La inspiración mayor para Winim fueron el sitio Too good to go (Muy bueno para irse), el europeo Karma y Food for all, de EEUU. "Tomamos cosas de modelos diferentes y las adaptamos. Too good to go, por ejemplo, no describe qué cosa va a rescatar el cliente: va buscar comida sin saber qué se va a llevar. Sabíamos que eso no se podía hacer así acá, que tenía que estar muy claro de qué producto se trata", dijo Giglienmetti.