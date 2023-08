Las desesperadas medidas de Putin para reclutar soldados

Un joven reparte panfletos para promover el reclutamiento de soldados en el centro de Moscú (Getty Images)

En septiembre, la televisión rusa ofrecerá un nuevo programa diario de una hora de duración. Su nombre aún está por decidir, pero los productores ya están seleccionando a su reparto: las esposas y madres de los reclutas militares. Las participantes deberán evocar el heroísmo de sus maridos e hijos y contar historias desgarradoras que servirán de acompañamiento a los planes del Kremlin de lanzar a más jóvenes a la picadora de carne que es su guerra con Ucrania.

El pasado mes de septiembre, Vladimir Putin sorprendió a la opinión pública rusa al declarar una “movilización parcial”, rompiendo así una promesa anterior de que los ciudadanos podrían ver la guerra desde la comodidad de sus hogares, sin necesidad de desplegar a personas que cumplieran el servicio militar obligatorio ni de llamar a reservistas. Pero los contraataques ucranianos, que liberaron territorios en torno a Kharkiv y Kherson, obligaron a Putin a llamar a las reservas, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. La negativa a acudir a la llamada, la rendición al enemigo y la deserción se convirtieron en delitos penales castigados con diez años de prisión.

Esa primera oleada de movilización produjo al menos 300.000 refuerzos. Mal entrenados y mal equipados, muchos de ellos han muerto o resultado heridos. Los que sobreviven necesitan desesperadamente ser rotados, como dejó claro recientemente Ivan Popov, un general de alto rango, en un mensaje filtrado tras ser despedido. La salida del Grupo Wagner del campo de batalla en junio ha agudizado la escasez. Por ello, en las últimas semanas el Kremlin ha aprobado una serie de leyes destinadas a aumentar su reserva de reclutas potenciales. Como dijo a los legisladores Andrei Kartapolov, jefe de la comisión de defensa del parlamento ruso y autor de la legislación: “Esta ley se ha redactado para una gran guerra, para una movilización general. Y ya se huele esa gran guerra en el aire”.

Un aviso publicitario en el metro de Moscú busca promover el enrolamiento para el combate contra Ucrania (Getty Images)

“En el pasado iban a por lo fácil”, dice Grigory Sverdlin, que dirige Idite Lesom (“Piérdete”), una organización de voluntarios que ayuda a la gente a evitar que se les obligue a luchar por Rusia: “Ahora están echando la red mucho más amplia”. El volumen de solicitudes de su ayuda se ha más que duplicado desde la primavera pasada.

Cuántos hombres se necesitarán depende del progreso de las fuerzas ucranianas. Pero aunque Putin no disponga de tropas suficientes para tomar más territorio, se está asegurando de tener las suficientes para que Rusia siga luchando mientras permanezca en el poder. “La guerra es ahora su único legado. Puede reducirla o intensificarla. Pero no puede acabar con ella”, afirma un curtido observador de la política rusa que permanece en el país.

A diferencia de los comandantes ucranianos, que han tratado de preservar vidas, el ejército ruso confía en lo que considera un recurso humano inagotable que puede lanzarse a la guerra, guiándose por un dicho centenario: “Las mujeres rusas engendrarán más”.

La movilización, sin embargo, conlleva riesgos políticos. El pasado septiembre desencadenó protestas en toda Rusia. Se incendiaron centros de reclutamiento militar y cientos de miles de personas huyeron del país. Un mes después, tras haber alcanzado su objetivo, Putin dijo a los rusos que la movilización era “total y absoluta. Punto y final”. Eso también resultó ser mentira. El presidente nunca firmó un documento legal que pusiera fin al reclutamiento forzoso. Pero para calmar los ánimos, el flujo de documentos de llamada a filas se redujo a un goteo. El Kremlin esperaba compensar las bajas con más soldados contratados, que, al menos en teoría, luchan voluntariamente a cambio de una paga. Sergei Shoigu, ministro de Defensa, fijó el objetivo de 400.000 nuevos contratos.

Un aviso en una autopista de Krasnogorsk promovía hace semanas sumarse el Grupo Wagner, que hoy parece alejado del frente de batalla en Ucrania y dedicado a operaciones en del Kremlin en África y otros lugares

Desde entonces han aparecido vallas publicitarias por toda Rusia. Un elegante vídeo anuncia las ventajas de cambiar el trabajo de taxista, monitor de gimnasia o vigilante de seguridad en un supermercado por el de guerrero. “Eres un hombre. Así que sé uno”, declara. Sin embargo, los grandes presupuestos publicitarios no se han traducido en un gran número de voluntarios. Según las autoridades, 117.000 personas habían firmado nuevos contratos en junio. Observadores independientes, como Sverdlin, afirman que es probable que las cifras reales sean menos de la mitad.

Pero el Kremlin ha empezado a sentar las bases para una movilización más eficaz. Anteriormente, los reservistas sólo podían ser llamados a filas una vez que habían recibido físicamente sus papeles de convocatoria. Miles de ellos lo eludían trasladándose fuera de sus direcciones registradas; algunos huyeron del país. Pero desde abril los reservistas son responsables desde el momento en que una comisión de reclutamiento emite la convocatoria, independientemente de si la reciben o no. Ahora las convocatorias pueden enviarse electrónicamente o publicarse en un portal web del gobierno. En lugar de los antiguos ficheros polvorientos de reservistas, se está creando un nuevo registro electrónico. Tener varios hijos o personas discapacitadas a cargo ya no es motivo de exención.

A partir del día de la notificación, es ilegal que un recluta abandone el país. Los que se esconden dentro de Rusia se encuentran rápidamente fuera de la ley, sin poder conducir un coche ni realizar transacciones financieras, incluido el pago de hipotecas. El Kremlin también ha ampliado el límite de edad de los reservistas que pueden ser llamados a filas. Y para completar el número, ha sacado hombres de las filas de los llamados a cumplir su año de servicio militar obligatorio; hay dos incorporaciones al año, seleccionadas entre los que tienen entre 18 y 27 años.

Desde la guerra soviética de Afganistán y la guerra de Chechenia de 1995-96, se considera tabú enviar al frente a los que cumplen el servicio militar, explica Sergei Krivenko, de Memorial, un grupo de derechos humanos prohibido que supervisa la movilización. Romper esta práctica supone el riesgo de una reacción violenta por parte de las madres de los jóvenes. Pero el Kremlin ha encontrado la manera de hacerlo de forma encubierta, presionando a los que hacen el servicio militar para que firmen contratos con el ejército, lo que los convierte formalmente en voluntarios.

Según el Ministerio de Defensa, en la última convocatoria para el servicio militar participaron algo más de 140.000 jóvenes; la cifra real es probablemente inferior. Hasta la mitad de ellos podrían haber sido inducidos a firmar un contrato mediante amenazas, coacciones y mentiras, afirma Krivenko. Se miente o se amenaza a jóvenes que desconocen sus derechos y tienen pocas posibilidades de contactar con sus familias o abogados para que firmen un contrato, confirma un joven del sur de Rusia que consiguió desertar con la ayuda de Idite Lesom.

En el pasado, un contrato de este tipo sólo podía firmarse tras tres meses de servicio militar. Las leyes de Putin aprobadas en abril eliminaron esa restricción. “Si no fuera por el miedo y la coacción, quedaría poca gente en el ejército”, afirma el joven. También hay muchas mentiras. “Les dicen que podrían ser enviados al frente de todos modos, pero que si firman un contrato al menos les pagan. No se les dice que el contrato que firman no puede rescindirse. Básicamente, esto convierte a estos hombres en siervos”, afirma Krivenko. Y lo que es más importante, una vez que los jóvenes terminan el servicio militar entran en una reserva de reservistas a la que se puede recurrir mediante la movilización. En julio, el Kremlin aprobó una ley que aumenta el tamaño de la reserva. Una nueva ley eleva la edad máxima para el servicio obligatorio de 27 a 30 años, manteniendo la mínima en 18 años.

Un factor que limita la movilización es el número de centros de formación. Más grave aún es la escasez de oficiales. Por ello, el Kremlin elevó hasta los 65 años la edad de los antiguos profesionales que pueden ser llamados a filas. Pavel Luzin, profesor visitante en la Fletcher School of Law and Diplomacy, dice que “están peinando a la última generación soviética”.

© 2023, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Seguir leyendo: