- No me gusta opinar sobre los retrocesos de otros países, pero hubo algunos en Francia, en Dinamarca, en Israel. Creemos que no hay que apurarse en ninguna decisión y mucho más cuando hay ciertas situaciones que son de difícil comparación por los momentos en los que ha impactado la pandemia en cada país. Hay que tener en cuenta que Europa está transitando la primavera rumbo al verano y nosotros estamos terminando el otoño y llegando al invierno. Ahí también hay un elemento que hace que sea incomparable la realidad de ambos hemisferios. Otra cosa que hemos hablado con los gobernadores es que tiene que haber una mirada global porque cada decisión de cada provincia, si no es consensuada y con protocolos que se cumplan, puede implicar un retroceso general para toda la Argentina. Los comportamientos de una provincia pueden repercutir en otra por más que la situación epidemiológica sea diferente.