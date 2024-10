Semana financiera: las acciones y los bonos tuvieron un alza acotada y rebotó el dólar libre

Los activos argentinos, aún cerca de sus precios máximos del año.

Las últimas sesiones de negocios bursátiles dejan un saldo positivo, aunque con precios volátiles y posturas selectivas. Los bonos soberanos estuvieron firmes -con tomas de ganancias miércoles y jueves-, en función de los pronósticos con vistas hacia el cierre del año y que ubican a estos títulos como aquellos con potencial de alza mayor que las acciones. Durante la semana tocaron sus máximos desde 2020, en un promedio de USD 57, junto con un riesgo país que en 1.044 puntos básicos sondeó un mínimo desde las PASO de 2019, un evento que sacudió a los mercados domésticos.

El movimiento de las acciones argentinas sirvió para sostener también sus mejores precios de 2024, aunque el sesgo favorable se vuelve, semana a semana más moderado. El jueves y el viernes la renta variable argentina tuvo a Wall Street como aliado, con el índice Dow Jones de industriales en zona récord, por primera vez sobre los 43.000 puntos.

En el panorama cambiario se observó una reacción alcista para los dólares alternativos al cepo, con un “contado con liquidación” que quedó otra vez cerca de los $1.200, un precio que empieza a marcar resistencia una vez superado el período de más intenso ingreso de divisas del blanqueo de capitales y en consonancia con las tomas de beneficios en activos bursátiles después del reciente rally.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires quedó en los 1.823.330 puntos, muy cerca de su máximo nominal, con un beneficio semanal en pesos del 2,3%, mientras que medido en dólar “contado con liqui” la mejora fue de 0,7%, en sintonía con la dinámica de los ADR argentinos negociados en dólares en Wall Street.

Los bonos en dólares ganaron un 0,8% en promedio, mientras que el riesgo país cedió once enteros, a 1.097 puntos básicos. Las emisiones hard dollar sostienen un alza promedio de 8% en lo que va de octubre.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, consideró que “la reducción de la alícuota del Impuesto PAIS”, a través de un “menor dólar importador debería tener efecto sobre el capítulo de bienes importados. En cuanto a otras variables, destacamos que esta semana el riesgo país tocó mínimos desde 2019, aunque sigue habiendo trabajo por hacer desde la macro para que este spread pueda comprimir aún más y poder pensar en una vuelta al mercado internacional”.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“Hay un veranito financiero, la situación financiera está más tranquila y el Gobierno lo festeja”, expresó el economista Guillermo Hang, ex director del Banco Central. “La cuestión productiva viene bastante complicada, la economía está funcionando a distintas velocidades, la parte financiera está alegre y los sectores que generan más empleo están bastante resentidos. El gran éxito del Gobierno es haber reducido la inflación en un esquema bastante endeble. Esta estrategia la va a mantener hasta las elecciones”, estimó.

“Septiembre mostró una desaceleración en la inflación (...) convirtiéndose en la variación mensual más baja desde octubre de 2021. De cara al futuro, esperamos que la tendencia observada persista, con los precios regulados y los servicios liderando los incrementos, mientras que los precios de los bienes continúen creciendo a un ritmo más moderado”, reportó la consultora ACM.

“Existen razones para creer que la baja de la inflación no será replicable en los próximos meses, o por lo menos no de la misma magnitud. Es que el hecho de que aún no hayamos convergido al crawling-peg (davaluacion controlada del peso) se debe, en parte, a la expansión monetaria que prevalece desde hace unos meses”, señaló un informe de GMA Capital.

El dólar libre subió casi 4%

La cotización libre del dólar terminó el viernes a $1.225 para la venta y, aunque en lo que va de octubre mantiene un descenso de 10 pesos o 0,8%, a lo largo de la última semana acumuló una ganancia de 45 pesos o 3,8%, desde los $1.180 del cierre del jueves 10.

Con un dólar mayorista a $984,50, la brecha cambiaria quedó en el 24,4 por ciento. “En la semana que acaba de finalizar el dólar mayorista subió $5,50 (+0,6%), por encima de los $4,50 de ajuste final de la semana anterior”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“Hay un atraso cambiaro y es leve. No es lo suficientemente grande para que el Gobierno haga un cambio de rumbo importante. El cepo cambiario es mejor levantarlo cuanto antes. Por ahora lo ayuda, pero frena la actividad económica”, explicó Fausto Spotorno, economista Jefe de la consultora Ferreres & Asociados.

El Banco Central completó la semana con un saldo neto comprador total de 140 millones de dólares. En octubre el balance positivo acumula compras por USD 761 millones, un monto muy relevante si se tiene en cuenta la estacionalidad del comercio exterior, que dificulta las compras oficiales de divisas hacia el cierre del año.

Las reservas internacionales brutas quedaron en USD 28.487 millones y a lo largo de la última semana restaron USD 145 millones, básicamente por pagos a organismos internacionales por más de USD 200 millones efectuados el martes 15.

“El blanqueo no sólo estaría permitiendo oxigenar las reservas y dejando al BCRA con un saldo comprador, sino también contribuyendo al descenso de los dólares financieros -con una brecha ya en el 20%- y a la reactivación económica”, dijo el economista Gustavo Ber.