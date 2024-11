Feriado positivo para la Argentina: en el mundo hubo subas del petróleo, el trigo, el maíz y la soja

REUTERS/Jim Young/Archivo

Aunque no funcionaron los mercados en la Argentina, los inversores operaron donde podían hacerlo y eso era la Bolsa de Nueva York. Así que a través de ADRs -certificados de tenencias de acciones argentinas que operan en las Bolsas neoyorquinas- se adelantaron a lo que puede suceder hoy.

Bancos y petroleras monopolizaron la atención. Pero la suba fue generalizada con un fuerte volumen de negocios. El promedio de alza de los ADR fue de 5,3% ponderando el volumen. Lo mejor pasó por BBVA con 8,8%, seguido por YPF con 7,8% y por Edenor con 7,6%.

El fervor nació tras la leve toma de ganancias del viernes, donde inversores que se quedaron afuera vieron la oportunidad de entrar a un mercado al que le puede quedar un buen recorrido alcista.

La cara contraria fueron los bonos soberanos que, tuvieron caídas de 0,5% promedio que harán que hoy el riesgo país pueda ser más alto. Tal vez esa caída de los bonos pueda revertirse.

Hay que considerar que el lunes fue un día particular. El dólar se debilitó ante las monedas del mundo en particular el euro que subió 0,50% frente a la divisa norteamericana a 1,06 dólares.

El DXY, el indicador que mide al dólar contra las seis principales monedas del mundo cedió 0,44% a 106,50 puntos. Para bien de la Argentina, la moneda de Brasil se revaluó. El dólar ahora cotiza a 5,75 reales contra 5,79 de viernes.

Otro dato positivo que dejaron los mercados fue la suba del maíz, el trigo y la soja. El analista financiero Salvador Vitelli señaló que “hubo una leve caída del dólar que benefició a los commodities, pero me pareció más compra de oportunidad en el mercado de futuros. El último informe del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) dio cierto sostén a los precios, pero aún así no alcanzó para contrarrestar el sentimiento hacia el futuro. Sin ese informe, hoy habríamos visto peores precios para el agro. El futuro no está consolidado al alza. Los analistas están a la espera de lo que sucede con China si Estados Unidos sube los aranceles. Así que todavía no tenemos fundamentos para pensar que puede haber precios más holgados que estos porque hay stocks muy elevados que ponen presión a la baja”.

Otro dato favorable, que hace un año hubiera sido una calamidad, es la fuerte suba del petróleo que elevó las acciones de las petroleras argentinas en hasta 8%.

Matías Togni, analista de la consultora en petróleo Next Barrel, describió las causas por las que el barril de crudo subió hasta 3%. “El petróleo en el mundo trata de digerir la victoria de Trump y lo que significaría su política energética. Recientemente nombró a un ex ejecutivo de la industria en la secretaría de Energía, que se caracteriza por ser pro-fracking y revitalizar la producción que se está estancando, aunque en niveles récord (13,4 millones de barriles diarios). La perspectiva de poner fin a los conflictos, más un foco en la producción doméstica y la seguridad energética, acentúan la tendencia bajista que se viene evidenciando hace algunos meses. En esencia, la demanda china sigue sorprendiendo para mal, poniendo un manto de duda en el impacto que pueda tener Trump en el largo plazo. Si de algo estamos seguros es que Trump quiere precios bajos del petróleo. En Estados Unidos la sensibilidad del precio del galón de combustible equivale al kilo de asado en la Argentina, en cuanto a humor social se refiere”.

Togni agregó que “desde la victoria de Trump se rompió la correlación que había entre tasa y precio del petróleo. El mercado insinúa que Trump es inflacionario. Sin embargo, el mercado sigue volátil y propenso a titulares que afectan el precio diario”.

El analista indicó que “para la Argentina, que intenta afianzarse como exportador de gas y petróleo, ninguna de estos escenarios lo favorecen, y ya se están encendiendo luces amarillas. Vaca Muerta con el petróleo por debajo de los USD 60 pierde atractivo y todas estas decisiones de inversión se retrasarían hasta tener mejores condiciones. Es verdad que las petroleras en Argentina tienen un hedge natural que es el barril criollo en USD 68, pero cuesta creer que en esta senda de liberalización de mercados pueda sostenerse por mucho tiempo”.

Todo lo que sucedió ayer es promisorio para la reapertura de los mercados locales. Solo falta que la Bolsa confirme los precios de ayer en Nueva York y que los bonos soberanos tengan una reacción distinta a la baja porque se suma público local a la demanda. El destino del dólar no parecer ser distinto al de las últimas ruedas.