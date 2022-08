El Secretario de Agricultura dijo que “el diálogo con el campo es un eje central para generar previsibilidad”

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura

El nuevo Secretario de Agricultura Juan José Bahillo, dijo que el diálogo con el sector agropecuario es una de las prioridades de la gestión que comenzó en el día de ayer, para de esa manera implementar medidas que generen previsibilidad y confianza para que los productores puedan invertir y aumentar el área sembrada.

“Sergio Massa nos dio la responsabilidad de construir confianza a través del diálogo y el consenso para lograr el desarrollo y que los productores puedan tener la tranquilidad de invertir, sembrar y cosechar más, porque eso repercutirá en una mejora para todo el país. El diálogo es una característica de trabajo”, dijo el Secretario de Agricultura.

Y agregó: “Desde hace tiempo que estoy en la función pública y no concibo llevar adelante la definición de las políticas públicas, sino es dialogando fuertemente con los sectores. También el diálogo es construcción de confianza, y ahí algo para trabajar y profundizar, y que nos permita tener un mejor vínculo con los sectores productores, que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y también lo hacemos por convicción”.

Bahillo reconoció que tanto él como el ministro de Economía, Sergio Massa, por estas horas mantienen contacto con los dirigentes de la Mesa de Enlace. Desde algún sector del área de Agricultura habían expresado que el encuentro con los representantes de los productores agropecuarios se iba a realizar en esta jornada. Finalmente todo se postergó para la semana que viene, en medio de la expectativa que hay por el encuentro entre ambas partes. Hay que recordar que en lo que va de la gestión de Alberto Fernández la relación ha cosechado muchos desencuentros.

“Los canales de comunicación ya están abiertos, tanto el ministro de economía Sergio Massa como yo hemos mantenido conversaciones con distintos dirigentes de la Mesa de Enlace y esperamos en los próximos días poder reunirnos para poder seguir dialogando y avanzando en la aplicación de un programa acorde a las necesidades de todos”, señaló el funcionario. Horas después de la conferencia de prensa, los dirigentes destacaron la convocatoria al diálogo, pero el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dijo que estarían en la reunión para que la misma “sea productiva y no para la foto”.

La Mesa de Enlace aguarda la convocatoria al diálogo por parte del Secretario de Agricultura.

Asimismo, el Secretario de Agricultura destacó el trabajo conjunto de las distintas áreas del ministerio de Economía para potenciar a los sectores de la producción. Al respecto, dijo: “Se están tomando decisiones macro que apuntan a los ejes que tenemos como objetivos, que son darle al productor previsibilidad, confianza y acompañamiento en la toma de decisiones, para que tiendan a la inversión, a aumentar el área sembrada, que la cosecha siga creciendo y poder mirar para adelante con mayor seguridad y sabiendo que hay un gobierno que los está escuchando y acompañando”.

Por otro lado, el Secretario de Agricultura ayer expresó públicamente que “es entendible que los productores retengan algo de cereal”, teniendo en cuenta el nivel de incertidumbre que hay en el mercado cambiario, y de esa manera se diferenció con el presidente Alberto Fernández quien definió de “especuladores” a los productores agropecuarios por el retraso en las ventas de la última cosecha de soja.

Pero además Juan José Bahillo generó polémica y malestar ayer al expresar que “los dirigentes tomen sus posturas políticas por las cuales se sientan más identificados. Lo que yo les pido es que lo digan, entonces vamos a saber desde donde hablamos”. Esta mañana el funcionario salió a aclarar.

“Quienes me conocen saben que mi característica de trabajo no es poner condicionamientos, porque no corresponde. Soy funcionario público y no tengo porque tener pre conceptos o prejuicios. Las entidades que representan a los productores, y quienes representan a esas entidades lo eligen los productores, y debo ser respetuoso de la decisión que toman los productores. Y como funcionario a la hora de convocar a estos sectores. me es indistinto si pertenecen o no a un partido político. Mi obligación y responsabilidad es dialogar con todos”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: