El mercado sigue ajustando a la baja las proyecciones de devaluación del tipo de cambio oficial para 2025

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo

Los economistas y analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Central volvieron a ajustar a la baja las proyecciones sobre el dólar oficial. Lo mismo sucede con los precios del dólar futuro en el Rofex. Sin embargo, en todos los casos la perspectiva es que el tipo de cambio oficial se ubicará por arriba de las proyecciones que figuran en el Presupuesto 2025 elaborado por el Gobierno.

Los analistas anticiparon que para diciembre de 2024, el dólar se ubicará en $1.021,5. Esto significó un descenso de $ 3,9 respecto a los pronósticos del mes anterior.

Para adelante también se corrigieron a la baja las estimaciones del dólar oficial. Para fin de enero, la corrección a la baja de los que participan del REM ya fue mucho más significativa, de $ 38,7, ubicándose en $ 1051.

Y para dentro de doce meses se da el mismo patrón. Se espera un dólar oficial en niveles de $ 1.279, lo que implica una disminución de $ 108,7 respecto a la medición anterior.

La estimación de los analistas, sin embargo, difiere de las proyecciones del Gobierno. En las estimaciones del Presupuesto 2025 figura un nivel del tipo de cambio de $ 1.207 para fin del año próximo.

Un informe de la consultora ACM, a partir de la cotización de los futuros de Rofex, indicó que “a partir del 2025 el mercado prevé que se comenzará a abandonar el ritmo de crawl que lleva a cabo el gobierno, elevando la devaluación mensual a un promedio de 3%”.

“Esto difiere de lo reflejado en el Proyecto del Presupuesto 2025 presentado por el gobierno, donde se espera que hacia el 2025 el dólar acompañe la tasas mensual de inflación, proyectada en torno al 1,4% mensual para todo el 2025″, agregan.

De acuerdo a los economistas que participan del REM, el dólar se ubicará en $1.021,5 en diciembre de este año

Mientras tanto, los dólares financieros también continúan ajustando a la baja y la brecha con el tipo de cambio oficial ya se reduce a menos de 20%.

Ayer fue otra jornada en la que las cotizaciones operaron en baja. Tanto el dólar MEP como el libre se alinearon a $ 1.185, mientras que el contado con liquidación también operó en baja para ubicarse en $ 1.223.

Luis “Toto” Caputo buscó el fin de semana enfriar rumores sobre una salida del cepo inminente por la reducción de la brecha. Aseguró que en caso de no obtener un desembolso del FMI “se seguirá como hasta ahora, sacando restricciones cambiarias de manera gradual”. Por lo tanto, la única posibilidad de una salida del cepo como “shock” -al estilo de lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri a fines de 2015- sería con un contundente respaldo del FMI.

De las estimaciones sobre la evolución del dólar oficial no parece desprenderse que la expectativa sea una salida rápida de las restricciones cambiarias. Al contrario, en los últimos meses se fue disipando la idea de un levantamiento del cepo. “Es falso que con cepo no se pueda crecer, eso es algo que dijo alguien alguna vez pero no es real”, enfatizó Caputo, siguiendo prácticamente la línea discursiva que en su momento ya había marcado el propio Presidente, Javier Milei.

Además, el ministro de Economía consideró que al revés de lo que muchos consideran, el paso del tiempo juega a favor. “Hoy estamos mucho mejor para una eventual salida del cepo que hace algunos meses y más adelante estaremos mejor todavía.

Por otra parte, las proyecciones de los analistas y las cotizaciones de los futuros de dólar también indican que el mercado prácticamente dejó de temer la posibilidad de un ajuste cambiario brusco no solo en lo que resta del año sino para todo el 2025.

