Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 6 de enero

El dólar minorista sigue ofrecido a $1.495 en el Banco Nación. Las reservas subieron USD 300 millones y el BCRA compro USD 21 millones en el mercado

13:08 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público cerró el lunes sin variantes a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.441,26 para la compra y $1.492.46 para la venta.

13:08 hsHoy

Vencimientos enero: cuántos dólares le faltan al Gobierno para el pago de deuda del viernes

Al martes de la semana pasada, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central estaban en USD 1.969,86 millones. La ayuda que podría recibir el ministro de Economía a última hora

El Ministerio de Economía cuenta
El Ministerio de Economía cuenta con menos de USD 2.000 millones en efectivo en sus depósitos del Banco Central.

Quedan menos de cuatro días para el pago de los vencimientos del 9 de enero por USD 4.200 millones y al ministro de Economía, Luis Caputo, aún le falta conseguir la mitad. Aunque en el mercado ya dan por descontado que se cumplirá la obligación con los bonistas, todavía resta conocer qué instrumentos financieros se utilizarán para obtener los fondos restantes.

13:08 hsHoy

El dólar operó a la baja en el segundo día con las nuevas bandas cambiarias y el BCRA compró USD 21 millones

Aunque el billete al público quedó sin variantes, a $1.495 en el Banco Nación, la divisa terminó en baja en la rueda mayorista. También cedieron las cotizaciones financieras, el blue y los negocios de futuros. El BCRA efectuó compras de contado por primera vez en nueve meses

En 2026 las bandas cambiarias
En 2026 las bandas cambiarias evolucionan al ritmo de la inflación.

Este lunes se redujo el monto operado en el segmento de contado, y el dólar mayorista -así como los contratos de dólar futuro y las paridades bursátiles- negocio con leve baja, mientras que el dólar al público finalizó estable.

13:08 hsHoy

Represas del Comahue: las energéticas empezaron a pagar y los USD 700 millones podrían estar disponibles para los vencimientos de deuda del viernes

Según pudo saber Infobae, con fuentes del Gobierno involucradas en la operación, esta semana ingresarían los dólares de las concesiones. Mañana es la fecha límite para hacer la transferencia

Fuentes oficiales del Ministerio de
Fuentes oficiales del Ministerio de Economía indicaron que podrían ingresar los dólares de la concesión de Comahue antes del viernes.

Los días disponibles son pocos y todavía no se cuentan con todos los dólares necesarios para afrontar los vencimientos previstos para el próximo 9 de enero por USD 4.200 millones. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, podría obtener un respaldo de último minuto a través del proceso de privatizaciones, mediante el ingreso de dólares provenientes de la transferencia de acciones y las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue.

13:08 hsHoy

El Banco Central volvió a comprar dólares tras nueve meses y activó el programa para acumular reservas

La autoridad monetaria adquirió USD 21 millones en el mercado cambiario y dio el puntapié inicial de su programa para fortalecer las tenencias internacionales

El BCRA compró USD 21
El BCRA compró USD 21 millones este lunes en el mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

En el segundo día hábil del nuevo esquema cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 21 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La última adquisición de divisas por parte de la entidad data del 1 de abril de 2025, hace poco más de nueve meses, cuando sumó 53 millones de dólares.

