Milei en IDEA: a pesar de las dudas por la recesión, los empresarios mantienen las expectativas y se preparan para aplaudir al Presidente

Hoy termina la edición 2024 del Coloquio (Christian Heit)

Desde Mar del Plata - Hay entusiasmo en La Feliz. Los pasillos del Sheraton Hotel, donde todos los años se hace el Coloquio de IDEA, que en este 2024 celebra su edición 60, esperan expectantes la presencia del presidente Javier Miilei, que cerrará el evento este mediodía.

El miércoles habló Luis Caputo y dejó sensaciones encontradas. Hubo fuertes aplausos cuando, con tono político, casi electoralista, dijo que “todo el mundo sabe que son una manga de delincuentes y unos burros”. Hablaba del kirchnerismo. En el auditorio, más de un empresario que batió palmas se extrañó por lo duro de sus dichos. “Vinimos a escuchar otra cosa”, resumió uno de ellos ayer en el desayuno, café en mano.

“Caputo dice que ‘no vuelven más’... pero ya volvieron. Está bien el optimismo, pero sin exagerar, hay mucho por hacer, muchos desafíos”, agregó un miembro de la UIA que aclaró que en su negocio se ve algo de recuperación que “de ninguna manera” crecimiento.

Un año atrás, el candidato Javier Milei en la contracumbre que se hizo el año pasado en Mar del Plata, en plena campaña electoral, mientras se realizaba el Coloquio

Como sea, la expectativa por Milei es grande. Nadie cree que el Presidente venga a esta ciudad a hablar, como en otros tiempos, de “casta” y, mucho menos, de “empresaurios”.

Miguel Blanco es un “clásico” de IDEA. El ex CEO de Swiss Medical, y ex presidente del Coloquio, “saltó el mostrador” y ahora es funcionario, titular de la Sindicatura General de la Nación. “Lo que se está haciendo es lo que pedimos en IDEA por años. Claro que es una platea afín, cómo no va a serlo, cómo no apoyar al, Presidente. Toto estuvo muy bien, con un lenguaje muy claro y simple. Javier va a hacer lo mismo”, pronosticó Blanco.

Luis Galli, presidente de Grupo Newsan, en el stand de Infobae en IDEA

Por el stand de Infobae en el evento pasó Luis Galli, presidente del Grupo Newsan que habló del cambio cultural que está llevando adelante Milei, con una agenda de temas que considera prioritarios, como mantener el equilibrio fiscal y bajar los impuestos y la inflación.

“Milei genera una enorme expectativa porque mucho de lo que dice es lo que la mayoría de los empresarios quiere escuchar”, aseguró. Con todo, destacó que, en medio del “veranito financiero”, aparecen algunas luces amarillas para la recuperación de sectores de la economía real. “Estamos en un momento bisagra, la confianza va a generar un cambio de expectativas. La manera que tenemos para salir es invertir para generar trabajo y actividad. Es un compromiso que tenemos que asumir porque ahora las condiciones empiezan a estar”, remarcó.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue protagonista del evento que organizó el banquero Juan Nápoli. En la foto, ambos juntos al periodista Eduardo Feinmann

Ayer por la tarde se realizó el ya tradicional evento de networking de Trapiche en su bodega de Chapadmalal. También hubo otros encuentros similares organizados por Ford, Dass, para su marca Asics, y Accenture.

Entre catas de vinos y sándwiches de carne se pudo ver a empresarios como Oscar Andreani, dueño del correo privado, Rafael Soto (Modo) y Martín Pochat (OSDE); junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres; Gustavo Arengo, ministro de Hacienda porteño, y dirigentes de Juntos por el Cambio, como Eduardo Amadeo, Federico Pinedo y Cristian Ritondo, quien hasta se llevó una caja de vinos que ganó en un sorteo. Se lo vio al diputado apartado hablando largo y tendido por teléfono. Allegados mencionaron que habló con Mauricio Macri de la renuncia del secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, quien fue reemplazado en el momento por María Tettamanti, una ejecutiva del sector energético vinculada al PRO.

“Yo tengo expectativas, sí. No creo que Milei vaya a anunciar nada, pero IDEA es un escenario que por ahora le es afín”, dijo un alto ejecutivo bajo el sol fuerte de Chapadmalal.

Entrevista a Julio Cordero, secretario de Trabajo, en el 60 Coloquio de IDEA

A pocos metros, un reconocido analista político daba su panorama sobre los procesos electorales que vendrán. “Mi percepción es que el Gobierno va a ganar el año que viene si todo sigue más o menos normal y cierran algo razonable con el PRO. Los argentinos votaron una demanda de cambio que puede ser más grande que Milei, cualquiera que piense en ganar tiene que seguir interpretando el cambio”, describió. Y agregó: “Estamos en una Argentina rota: en 2011, el 70% de la gente se percibía de clase media; hoy esa cifra es 35%. La política debe convivir con ese país.

Un rato antes, en el restaurante del Hotel Costa Galana, una suerte de “VIP de IDEA” se congregó para escuchar al presidente paraguayo Santiago Peña en un evento paralelo que organizó el banquero Juan Nápoli.

Allí se vio a Galli, Martín Cabrales (Cabrales), Julio Fraomeni (Galeno), Sebastián Bagó (Bagó), Alberto Arizu (Luigi Bosca), Luciano Laspina (diputado nacional), Fabián Perechodnik (diputado provincial), Lisandro Cleri (ex BCRA), Cristiano Rattazzi (Grupo Módena), Daniel Novegil (Ternium), Georgie Neuss, Damián Pozzoli (Banco Macro), Juan Manuel Cheppi, (ex-Secretario de Economía del Conocimiento), y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, entre otros.

Entre un menú premium que incluyó alfajores de morcilla de calamar, canapés de trucha asalmonada, mini medialunas de anchoa y una muy celebrada limonada que se podía tomar con o sin alcohol, un hombre de negocios de larga recorrida en el mundo del retail marcó que está “ok” con el rumbo pero que le preocupa que el consumo no despega. “El impacto de lo que se tuvo que hacer para estar mejor en algún momento generó una recesión que no hay que perder de vista. La gente la pasa mal y muchas empresas también”, resumió.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina

Por el stand de este medio también pasaron el secretario de Trabajo, Luis Cordero, y el presidente de Ford Argentina, Nicolás Galdeano, entre otros. El empresario automotriz aseguró que “Argentina como sociedad está tomando muchas de las medidas que son necesarias en el largo plazo, reconociendo que hay un período muy difícil en el corto. Muchos estamos invirtiendo en ese largo plazo y es muy positivo, siempre cuidando el día a día de la gente, buscando que todo sea sostenible”.

En esta última jornada, además de Milei, hablará Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y se podrá escuchar un panel sobre ese tema con Eduardo Bastitta (+Colonia y Plaza Logística), Milagros Argüello (Boston Scientific), Mauro Solano (CIPPEC), Osvaldo Giordano (IERAL), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Verónica Marcelo (Natura ) y Martín Genesio (AES).

Sobre transformación del sistema fiscal hablarán: Martín Ticinese (Quilmes), Javier Goñi (Ledesma), Matías Surt (Invecq), Daniel Artana (FIEL), Guido Zack (Fundar), María Inés Del Gener (Deloitte), Cecilia Goldemberg (Andersen) y Juan Garibaldi (Danone).

Este año hubo más de 1.200 asistentes al Coloquio (Christian Heit)

La mirada de quienes invierten en este cierre la aportarán Carolina Castro (Industrias Guidi), Nicolás Braun (La Anónima) y Roberto Murchison (Grupo Murchison).

“Hay empresarios que se están poniendo crema humectante en las manos hace dos días para aplaudir a Milei”, dijo, mitad en broma, mitad en serio una gerente general ayer por la mañana en un coffee break en el Sheraton. ¿Será?