Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 6 de enero

Represas del Comahue: las energéticas empezaron a pagar y los USD 700 millones podrían estar disponibles para los vencimientos de deuda del viernes Según pudo saber Infobae, con fuentes del Gobierno involucradas en la operación, esta semana ingresarían los dólares de las concesiones. Mañana es la fecha límite para hacer la transferencia

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía indicaron que podrían ingresar los dólares de la concesión de Comahue antes del viernes.

Los días disponibles son pocos y todavía no se cuentan con todos los dólares necesarios para afrontar los vencimientos previstos para el próximo 9 de enero por USD 4.200 millones. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, podría obtener un respaldo de último minuto a través del proceso de privatizaciones, mediante el ingreso de dólares provenientes de la transferencia de acciones y las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue.