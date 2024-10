El anuncio sobre el pago de deuda dejó mal parados a los vendedores de bonos y acciones

Hoy no habrá arrepentidos más grandes que los que decidieron tomar ganancias en los bonos soberanos cuando quebraron el piso de los 900 puntos. La oferta en las últimas dos horas de la rueda fue considerable y esos bonos, que a la mañana comenzaron con alzas de casi 1%, terminaron con bajas de más de 2%.

De hecho, el riesgo país que estaba en 880 puntos comenzó a escalar y cerró en 933 puntos básicos, 19 unidades (+2%) sobre el nivel del día anterior. Cerrados los mercados, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a las 19.22 horas, comunicó que “el Tesoro anuncia el proceso de compra al Banco Central de USD 2.701 millones para hacer frente al pago en dólares y euros correspondientes a la amortización de capital de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025. Esta operación se realizará con parte de los pesos del Tesoro depositados en el Banco Central correspondientes al financiamiento neto alcanzado a setiembre de 2024, que al 27 de octubre ascendían a $13,26 billones. Esta transacción asegura el pago de capital e intereses de enero 2025 y contraerá la cantidad de pesos por $2,67 billones”.

En otras palabras, el Tesoro compra dólares y el Central absorbe pesos del mercado, dos jugadas que favorecen a la política antiinflacionaria y a los bonos soberanos.

Por otra parte, la licitación de Bonos del Tesoro fue favorable porque solo se ofrecieron 4 bonos que ajustan por CER y no son los preferidos de los inversores. De hecho, la oferta de $1,05 billones no cubría los vencimientos de $1,56 billones, pero solo se aceptaron $89 mil millones, por lo que la diferencia de $67 mil millones se depositó en la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central de donde saldrán los pesos para comprar dólares para cancelar los vencimientos de enero próximo.

La licitación mostró que los bancos son reacios a refinanciar la deuda del Tesoro porque necesitan los pesos para hacer frente a la demanda de crédito por parte de público y empresas. Esta situación se la conoce como “punto Anker”.

Según el analista financiero Salvador Vitelli, “no creo que el anuncio de Finanzas dé demasiado sostén a los bonos porque esto del pago de enero estaba descontado. La duda del mercado no está puesta en el pago sino en la posibilidad de acceder a los créditos internacionales. Esto pasa más por refinanciar que pagar. Creo que la medida de comprar dólares le va a dar a los bonos algo de sostén, pero no creo que vayan a volar. La toma de ganancias de ayer no fue solo de bonos sino también de acciones”.

Foto de archivo - Peatones pasan frente al edificio del Banco Central de Argentina, en Buenos Aires. REUTERS/Enrique Marcarian

Sobre la licitación, Vitelli dijo que “era interesante. Lo venía recalcando desde que hicieron el anuncio porque el vencimiento era chico y salían con BONCER que estaban en tasas reales bien positivas y eran una oportunidad para el Tesoro de mostrar a qué tasa estaba dispuesto a financiarse. Y el Tesoro mostró que quería tasas más bajas no solo en BONCER, sino en LECAP y BONCAP. La expectativa de inflación no bajó, pero lo que retrocedió es la tasa de fondeo. Por eso no me sorprendería ver en la próxima licitación instrumentos de tasa fija completamente distintos a los de las últimas licitaciones donde el rendimiento era de casi 4%. Por eso, el Central captó menos BONCER de los que le ofrecieron”.

La jugada del Tesoro apunta a que en la próxima licitación la demanda por LECAP y BONCAP sea más elevada por las ansias reprimidas. Al pagar precios más altos por estos títulos, la tasa de retorno baja y significa un menor costo para el endeudamiento del Tesoro.

El mercado se desarmó en las dos horas finales porque bonos soberanos y acciones venían con alzas que hacían imaginar otro día de ganancias, aunque sin euforia.

Un cuadro que publicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en “X”, mostró que el progreso de la Argentina se hizo en medio de la adversidad del mundo con tasas más altas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, revitalización del dólar frente a las principales monedas, Bolsa de Nueva York volátil, soja en baja y real devaluado.

De hecho, este escenario se repitió ayer porque los bonos del Tesoro siguen rindiendo 4,27% y las Bolsas norteamericanas estuvieron casi neutras. El ETF (índice) de los países emergentes, el EEM, ayer cayó 0,3%; no pueden competir con el aplastante rendimiento de los bonos del Tesoro.

La falta de pesos se sintió en la plaza cambiaria donde el dólar apareció ofrecido y el contado con liquidación (CCL) bajó a $1.149. Pero cuando los inversores comenzaron a deshacerse de los bonos, esos pesos fueron al dólar porque estimaron que la divisa estaba ostensiblemente atrasada. De esta manera, el MEP subió $4 (+0,4%) a $1.138,18 y el MEP quedó sin cambios en $1.155,43. El canje o dólar cable se redujo a un porcentaje insólito de 1,60% que marca que hay una ostensible entrada de divisas al país por el blanqueo.

El dólar “blue” recibió un golpe de realidad que lo hizo bajar $25 a $1.195 y se acercó al valor de los dólares financieros.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 323 millones y el Banco Central se alzó con USD 193 millones, la mayor compra diaria desde mayo. A dos días de terminar el mes, el Central acumula compras por USD 1.335 millones. Las reservas subieron USD 298 millones a 29.666 millones. Los depósitos de privados en los bancos crecieron el jueves pasado (último dato del Central) USD 339 millones a 31.634 millones.

Los bonos sub soberanos o provinciales estuvieron estables. Según Juan Martín Yanzón, jefe de mesa de ConoSur, “hubo demanda de Fuego 27 desde temprano y ofrecieron PBA 37 por la tarde. CABA 27 estuvo pedido en 99.25, pero entendemos que no hubo negocios. La plaza estuvo algo más pesada que lo habitual y vimos muchas posturas de venta, pero pocos negocios en general”.

Las LECAP y BONCAP siguieron demandadas, pero con menos volumen que las ruedas anteriores y en el tramo más largo rinden 2,95%, una tasa que alegra a la conducción económica porque refleja lo que piensan los inversores sobre la inflación a futuro. Los bonos CER tuvieron ligeras alzas, ante el retroceso de los bonos de tasa fija y los que vencen en 2025 y 2026 subieron hasta 0,36%.

El informe de F2, la consultora de Andrés Reschini, señala que “los futuros ajustaron en baja y las tasas implícitas encuentran nuevos mínimos. Los rojos se profundizan a medida que se avanza en los plazos y septiembre 2025 ya tiene en precios de una devaluación versus octubre 2025 de 1,9%. Efectivo mensual”.

La Bolsa tuvo una rueda mixta después de un buen comienzo. El índice Merval de las líderes perdió 0,3% en esos y 0,4% en dólares. Las acciones ganadoras fueron del sector gasífero. Transportadora Gas del Norte aumentó 8,97%; Metrogas, 7,69% y Transener, 7,52%.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda donde predominaron las bajas. Entre las subas se destacó Cresud (+4,2%), Edenor (+3%) y Banco Supervielle (+2%).

Hoy puede ser una jornada más equilibrada y es posible que el riesgo país perfore o se acerque al tramo de los 800 puntos básicos.