Economía

Cambios en YPF: la petrolera creó las nuevas vicepresidencias de Finanzas y Administración y Reporting

Ambas áreas antes estaba hasta ahora concentradas en la Vicepresidencia CFO. Los ejecutivos que estarán al frente de esos sectores

Guardar
La empresa anunció en la
La empresa anunció en la bolsa su nueva estructura gerencial financiera (REUTERS/Matías Baglietto/File Photo)

“Cambios en la Estructura Organizativa de Primer Nivel de YPF SA”. Ese es el título de hecho relevante que la petrolera de mayoría estatal envió hoy a la Comisión Nacional de Valores, Byma y A3 Mercados, organismos y empresas que regulan y administran el mercado bursátil local.

En la carga se informan cambios importantes en el área financiera de la compañía.

“En el marco del Plan 4 x 4 de la Compañía, y considerando la necesidad de hacer foco en la excelencia y efectividad de sus procesos administrativos y, al mismo tiempo, dar respuesta a los desafíos relacionados con los proyectos estratégicos y su financiamiento, se ha decidido dividir las funciones actualmente centralizadas en la Vicepresidencia CFO y crear: i) la Vicepresidencia de Administración y Reporting, designándose al señor Juan José Mata a cargo de la misma, y ii) la Vicepresidencia de Finanzas, designándose al señor Pedro Kearney a cargo de la misma", se destacó.

El nuevo vicepresidente de Finanzas,
El nuevo vicepresidente de Finanzas, Pedro Kearney

Además, se designó en forma interina a Ariel Polotnianka como Chief Audit Officer.

“Por último, se informa que en dicha reunión el Directorio de la Sociedad aceptó la renuncia presentada por el Sr. Federico Barroetaveña al cargo de CFO por razones de índole personal, agradeciéndose su trabajo y dedicación en el desempeño del cargo”, cerró el comunicado que firmó Margarita Chun, Responsable de Relaciones con el Mercado de YPF.

Kearney, el nuevo directo de Finanzas, era CFO en YPF Luz. Es contador público de la UCA con un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella. Se incorporó a YPF en 2003 en la gestión de recursos humanos, donde ocupó puestos relacionados con presupuesto, control y organización, tanto en Buenos Aires como en Madrid, donde se desempeñó como responsable de Planificación y Control en el marco de un programa de reubicación para Repsol. A partir de 2020, fue Gerente Ejecutivo de Planificación y Finanzas y en 2022 se incorporó al Directorio de YPF Luz.

Horacio Marín, presidente de YPF
Horacio Marín, presidente de YPF (Ignacio Films)

Mata, en tanto, ingresó a la empresa esta año, desde Tenaris, y era Chief Audit Officer.

Los cambios se dan en un momento de expansión en el que la empresa está enfocada en el plan que desarrollo su presidente, Horacio Marín, y que incluye, entre otros puntos, convertir a la petrolera en una compañía de hidrocarburos no convencionales y en uno de los grandes exportadores de gas del mundo.

4x4

Marín, ex ejecutivo de Techint por más de 35 años –también extenista profesional hasta los 19–, es la cabeza de YPF en la gestión de La Libertad Avanza. Llegó de la mano del eyectado ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y conoció a Milei varios meses después de comenzada su gestión.

Según el mismo detalló, escribió a mediados de 2023algo que ya tenía en la cabeza hacía mucho tiempo: el plan 4x4, que terminó de delinear después de las PASO de ese año.

Básicamente, propone:

  • Cuadruplicar el valor de la empresa en cuatro años.
  • Desarrollar Vaca Muerta y generar la infraestructura necesaria para que produzca 1 millón de barriles diarios de petróleo y que exporte USD 30.000 millones por año.
  • Hacer la planta de GNL para exportar gas shale del yacimiento.
  • Que la petrolera sea más “liviana” y eficiente mediante la venta de empresas asociadas y subsidiarias; y de sus “campos maduros” –yacimientos en declino– que tiene en distintos puntos del país (proceso que ya está en marcha y que denomina Plan Andes).

Temas Relacionados

YPFÚltimas noticias

Últimas Noticias

Jornada financiera: en un clima de volatilidad, la tasa de caución se hundió a solo 5% tras la licitación de deuda

El Tesoro colocó bonos por $3,8 billones, pero éstos se liquidan el martes, lo que obligó buscar rentabilidad en préstamos bursátiles a un día. El dólar mayorista cayó por undécima rueda y cerró debajo de $1.300. También se recuperaron acciones y bonos

Jornada financiera: en un clima

La deuda pública disminuyó USD 18.153 millones en julio por efecto de la volatilidad cambiaria y cancelaciones

En el último mes la Secretaría de Finanzas realizó pagos, financiaciones y canjes por el equivalente a USD 69.452 millones. Esto arrojó una baja neta de USD 8.000 millones; sin embargo, los ajustes contables redujeron el stock total a USD 447.202 millones

La deuda pública disminuyó USD

Cuál es la millonaria cifra que recibirá el Flamengo de su nuevo sponsor, récord para el futbol brasileño

El tradicional club carioca anunció la operación que le ayudará a incrementar aún más los ingresos que recibió este año por su participación en el Mundial de Clubes

Cuál es la millonaria cifra

¿Vuelve Petrobras?: la compañía brasileña evalúa invertir en Raízen y podría quedarse con activos en la Argentina

La petrolera de Brasil explora alternativas para asociarse con la mayor procesadora de caña de azúcar, mientras el mercado energético regional anticipa movimientos clave de cara a la reconfiguración del sector

¿Vuelve Petrobras?: la compañía brasileña

Por el pago de deuda, el Gobierno tuvo superávit primario en julio, pero déficit financiero por $168.000 millones

La cuenta de intereses subió el mes pasado por los vencimientos de los bonos en moneda extranjera. También creció el gasto por el pago del medio aguinaldo al sector público. Es el segundo mes con rojo fiscal en el año y medio de gestión libertaria

Por el pago de deuda,
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia aceptó al Gobierno

La Justicia aceptó al Gobierno como querellante en una causa contra Grabois por usurpación

Alerta en la frontera con Chile tras la fuga de tres peligrosos presos en Valparaíso

Alerta naranja por tormentas ante la llegada de la ciclogénesis en el AMBA: para cuándo se esperan las lluvias

Habló uno de los dueños de los animales envenenados en Las Cañitas y reveló cómo fueron los síntomas de la intoxicación

La ANMAT recomendó no consumir tomate triturado de una reconocida marca por posible contaminación con gusanos

INFOBAE AMÉRICA
Cómo un evento climático extremo

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

El MAS se desploma en el Parlamento de Bolivia: apenas un diputado y sin senadores

Estados Unidos sancionó al ex ministro costarricense Celso Gamboa por narcotráfico y blanqueo de capitales

TELESHOW
Yami Safdie presentó a su

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor

Habló Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis: “No me siento responsable de su separación”

Carmen Barbieri lloró al aire por la muerte de Alberto Martín: “¡Te voy a extrañar tanto!”

Valentina Zenere y Ana Garibaldi de En el barro recordaron a Locomotora Oliveras: “Da pena que no se haya podido ver”

El motivo detrás de la ausencia de la China Suárez en la primera temporada de En el Barro: “Falta menos”