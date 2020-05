Por eso, el especialista apoyó la decisión de no calificar a ningún estudiantes mientras las clases presenciales estén suspendidas. Incluso añadió: “En estas condiciones es imposible no pensar en una promoción automática. Va a haber un agujero importante de aprendizajes, pero quedan años por delante para subsanarlo. Hoy la prioridad debería ser conectarlos para que no se vayan del sistema y focalizar en algunos cursos puntuales, como los primeros grados por el proceso de alfabetización y los últimos por el salto de nivel”.