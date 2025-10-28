Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.505 para la venta

El dólar al público gana 45 pesos o 3,1% en el día. El mayorista tocó los $1.490, cerca del techo de las bandas cambiarias

14:19 hsHoy

Avanzan los dólares financieros

El precio del dólar implícito en los activos bursátiles argentinos que también son operados en el exterior exhibe subas entre 30 y 35 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos es pactado a $1.484 (+2,1%), mientras que el dólar MEP alcanza los $1.474 (+2,4%).

13:55 hsHoy

Sube el dólar mayorista

El dólar mayorista es negociado este martes a $1.480 para la venta, con alza de 45 esos o 3,1 por ciento. El tipo de cambio oficial tocó los $1.490 en los primeros negocios muy cerca del techo de flotación del régimen cambiario, en los 1.494,53 pesos.

13:52 hsHoy

El dólar al público supera los 1.500 pesos

El dólar minorista asciende 45 pesos o 3,1% en el día, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. La divisa venía de ceder 3,8% en la sesión del lunes post electoral.

13:52 hsHoy

13:11 hsHoy

Los bancos de Wall Street coinciden en la necesidad de reformas, diálogo político y cambios en el dólar

Las principales entidades a nivel internacional festejaron el “cisne blanco” pero señalaron como prioridades la generación de consensos, la continuidad del ajuste y una modificación del esquema cambiario

Agustín Maza

Por Agustín Maza

El régimen cambiario y la acumulación de reservas aparecen como prioridades entre las recomendaciones de los bancos a la administración argentina. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La victoria de Javier Milei en las elecciones de medio término y el avance parlamentario de La Libertad Avanza (LLA) generaron una reacción unánime entre los principales bancos Internacionales, cuyos informes fueron recopilados por Infobae.

13:11 hsHoy

Gana Milei, baja el dólar

Los mercados festejan porque los votantes le dieron un respaldo mayor al esperado al presidente, que incrementará su gobernabilidad y con ello la posibilidad de hacer reformas estructurales

Ivan Carrino

Por Ivan Carrino

El presidente Javier Milei (REUTERS/Cristina Sille)

Perdón por lo autorreferencial, pero recuerdo que corría marzo de este año y, en una entrevista con Infobae, dije que, para analizar si verdaderamente Argentina estaba frente a un “cambio de régimen”, había que “mirar si, en las encuestas, el Gobierno mantiene una buena imagen entre la gente”.

13:10 hsHoy

Esquema cambiario, reservas, actividad y reformas: la agenda que se viene luego del triunfo electoral

La baja del dólar mayorista despejó la incertidumbre sobre el régimen cambiario solo por un tiempo para los economistas. De qué va a depender no entrar en recesión y lo que se sabe de los proyectos de “segundo orden” al Congreso

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

Guillermo Francos y Martín Menem

Con la victoria lograda en las elecciones del domingo que le sumará poder de fuego en el Congreso, el Gobierno arrancará una nueva etapa en la creación de confianza y consolidación de poder, que buscará consolidarse a partir del 10 de diciembre, cuando queden conformadas ambas cámaras. La gran apuesta del oficialismo es avanzar con las tan prometidas reformas estructurales, aunque también intentará lograr un mayor equilibrio en el esquema cambiario, acumular reservas y poder encarar un proceso de recuperación de la actividad económica, clave para poder sostenerse y evitar fisuras durante los próximos dos años que le quedan de gestión.

13:10 hsHoy

Carlos Melconian: “Hay que establecer el rumbo de la política cambiaria; para mí el sistema de bandas se va”

El economista analizó el escenario macroeconómico tras las elecciones, pidió dejar de lado los caprichos ideológicos, elogió el ingreso de Bessent como rueda de auxilio y planteó que el Gobierno no puede seguir dilapidando el superávit

El economista Carlos Melconian analizó los resultados de las elecciones y los vinculó directamente con el escenario macroeconómico actual. Consideró que el triunfo electoral fue “sorpresivo” por su magnitud y planteó la necesidad urgente de definir un sendero claro en materia cambiaria, deslizando que el esquema vigente ya no tiene sentido.

13:10 hsHoy

El riesgo país se derrumbó casi 400 puntos y cerró en 708

El indicador de JP Morgan se redujo en 373 unidades. Los ADR argentinos escalaron hasta 48% en Wall Street y los bonos, hasta 24%. El S&P Merval ganó 22%, en su máximo en nueve meses. El dólar bajó 55 pesos o 3,6%, a $1.460 en el Banco Nación

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El riesgo país argentino se desplomó casi 400 puntos.

El nuevo panorama político -y también financiero- después de un muy favorable resultado para el Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas catapultó los precios de acciones y bonos en una rueda histórica, que arrojó ganancias en dólares de hasta 48% para las acciones, y de hasta 24% para los bonos de la deuda.

