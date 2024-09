La extensión del blanqueo puede sacar al mercado financiero del modo pausa

Foto: I-Hwa Cheng/Bloomberg

Las cotizaciones de ayer hoy serán pasado porque se operó antes de que el Gobierno anunciara que se prorroga un mes el blanqueo. De esta manera, la etapa 1, la más importante, no vencerá el lunes, sino el próximo 31 de octubre. La etapa 3, en tanto, terminará el 30 de abril de 2025. En otras palabras, hay siete meses de blanqueo por delante.

El anuncio coincide con la urgencia de los inversores que el lunes depositaron USD 1.095 millones; una abismal diferencia con los primeros depósitos del blanqueo que fueron de USD 140 millones diarios.

La pregunta es si la prórroga hará que la cifra del lunes sea récord y, al tener un mes adicional de plazo, el aumento de los depósitos mermen su promedio diario.

Antes de esta noticia que cambia el panorama del mercado para bien, el dólar comenzó el día cayendo hasta $1.216, pero a la mitad de la rueda aparecieron compradores que hicieron subir al MEP $7,66 (+0,6%) a $1.209,74 y al contado con liquidación $4,94 (+0,4%) a $1.228,13.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 340 millones que no alcanzaron para cubrir la demanda de exportadores y obligó al Banco Central a vender USD 30 millones. Las reservas brutas, por la fuerza del blanqueo, subieron USD 595 millones a 28.834 millones.

Los depósitos en dólares de los privados ya suman USD 25,7 mil millones y el efectivo en los bancos es de USD 9.000 millones. El blanqueo aportó USD 7.098 millones a este crecimiento y está a USD 600 millones de superar al de la gestión de Mauricio Macri.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini destacó la baja de las Bolsas de Nueva York para poner en foco la cautela de los inversores locales. “Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que tienen frenada las suba de emergentes”, señaló.

Cabe aclarar que los bonos norteamericanos tienen una tasa de retorno de 3,78% que es atractiva y la padecen los bonos soberanos de la región. Los títulos locales estuvieron neutros y el riesgo país quedó casi sin cambios en 1.304 puntos básicos.

El sale trader de Grupo IEB (Invertir en Bolsa) Julián Hirsch, señaló que “dentro del mundo de los Bopreales, se destacó nuevamente el Bopreal serie 2 con subas en torno al 1%. Imaginamos que se debe a su amortización en la próxima semana”. Los Bopreal se han convertido en uno de los títulos más atractivos por su tasa de retorno en dólares.

Javier Casabal, estratega de renta fija en Adcap Grupo Financiero, opinó que “estamos viendo que los bonos soberanos están llegando a máximos históricos. Nosotros teníamos dos preocupaciones. Por un lado, las compras diarias del Banco Central y, por el otro, los números del blanqueo. En septiembre lo que estoy viendo es que los analistas vienen prácticamente empatados preguntándose qué va a pasar en octubre. En el medio se va incumpliendo la meta de fin de este mes”.

“Por el lado del blanqueo -agregó Casabal- miramos el crecimiento de los depósitos privados. La explicación que encontramos es que el mercado no está preocupado por la falta de compras de reservas, pero está parcialmente positivo porque el Central no está vendiendo todo lo que dijeron que iba a vender. Por el otro lado el crecimiento de los depósitos deja margen para ser optimista. Con la prórroga del blanqueo, en la medida que se vea que entren dólares a las reservas del Banco Central, me parece que este buen humor del mercado va a continuar. Ahora, cuando nos vayamos acercando al fin del blanqueo el mercado puede encontrar alguna turbulencia del lado de las compras del Banco Central. Si comienza a vender reservas durante octubre y de repente no tenemos la entrada genuina del blanqueo, podemos ver algún tipo de toma de ganancias. A medida que nos vamos acercando al nivel de $1.100 empezaría una toma de ganancias y empezaría a reaccionar el dólar CCL. Por eso, estoy más çómodo con las posiciones en dólares porque no veo en el corto plazo una salida del cepo”.

Por su parte, el mercado de bonos en moneda local, está en calma a la espera de la licitación del Tesoro de mañana. Los bonos que ajustan por CER estuvieron neutros lo mismo que las LECAP que siguen rindiendo entre 3,8% y 3,9% mensual, de acuerdo con el plazo. Es decir, están en el mismo precio al que fueron licitadas.

La soja sigue cotizando alrededor de USD 382 por tonelada cuando el año pasado estaba USD 100 dólares más cara. En el lanzamiento de la Campaña Gruesa, Maximiliano Moreno, Director de la Fundación INAI, explicó que “cada vez hay más factores de incertidumbre y cada vez hay menos control sobre ellos, porque son factores externos a la voluntad de los países y escapan a los decisores políticos”.

Destacó entre esos factores la geopolítica, la vulnerabilidad de las cadenas globales, los cambios del orden internacional hacia políticas de autonomía estratégica, el resurgimiento de movimientos nacionalistas, políticas proteccionistas y la posibilidad de una nueva guerra comercial. También reclamó por el estancamiento de los tratados de libre comercio.

En la Bolsa, se vivió otra rueda negativa. El índice Merval de las acciones líderes bajó 1,72%. Hubo predominio de las bajas, pero no fueron de magnitud.

Los ADR -certificados de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- el panel estuvo rojo y los bancos fueron los líderes de la baja con caídas de más de 4%.

Para hoy se espera una reacción del mercado, aunque no tiene un día sin obstáculos porque, a pesar de que se encuentra con buena noticia de que se prorrogó el blanqueo, tendrá la incógnita de lo que sucederá en la licitación de Bonos del Tesoro. De todos modos, se espera que se movilice algo más y salga de la cautela y de la compra selectiva de bonos y acciones.