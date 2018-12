– ¿Está enojada la UIA con el Gobierno?



– Saquemos este documento de lado, hace mucho ruido. Presido la UIA y hablo por lo que veo. Y hoy veo mucha preocupación en todas las pymes. Estuve en Rafaela, Santa fe, Córdoba, se ve en todos lados. También en Tucumán, San Juan y Mendoza. La preocupación es grande y hay incertidumbre por cómo va a seguir todo, y no es exclusivamente un tema de tasas. Hay un mercado interno que está frenado y eso repercute en la ventas y las finanzas de las empresas. No vemos reactivación. Sería mucho voluntarismo pensar que en seis meses va a estar todo bien. ¿Por qué lo haríamos? No estar de acuerdo con algunas medidas o estar desencantados por algo no significa hacer un partido político o una oposición. Es decir lo que está pasando.