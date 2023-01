El Gobierno asignó $1.200 millones para el salvataje de la Cooperativa Sancor

El Gobierno ayuda a Sancor con un aporte de más de 1.000 millones de pesos

Mediante la Decisión Administrativa 54/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional avanzó con el proceso de ayuda a la Cooperativa Sancor, que desde hace años viene atravesando una situación muy complicada desde lo económico y financiero. La medida asigna un presupuesto de $1.200 millones, el equivalente a unos USD 6,6 millones al tipo de cambio oficial de hoy, para fondear el fideicomiso creado para el rescate de la empresa.

“Resulta oportuno aumentar el presupuesto vigente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el fin de atender las transferencias a cooperativas agropecuarias destinadas al Fideicomiso Financiero de Administración Reestructuración Sancor, creado a los efectos de abordar la situación de gravedad institucional de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, para brindar asistencia financiera destinada a la adquisición de leche, insumos y servicios productivos”, dice la Decisión Administrativa que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del ministro de Economía, Sergio Massa.

Hay que recordar que en una situación muy compleja desde lo económico y financiero, SanCor había aprobado durante una asamblea realizada en 2021 el desembarco de un grupo de empresarios, que junto al gremio y al aporte del Estado llevarían adelante un fideicomiso con el objetivo de sumar unos USD 60 millones para que la empresa produzca 1,5 millones de litros de leche por día, al mismo tiempo que achicaba su plantilla de 1.700 a 700 empleados. A partir de ese momento, los integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra), reclamaron al Gobierno el aporte que tenía que realizar.

Fernando “Chino” Navarro participó de las reuniones por el tema Sancor

A tal punto, que en noviembre pasado el gremio amenazó con realizar un paro nacional de actividades por 48 horas, pero el mismo se frenó por una intervención del titular del Palacio de Hacienda que mantuvo reuniones con las partes involucradas en la problemática de Sancor, sin que se conocieran mayores detalles de lo sucedido en las mismas. También participaron de los encuentros el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro.

A todo esto, el propio Navarro el año pasado en diálogo con el portal Bichos de Campo dijo que “el gremio reclama por un fideicomiso que se había comenzado a trabajar en la gestión de Matías Kulfas y Julián Domínguez. Esto es real. Además, afirman que el fideicomiso esta trabado en despachos y piden que el Gobierno reaccione. Yo me veo en la obligación de aclararles que aquel fideicomiso hoy no está funcionando, porque los empresarios que supuestamente iban a trabajar en la empresa no están, no aparecieron”. Y confirmó en ese momento, que se buscaban alternativas para ayudar a SanCor, y una de ellas podría ser el desembolso que se anunció hoy en el Boletín Oficial.

Plan

La crisis de Sancor se profundizó a inicios de 2017. A partir de allí, comenzó un proceso de reestructuración en el cual participaron todos los integrantes de la cadena, con un fuerte involucramiento del gremio ATILRA, de diversos modos para apoyar en el rescate. Además, la Cooperativa enfrentó una última primavera con el impacto de la sequía, pero con un piso de 700 mil litros de materia prima procesada diariamente, con una rentabilidad positiva a diferencia de lo que sucediera años atrás, que se destina al pago de salarios y compromisos económicos pendientes, aunque también se contemplan los posibles emergentes.

En noviembre pasado, durante una charla con este medio, Fernando Navarro planteó que desde el Gobierno “estamos buscando un ámbito de racionalidad para trabajar en forma conjunta. Se quiere obtener un plan de corto plazo para atender la caída estacional de la producción y otras cuestiones de funcionamiento cotidiano. Y otro plan a mediano y largo plazo, para que esto no se reitere y que en seis u ocho meses volvamos a hablar del tema, para que así SanCor vaya gradualmente de menor a mayor saliendo de esta crisis que tiene varios años”.

“Se busca que Sancor vaya gradualmente de menor a mayor saliendo de esta crisis que tiene varios años” (Navarro)

El análisis está puesto en poder avanzar a mediano plazo en la llegada de fondos para aumentar el capital de trabajo, y poder pagar el ingreso de más materia prima y de esa manera ampliar la acción de la láctea, en su capacidad instalada de hasta 1,5 millones de litros diarios. Además, Navarro entiende que el peso de la Cooperativa no solamente está en su significado por la producción de alimentos, sino porque “SanCor tiene un valor económico-cultural del pueblo, de millones de familias argentinas, además de lo que implica como fuerza laboral y fuerza productiva en la zona centro del país”. Por último, el funcionario brindó precisiones de que el Gobierno está trabajando en el reclamo a Venezuela de la deuda que mantiene con la láctea por 18 millones de dólares.

