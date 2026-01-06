Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 6 de enero

El dólar al público cerró el lunes sin variantes a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.441,26 para la compra y $1.492.46 para la venta.
Quedan menos de cuatro días para el pago de los vencimientos del 9 de enero por USD 4.200 millones y al ministro de Economía, Luis Caputo, aún le falta conseguir la mitad. Aunque en el mercado ya dan por descontado que se cumplirá la obligación con los bonistas, todavía resta conocer qué instrumentos financieros se utilizarán para obtener los fondos restantes.
Este lunes se redujo el monto operado en el segmento de contado, y el dólar mayorista -así como los contratos de dólar futuro y las paridades bursátiles- negocio con leve baja, mientras que el dólar al público finalizó estable.
Los días disponibles son pocos y todavía no se cuentan con todos los dólares necesarios para afrontar los vencimientos previstos para el próximo 9 de enero por USD 4.200 millones. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, podría obtener un respaldo de último minuto a través del proceso de privatizaciones, mediante el ingreso de dólares provenientes de la transferencia de acciones y las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue.
En el segundo día hábil del nuevo esquema cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 21 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La última adquisición de divisas por parte de la entidad data del 1 de abril de 2025, hace poco más de nueve meses, cuando sumó 53 millones de dólares.