Skiplagging: cómo funciona el polémico método para conseguir vuelos baratos que preocupa a las líneas aéreas

Una de las formas más conocidas para ahorrar en pasajes es viajar fuera de temporada alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los turistas utilizan varios métodos para conseguir vuelos más económicos tanto para destinos convencionales como para aquellos que son menos comunes. Pero hay una forma de viajar a precios más accesible menos conocida, no exenta de riesgos. Se trata de skiplagging.

Entre las formas más conocidas y que rápidamente se hacen virales en redes sociales para volar barato se encuentran viajar en horarios poco populares, evitar temporadas altas y fechas festivas, elegir días menos populares para volar, reservar con al menos seis a ocho semanas de anticipación, seleccionar aeropuertos alternativos, navegar en modo incógnito, borrar las cookies de tu navegador antes de realizar búsquedas de vuelos y utilizar diferentes dispositivos o redes.

Pero el nuevo método novedoso es el skiplagging o “vuelos de ciudad oculta”, que consiste en comprar vuelos con escalas hacia el destino real y no tomar el último tramo. Esto resulta conveniente ya que los vuelos directos suelen ser más costosos. Por ejemplo, un pasajero desea volar de Madrid a París pero descubre que un vuelo de Madrid a Ámsterdam, con escala en París, es más barato que un vuelo directo. En este caso, el pasajero compraría el ticket a Ámsterdam y descendería en París, su destino real, sin abordar el tramo final hacia Ámsterdam.

El skiplagging está prohibido por las aerolíneas y muchas veces sancionan a los pasajeros que usan utilizan este método

Skiplagged, una empresa fundada en 2013 por Aktarer Zaman, ayuda a los turistas a encontrar este tipo de ofertas. No obstante, hay que destacar que el skiplagging está prohibido por las aerolíneas y muchas veces sancionan a los pasajeros que usan utilizan este método. Los “castigos” puede ir desde la quita de millas hasta demandas. Zaman ha recibido denuncias en los últimos años por parte de United Airlines, American Airlines y Southwest Airlines.

En diálogo con The New York Times, el empresario aseguró que en el último año, más de 12 millones de personas usaron su página web para aplicar esta estrategia.

¿Cómo descubriste inicialmente los ahorros asociados a omitir vuelos?

Al principio, fue pura curiosidad. Acababa de graduarme de la universidad, tenía un trabajo asegurado en Amazon en Seattle y estaba buscando vuelos desde Nueva York. Noté que costaba la mitad volar de Nueva York a Seattle, con una escala en San Francisco, que volar directamente de Nueva York a San Francisco. Me sumergí en tratar de entender esta disparidad. Las aerolíneas operan con un modelo de hub-and-spoke, lo que significa que los precios se establecen según el mercado y no por la distancia. Esto ha sido así durante décadas.

En este caso, la aerolínea tenía un fuerte control sobre el mercado de Nueva York a San Francisco, pero tal vez no sobre el de Nueva York a Seattle. Quise explorar, como ingeniero, si podía crear un programa que me ayudara a encontrar estas tarifas de manera eficiente. Antes de Skiplagged, era bastante complicado localizarlas. Durante el día trabajaba en Amazon y, por las noches, desarrollaba esta idea. Lancé el sitio en septiembre de 2013. Un año y medio después, United Airlines y Orbitz me demandaron. Esa demanda trajo mucha más atención mediática y curiosidad de los consumidores. Los usuarios crecieron y vi que había una gran demanda para mi producto. Renuncié a Amazon para dedicarme a Skiplagged a tiempo completo.

¿Eres el creador del término skiplagged?

El crédito es de mi hermana menor... y Selena Gomez. Mi hermana tenía 12 años, estaba obsesionada con Selena y vio una publicación suya en Twitter sobre estar jet lagged por volar mucho. Sugirió “skiplagged” porque la gente ahora omitiría vuelos con frecuencia. Compré el dominio skiplagged.com unos días después.

¿Es tu empresa una agencia de viajes en línea? ¿Cómo genera ingresos Skiplagged?

El sitio muestra vuelos de ciudad oculta, vuelos convencionales y otros trucos de viaje, pero los vendedores de boletos son las aerolíneas o agencias de viajes. Trabajamos con grandes compañías como Priceline y otras, transmitimos información de los clientes, pero no hacemos la emisión de boletos. La mayoría de los usuarios buscan información y comparaciones de precios. Algunos reservan a través de nuestra plataforma y pueden pagar una tarifa de servicio de entre USD 0 y USD 35. También podemos redirigirlos a un proveedor con el que trabajamos, que nos da una comisión si se concreta la venta. Así logramos mantener el negocio y ser rentables.

¿Con qué frecuencia crees que otros recurren al skiplagging? ¿Es una amenaza real para las aerolíneas?

Cada mes, unas 25.000 personas lo hacen a través de nuestra plataforma. Advertimos a los usuarios que no lo hagan demasiado seguido con la misma aerolínea. No estoy de acuerdo en que las aerolíneas pierdan dinero. Es muy posible que estas ventas no hubieran ocurrido de otra manera. Además, estos viajeros están pagando ambos tramos: el que vuelan y el que omiten.

¿Podrían las aerolíneas cerrar este vacío legal?

Sí, sus propios precios lo permiten. Si quisieran eliminar el skiplagging, podrían hacerlo mañana. Una forma sería reducir las tarifas a las ciudades de conexión. El motivo de los altos precios es que controlan esos mercados para maximizar sus beneficios. Por eso existen las ciudades ocultas.

Tres aerolíneas importantes han demandado a tu empresa. Recientemente, un jurado federal ordenó a Skiplagged pagar USD 9,4 millones a American Airlines por infracción de derechos de autor. ¿Qué tan grave es esto?

Podría habernos destruido. Pero ganamos lo necesario para seguir operando como hasta ahora. El juicio trató sobre derechos de autor —su logotipo— y marcas registradas —su nombre—. La demanda no afecta nuestra capacidad de negocio. Al analizar los detalles, en realidad es una gran victoria para Skiplagged. Además, el fallo de los 9,4 millones USD no es definitivo. Quedan varios meses de procedimientos.

¿Crees que el skiplagging llegó para quedarse? ¿Es ético?

No es tan arriesgado como parece. Creo que la ética es una decisión personal. ¿Son estos precios éticos? Están motivados por el lucro. Skiplagged se trata de ofrecer opciones a los viajeros y empoderarlos.

Fuente: The New York Times