Martín Galdeano, CEO de Ford Argentina: “Estamos mejor, pero todavía no somos competitivos”

Martín Galdeano, CEO y Presidente de Ford Argentina y Sudamérica fue uno de los participantes de la célula de competitividad argentina en el mundo en el Coloquio IDEA

Tras un primer semestre muy negativo en materia de ventas y producción, desde julio la industria automotriz comenzó a repuntar y hoy actividad crece mes a mes, no sólo en la medición interanual sino también en la comparación con el período anterior. En este contexto, las últimas medidas anunciadas por el Gobierno, por las cuales se decidió reducir a 30 días el plazo para acceder a los dólares oficiales para pagar las importaciones de todo tipo de bienes, no sólo impacta positivamente porque permite traer más autos importados terminados, sino porque también permite al sector bajar sus costos de importación de partes.

Esta decisión del Banco Central (BCRA) se suma a la baja del impuesto PAIS y ambas ayudan a mejorar los costos para el sector. Pero todavía no alcanza. Esta industria, como tantas otras que exportan fuerte, está mejor, pero todavía no es competitiva. Así lo remarcó Martín Galdeano, presidente y CEO de Ford Argentina y Sudamérica en una entrevista con Infobae. “Todas estas son señales positivas que permiten trabajar con mejores condiciones. Y eso se va a reflejar en una mayor oferta, más competencia y, por lo tanto, una mejora para los usuarios porque la competencia es buena, nos hace bien a todos”, dijo el ejecutivo, tras haber participado en el 60° Coloquio de IDEA, en un panel en el que se habló sobre “Inserción argentina en el mundo”. Sin embargo, agregó, “la actual estructura impositiva no te permite competir”.

“La pregunta que nos hacíamos era cómo hacemos para competir pensando que no va a haber alguien que nos va a comprar o viene a invertir a Argentina porque somos Argentina, sino porque somos competitivos, tenemos reglas claras y de largo plazo y tenemos estabilidad. La forma que elegimos fue preguntarnos qué hacemos nosotros los empresarios para ser competitivos. Y la forma en que lo hacemos es trayendo tecnología; yo no puedo competir con tecnología obsoleta, pero además hay que desarrollar procesos, entrenar y capacitar a la gente, tener acuerdos con sindicatos que nos permitan competir. Eso fue lo primero, la autocrtítica. Después hablamos de impuestos”, explicó el joven ejecutivo que lidera las operaciones de Ford en la región.

El coloquio IDEA tuvo dos temáticas que impactan directamente en la industria automotriz: competitividad e impuestos. (Christian Heit)

En el último día de IDEA, había otra célula que estaba dedicada a impuestos. Y lo que se concluyó es que hay que sacar los impuestos distorsivos que otros mercados no tienen. Entre esos tenes el impuesto PAIS, impuesto al cheque, ingresos brutos, pero también se mencionaron las tasas municipales, que más que tasas se deberían llamar impuestos municipales. Un intendente me dijo ‘yo no te cobro impuestos para exportar una Ranger’. Claro, pero se los cobran a los proveedores que me venden a mí, entonces está metido en mis costos”, detalló Galdeano.

El CEO de Ford explicó que se hizo un gran trabajo en la macro economía, “con un esfuerzo muy grande de todos”, pero todavía queda un largo camino a nivel impositivo para generar competitividad. “El Presidente nos dijo a los empresarios que ahora tenemos que invertir y generar trabajo. Nosotros lo estamos haciendo. Acabamos de terminar una inversión de casi 700 millones de dólares, y ya estamos mirando la próxima. Pero para ser competitivos tenemos que atacar el tema impositivo. Nos sentamos a plantear temas, y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, al menos por ahora. Pero cuando te dicen que algo lo van a hacer en esta fecha y lo cumplen, tiene un gran valor. Dijeron que iban a bajar 10 puntos el impuesto PAIS en septiembre y lo hicieron. Y a fin de año desaparece, y así va a ser. Esa estabilidad, en empresas multinacionales como las nuestras es muy importante”, explicó.

Escenario de crecimiento

Ya transcurrió mitad de octubre y la industria automotriz sigue con una mejora de ventas que permite ser optimistas otra vez para los últimos diez días del mes y repetir una performance positiva respecto del mismo período del año pasado pero también en la medición desestacionalizada, es decir, en comparación con el mes anterior.

“Si bien hubo un arranque muy fuerte en la primera semana, las ventas se normalizaron un poco en los últimos días, pero podemos apuntar a que octubre termine otra vez entre 41.000 y 42.000 autos y utilitarios livianos”, aseguran los ejecutivos de las terminales argentinas en las consultas que se hacen día a día respecto al movimiento del mercado de autos cero kilómetro para uso particular.

Están mejorando las ventas del mercado doméstico, pero las exportaciones no crecen al mismo ritmo porque las condiciones con las que se produce para exportar todavía no son lo suficientemente competitivas. Brasil se lleva el 71% de las exportaciones argentinas de automóviles, pero la producción local está todavía un 22% abajo de los números del año pasado. Hay múltiples razones, pero una de ellas es la alta carga impositiva que pesa sobre la fabricación, que lentamente va mejorando con las medidas adoptadas por el gobierno a partir de julio, con una reducción en los plazos de pago y la baja del impuesto PAIS.

Un auto fabricado en Argentina sale por la punta de línea y tiene unos 20 puntos de impuestos que le restan competitividad para el mercado de exportación

Hay dos temas que todavía están en la agenda de la industria automotriz. Uno es el cepo al dólar, algo que la industria completa viene pidiendo. “El cepo es importante en la medida que puedas sacarlo y que ésa no sea una maniobra para hoy y que tengas que volver a ponerlo después. Largo plazo. El día que lo saques, sácalo para que no vuelva”, señaló.

Además, Galdeano sumó: “Nos falta el tema del doble IVA y ganancias. Yo miro la industria hoy y veo que hay como 800 millones de dólares de crédito fiscal de doble IVA solamente. Ahí tenés uno o dos programas de producto de la industria trabados en esto. Entonces, al final del día, estas exportando ese tipo de impuestos, y tenés que sacarlos. De los 25 puntos de gravámenes que yo siempre comento, después de la baja del impuesto PAIS deben quedar 20 todavía, según cada terminal. Eso sigue siendo altísimo para producir y para exportar. Históricamente nosotros teníamos 12 puntos. México y Tailandia tienen cero. Brasil 7 puntos. Estamos mejor pero todavía no somos competitivos”, cerró Galdeano.