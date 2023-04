Tras la sequía y en medio del dólar agro, qué estrategias usará el campo para financiar la próxima cosecha

Los productores ya piensan en cómo enfrentarán la próxima siembra agrícola. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo

La histórica sequía dejó un daño muy grande en el campo argentino, con consecuencias que día a día se van revelando, dándole aún mayor magnitud al desastre productivo. Si bien el grueso de las actividades fueron afectadas, la producción de granos recibió uno de los mayores golpes, llevando tanto las cosechas de invierno como de verano al fracaso, situación pocas veces vista en el pasado. Todo esto en momentos donde el Gobierno lanzó un tipo de cambio diferencial para la soja y las economías regionales.

Así, con una producción de trigo de la presente campaña un 50% menor a la del ciclo pasado, y la cosecha de soja y maíz que están camino a obtener un resultado similar, los ingresos de los productores se vieron seriamente afectados, por lo cual los agricultores deberán planear estrategias para conseguir el financiamiento adecuado para capital de trabajo y así encarar la próxima campaña fina y comenzar a recomponer sus cuentas.

En diálogo con Infobae, el Director de la consultora AZ Group, Sebastián Salvaro, indicó que la financiación de los agricultores para el ciclo 2023/24 provendrá de “la cadena comercial que se encuentra aguas arriba de los productores, que tiene mucho capital comprometido de la campaña anterior y necesita recuperarlo con un buen ciclo agrícola 2023/24″. Esto quiere decir que gran parte de la financiación que precisan los productores vendrá de la mano de los proveedores de insumos, ya sea en semillas, agroquímicos y fertilizantes, como así también por parte de las agronomías, cooperativas y otras entidades ligadas a la cadena comercial anterior al eslabón del productor ya sea en formato de canje o simplemente con financiamiento de los productos.

La sequía se ha transformado en un duro golpe para el campo

Pero también Salvaro habló de otras modalidades a la que los productores podrán recurrir, como al “ahorro de los propios agricultores, provenientes de campañas anteriores, y con el aporte de algunos propietarios de campos, que podrán acompañar a los arrendatarios en un momento delicado con alguna postergación del pago de cuotas o pactando un alquiler más bajo”. Por otro lado, también se está difundiendo la figura de siembras asociadas entre el proveedor de insumos y el dueño del campo. “Se especifica en detalle lo que aporta cada parte y eso se toma como base para el reparto de los resultados esperados. Así el agricultor soluciona un problema de falta de liquidez y el proveedor puede ubicar productos con seguridad de cobro”, señaló el especialista.

Otras opiniones

Para el director de la consultora Zorraquín + Meneses, Teo Zorraquín, es clave poder “conseguir la nafta” para poder afrontar la nueva campaña y, en ese sentido, ver si lo que se pretende seguir manteniendo el nivel de negocio de ciclos pasados o achicarse ante el achicamiento del capital de trabajo por la falta de ingresos producto de la sequía y dificultades para obtener el financiamiento.

“Hay algo que es muy importante: si el productor tiene la voluntad de no dejar de alquilar lo que venía alquilando y no dejar de sembrar, o sea, no achicarse entendiendo que esta campaña fue un desastre, pero la que viene promete una renta positiva aun con la caída en el precio de los granos, el tema es conseguir la nafta, en sentido figurado, o lo que se pueda”, dijo Zorraquín.

En sentido, planteó que “el tema de la financiación en los bancos está complicado para aquellos que tengan un stock más del 5% de lo que produjo, porque no se puede acceder a las tasas más baratas. En el caso del trigo si hay algunas formas de hacerlo y se logran créditos del 60% anual. También van a ir apareciendo oportunidades con las tarjetas, pero la tasa del mostrador está por encima del 90% o 100%, lo cual es muy caro”. Y agregó que “no se puede ir al banco a pedir el 100%, se tiene que armar un combo con las diferentes alternativas para tratar de bajar el costo financiero y si ve que no llega tendrá que achicarse un poco”.

El financiamiento será un aspecto clave para la próxima campaña agrícola

También, el especialista dijo que “hay que ver con qué oferta y con tasas salen los proveedores de insumos. Es un dato muy importante. Van a salir, pero van a ser en dólares y veremos a cuánto”, mientras que planteó que el “dólar agro, para el que tenga soja, le va a dar muchos más pesos de lo que pensaban juntar. Sí va ayudar, pero perjudicando a otras actividades”.

Bancos

Para el especialista en financiamiento, Martín Nava, existe una “buena predisposición de los bancos” de cara a la próxima campaña, en especial para aquellos clientes con las “carpetas bancarias al día. Los gerentes de agro manifiestan buena predisposición a apoyar a los clientes que mostraron buen comportamiento en campañas anteriores”.

“Hasta ahora, las entidades financieras no están viendo una mora importante en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los productores por la campaña 2022723″, afirmó Nava, aunque “sí hay conciencia de que, con el correr del almanaque y ante la proximidad de los vencimientos de abril, mayo, junio y julio, aparecerán casos de imposibilidad de pago, ante los cuales van a implementar mecanismos de amortiguación y de ayuda para el sector. Básicamente, estos consistirán en refinanciar deuda de la campaña 2022/23 con plazos no menores a los 12 meses y acompañar a los agricultores para la instrumentación del nuevo ciclo”.

Especialistas opinaron sobre las diferentes estrategias que podría utilizar los productores en el ciclo que se viene

Actualmente, para los productores que necesitan financiamiento para las siembras de la próxima campaña y quieren tomarlo desde ahora hay disponibilidad de créditos subsidiados, con tasas del 60% al 70%, según entidades y condiciones, puntualizó Nava, aunque, como también marcó Zorraquín, productores con stock de soja no van a poder acceder. No obstante, este tipo de préstamos ya no va a estar disponible con el avance de la cosecha de la oleaginosa y “los solicitantes deberán aceptar las tasas del mercado, muy superiores”.

Por último, Nava destacó que “otra posibilidad, para quienes tengan las tarjetas Agro muy cargadas, es preguntar a sus proveedores sobre la posibilidad de entregar cheques de pago diferido o e-checks (cheques electrónicos) con los que puede haber chances para concretar buenas condiciones de financiación”.

