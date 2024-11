Compras en el exterior puerta a puerta: qué cambios analiza el Gobierno para simplificar el sistema y reducir impuestos

Hoy el valor de las mercaderías no podrá exceder los USD 1.000 por envío y el peso total del mismo no podrá superar los 50 kilos. Desde diciembre, el valor máximo del envío subirá de USD 1.000 a USD 3.000.

El courier comercial podrá ser utilizado siempre que no supere los límites indicados previamente y siempre que no requiera intervención de terceros organismos (Reglamentos Técnicos, ANMAT, INAL, etc). No hay límites en la cantidad de envíos

El courier particular (Pequeños envíos): en caso de superar los límites o requerir intervención, el interesado no podrá usar el courier comercial y surgirán 2 opciones; hacer un despacho general (con despachante); o hacer un despacho bajo courier particular (pequeños envíos) siempre que no importe más de 3 unidades del mismo tipo y no tenga fines comerciales. Esta opción solo permite 5 envíos al año.