientaciones”, contó la coordinadora del programa en una presentación para la prensa que se llevó a cabo en la Residencia de la Embajadora Británica en Buenos Aires. Ahora mismo, dos banderas dan la bienvenida al señorial edificio de Recoleta: la del Reino Unido y también la de Ucrania, en señal de apoyo a ese país y ese pueblo tras la invasión rusa que se desencadenó en febrero de este año.

“Los intereses sobre qué maestrías y posgrados hacer son sumamente variados. Se puede aspirar a la beca como egresado de cualquier carrera de grado y con la intención de cursar cualquier tipo de estudio posterior , no hay limitaciones temáticas en ese sentido”, explicó Maggi. Género, derechos humanos y cambio climático son algunas de las especializaciones que más curiosidad han despertado entre los inscriptos de los últimos años.

Entre las variables que se toman en cuenta durante el proceso de selección de los becarios se cuentan su capacidad de liderazgo y de establecer redes de contacto, su plan de desarrollo profesional en el corto, mediano y largo plazo , y sus previsiones de estudio en el Reino Unido. Toda esa información se presenta a través de cuatro ensayos apenas iniciada la postulación. En total, el proceso hasta que se determina quiénes son los becarios elegidos para viajar lleva unos diez meses.

La tradicional Universidad de Oxford.

“Chevening es un sello de calidad . Quien haya atravesado la experiencia pasó por un proceso muy competitivo de selección y presenta un perfil de liderazgo que tuvo que empezar a mostrar durante la postulación”, sostuvo Marina Ponce. Es contadora, becaria de la camada que viajó en septiembre de 2019, y vicepresidenta de Chevening Alumni Argentina, asociación que reúne a muchos de los que hicieron la experiencia. “En Londres di con una forma pedagógica más activa, en el sentido de que se debate más con el docente, con sus fuentes, con las lecturas que trae. Eso me resultó muy enriquecedor”, recordó.

Diego Ardiaca, que preside la organización de ex alumnos, viajó a Londres con una beca Chevening en 1999. Había estudiado Ciencias Políticas en la UBA y cursó su posgrado en la London School of Economics. “La sensación al llegar era la de estar compitiendo en las grandes ligas, con las élites mundiales académicas . Es un desafío y a la vez es muy satisfactorio cuando te sentís a la altura. Creo que eso de jugar muy en Primera y también el multiculturalismo del que empezás a formar parte en un lugar tan cosmopolita como puede ser Londres son dos de los valores más importantes de la beca”, explicó, y sumó: “En la puerta de este salón hay un cartel que dice que esta es una oportunidad de las que te cambian la vida. No miente en nada”.





