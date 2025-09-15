La nueva batalla de Europa para defender sus cielos de Rusia

Un agente de policía polaco junto a los restos de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania (REUTERS)

El 10 de septiembre, la OTAN sufrió la peor violación de su espacio aéreo desde su fundación hace más de 75 años, cuando 19 drones rusos irrumpieron en el cielo de Polonia. Mark Rutte, secretario general de la alianza, calificó la respuesta como “una reacción muy exitosa”, señalando que habían estado involucrados aviones cisterna italianos y baterías Patriot alemanas.

Sin embargo, los aviones polacos y holandeses derribaron solo a una minoría de los intrusos. El 13 de septiembre, Rumanía informó de que un dron ruso había entrado en su espacio aéreo. Ese mismo día, el presidente Donald Trump se mostró indiferente ante esta prueba de credibilidad de la OTAN , afirmando que el conflicto en Ucrania “no es la guerra de Trump”. ¿Puede la OTAN proteger sus cielos del Kremlin?

El escudo aéreo de la alianza se compone de varias partes. La primera tarea es detectar amenazas. La OTAN posee y opera conjuntamente una flota de 14 aeronaves de alerta temprana y control aerotransportado ( AEWC ) que generalmente tienen su base en Geilenkirchen, Alemania. Estas pueden observar el espacio aéreo muy al este , monitoreando aviones, drones y misiles rusos que vuelan en Ucrania y Bielorrusia. Se complementan con un conjunto de drones RQ -4 D Phoenix, que vuelan largas misiones a altitudes muy elevadas desde Sigonella en Sicilia.

Algunos países están recurriendo a medios más inusuales de observar los cielos. El año pasado, Polonia firmó un contrato de aproximadamente $ 1 mil millones para comprar aerostatos estadounidenses (grandes globos cautivos) equipados con radares y sistemas capaces de interrogar si un avión es amigo u hostil. Las fuerzas estadounidenses en Europa han experimentado con sensores acústicos del tipo utilizado por Ucrania para captar el sonido de los drones que se aproximan.

Una segunda parte del escudo consiste en aviones de combate desplegados en Europa del Este. Los aliados rotan el envío de sus aviones. Actualmente, Italia, España y Hungría protegen el espacio aéreo del Báltico, Italia también patrulla Rumanía, y los Países Bajos y Noruega vigilan Polonia; esta última misión se estableció recientemente para proteger los centros polacos que envían ayuda militar occidental a Ucrania. Estos aviones pueden monitorear el espacio aéreo con su radar, escoltar a los aviones rusos que se acerquen demasiado y, de ser necesario, como el 10 de septiembre, derribar proyectiles. El 11 de septiembre, Emmanuel Macron, presidente de Francia, anunció el envío de tres cazas Rafale a Polonia.

Un tercer componente son los sistemas terrestres de defensa aérea. Los países de Europa del Este cuentan con sus propios radares y algunas defensas. Estos se han complementado con sistemas de defensa aérea Patriot de mayor capacidad, capaces de interceptar aviones, misiles de crucero y misiles balísticos. Alemania ha enviado baterías Patriot a Polonia, que participaron en el seguimiento de la última incursión rusa, y los Países Bajos planean hacerlo también. Además, Estados Unidos y algunos aliados europeos también operan destructores en el mar equipados con sus propios radares e interceptores de largo alcance, y Estados Unidos opera radares terrestres en Rumanía y Polonia.

Muchos de estos sensores e interceptores, aunque no todos, están integrados en lo que se denomina defensa aérea y antimisiles integrada ( IAMD) . Esta iniciativa está supervisada por el Mando Aéreo Aliado de la OTAN , con sede en Ramstein, Alemania, y comandado por un general estadounidense de cuatro estrellas. Más abajo en la cadena de mando, dos “centros de operaciones aéreas combinadas” cubren el espacio aéreo de la OTAN : uno en Alemania cubre todo el norte de los Alpes y otro, en España, el sur.

En teoría, todo esto constituye un escudo formidable. En realidad, es imperfecto. Un problema es que se han enviado muchos sistemas de defensa aérea de mayor tamaño a Ucrania , que sufre intensos bombardeos rusos, lo que ha agotado las reservas en Europa. En agosto, Alemania, bajo presión de Trump, anunció el envío de dos sistemas Patriot adicionales a Ucrania, y más en el futuro, con la condición de que Estados Unidos los reembolsara. Estados Unidos también desvió recientemente un pedido suizo de Patriots a Ucrania. En junio, Rutte declaró que la alianza necesitaría aumentar sus activos de defensa aérea en un 400 % para cumplir con sus planes de guerra formales. Pero cubrir un área tan vasta como Europa es una tarea enorme.

Muchos de los drones que Rusia dispara contra Ucrania son pequeños, difíciles de detectar por radar entre la interferencia aérea. Varios proyectiles han penetrado previamente el espacio aéreo de la OTAN: escombros que impactaron en Rumanía en septiembre de 2023, misiles que cruzaron a Polonia en marzo de 2024, un dron que aterrizó en Letonia en septiembre de 2024 y drones que entraron en Polonia dos veces a principios de este mes. En un caso, Polonia tardó meses en recuperar un misil de crucero ruso que se estrelló cerca de Bydgoszcz, a más de 400 km de la frontera con Ucrania. El arma fue encontrada por una mujer a caballo. En al menos algunos casos, como el incidente en Letonia, los estados miembros de la OTAN insisten en que pueden rastrear los proyectiles con fiabilidad. Polonia afirma que ignoró a la mayoría de los drones el 10 de septiembre porque se consideraron señuelos desarmados; solo se atacó a los que se creía que estaban armados con ojivas.

Incluso si los drones pueden ser rastreados, a menudo es antieconómico interceptarlos a gran escala con sistemas de defensa aérea diseñados para objetivos mucho más grandes, como jets, misiles de crucero y misiles balísticos. Los drones Gerbera que cruzaron a Polonia son drones de poliestireno “extremadamente baratos” diseñados originalmente como señuelos, señala el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos ( IISS ), un grupo de expertos en Londres. Muchos aliados de la OTAN están desarrollando defensas antidrones de corto alcance , utilizando láseres, armas y cohetes, pero pocos han ampliado estos esfuerzos. “Hay lagunas en casi todos los inventarios europeos a nivel de corto y muy corto alcance”, señala el instituto. “Estas vulnerabilidades dejan a los europeos mal preparados para el tipo de... guerra vista en Ucrania”.

Además de los problemas técnicos, existe el grave problema de la voluntad política. El escudo depende de Estados Unidos, que bajo el liderazgo de Trump está desplazando su atención de Europa a otros teatros de operaciones, y podría estar menos dispuesto a desplegar sus propios sistemas de defensa aérea en el continente y a reabastecer los interceptores. Las fuerzas aéreas europeas cuentan con cientos de aviones de combate, muchos de los cuales patrullan diariamente el frente oriental de la alianza. Sin embargo, los cuarteles generales que dirigen esas operaciones aéreas aún dependen de la participación y la experiencia estadounidenses. El 11 de septiembre, Trump minimizó las incursiones rusas: “Podría haber sido un error”.

No está claro si Europa está preparada para intensificar sus esfuerzos. Ucrania se ha quejado de que los países de la OTAN a veces han minimizado las incursiones rusas por temor a una escalada. La decisión de Polonia de derribar la última salva y afirmar públicamente que fue lanzada intencionalmente contra el país por Rusia marca un cambio con respecto a la práctica anterior.

Sin embargo, los países europeos aún se muestran reacios a imitar a Israel, que, con la ayuda de Estados Unidos y otros socios, interceptó dos veces el año pasado enormes oleadas de drones iraníes sobre países vecinos, antes de que entraran en el espacio aéreo israelí, y llevó a cabo ataques preventivos más allá de sus fronteras. Según las normas actuales de la OTAN , la alianza —que opera de forma conjunta, en lugar de a nivel nacional— no puede derribar proyectiles sobre Bielorrusia o Ucrania. Esto requeriría la aprobación unánime de los 32 Estados miembros, algo que Hungría y Eslovaquia bloquearían casi con seguridad. En un conflicto importante, esas reglas de enfrentamiento seguramente cambiarían. Europa sigue estando a la defensiva.

