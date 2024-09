En la previa de la negociación con el FMI, Caputo acompaña a Milei en Wall Street para defender el plan económico

Caputo asumió activamente el rol de vocero del programa económico

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo mantendrán contacto de primera mano este lunes con inversores en Wall Street, en el marco de la gira presidencial por los Estados Unidos que incluirá la exposición del jefe de Estado ante la Asamblea Anual de Naciones Unidas mañana martes.

La puesta en marcha del RIGI y la necesidad de grandes inversiones y los próximos pasos de política económica en la previa de la negociación que se reanudará con el FMI formarán parte de la agenda con los ejecutivos de finanzas en Nueva York.

Milei disertará ante inversores y participará de la habitual ceremonia de toque de campana que marca la apertura de la actividad bursátil en la bolsa neoyorquina, de acuerdo al programa oficial que dio a conocer Presidencia de la Nación. La agenda continuará con una nueva reunión con el CEO de Tesla Elon Musk y un encuentro con con el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.

El contacto con bancos y fondos de inversión tendrá lugar en el marco de una fase de política económica que incluye la discusión del Presupuesto 2025 que iniciará en los próximos días en la Cámara de Diputados en el frente interno, y la preparación de una negociación de largo aliento que se aproxima ante el Fondo Monetario Internacional por los próximos desembolsos pero, más importante aún, por un programa nuevo que pueda implicar financiamiento adicional por parte del organismo.

No será la primera vez que el ministro de Economía, como parte de la comitiva del Presidente, tomará contacto con inversores en los Estados Unidos. La última vez había sido en julio cuando Milei y Caputo acudieron a la Conferencia de Sun Valley (Idaho). Según informaron desde el Palacio de Hacienda, el ministro no tendrá agenda paralela en Wall Street sino que será la misma que la del mandatario. No hay, por otra parte, funcionarios del Banco Central en la comitiva. El vice de la entidad Vladimir Werning suele ser un habitué de reuniones con inversores para explicar los fundamentos y los próximos pasos del plan económico.

Caputo anticipó este viernes ante la Bolsa de Comercio de Rosario que el equipo económico podría unificar con el FMI la novena y décima revisiones trimestrales técnicas que observarán las metas de fines de junio y fines de este mes, respectivamente. Así, en un mismo proceso el Poder Ejecutivo quedaría en condiciones de destrabar USD 1.100 millones en un solo envío.

En Economía aseguran que los objetivos de superávit y de reservas fueron cumplidos para el umbral estipulado para fines de junio, mientras que en el caso de las metas que vencerán la semana próxima el número fiscal está casi asegurado mientras que el BCRA se encuentra más de USD 2.300 millones por debajo de lo previsto, de acuerdo a estimaciones de LCG. En el mercado, de todas formas, aseguran que en un contexto de objetivos que fueron cumplidos a lo largo del año, el organismo permitiría un waiver (dispensa) por ese incumplimiento.

Otro ritmo

Con todo, la expectativa es que en octubre el ida y vuelta entre Buenos Aires y Washington comience a tomar otro ritmo luego de varios meses de quietud. Caputo había anticipado en junio que tras el octavo examen trimestral comenzaría la discusión sobre un nuevo programa -el actual finaliza con aquella décima revisión- pero recién en las próximas semanas arrojaría novedades. Se prevé, además, que en octubre la plana mayor del equipo económico se vea las caras con la conducción del Fondo Monetario en la capital norteamericana cuando tenga lugar la asamblea anual.

El viaje a Estados Unidos que comenzó el sábado se dará, además, en medio de la espera en el mercado sobre señales sobre los próximos pasos de política económica, algunos que van más allá del compromiso plasmado en el proyecto de presupuesto, de sostener el déficit cero en las cuentas públicas. Entre ellas, qué planea hacer el Gobierno con el esquema cambiario el año próximo y cómo conseguirá dólares para cubrir las necesidades en moneda extranjera, ya sea para financiar la propia expansión económica prevista como el pago de deuda.

Algunas de las últimas medidas del Gobierno -entre ellas, la habilitación para la compra de MEP o contado con liquidación a empresas que se fondeen con cauciones en pesos o en dólares- fueron leídas en la dirección de un desarme paulatino del cepo cambiario en un contexto internacional que podría ser más favorable para una economía emergente como la argentina. Para Consultatio, en ese sentido, “el momento elegido para anunciar estas medidas es muy oportuno por un conjunto de factores fundamentales y técnicos”.

En ese sentido, listaron: “La decisión de la Fed de recortar las tasas favorece la dinámica de las monedas emergentes, el precio de los commodities y un eventual acceso a financiamiento voluntario y/o administración de pasivos”, y por otro lado, que “la brecha cambiaria se encuentra en mínimos desde mayo y el ancla fiscal sigue más vigente que nunca”. Por eso, se preguntaron en un informe reciente a clientes: “¿Priorizará el gobierno levantar el cepo y unificar el tipo cambiario de manera ‘sorpresiva’ o esperará hasta después de las elecciones como está insinuando?”.

Para la consultora Equilibra, en tanto, las dudas pasan por cuál será el “presupuesto de los dólares” en 2025. “Si el Ejecutivo pretende evitar una corrección cambiaria y crecer al 5% en 2025, va a tener que conseguir financiamiento adicional pues el ejercicio presentado ya supone un ingreso significativo (léase optimista) del sector privado. Hoy no hay acceso al mercado financiero internacional para el Tesoro Nacional y el FMI sólo aportaría fondos frescos en el marco de un nuevo programa. Un perro que se muerde la cola”, definieron.

La presencia del presidente y el ministro de Economía en los Estados Unidos también podría servir como una convocatoria al sector privado a adherirse al RIGI para grandes inversiones, días después de que se hiciera público un posible paso al costado de la malaya Petronas en la asociación con YPF para desarrollar GNL en Vaca Muerta. “(Por el blanqueo) va a haber crédito barato financiado por argentinos. Hay empresas, incluso algunas con el RIGI, se van a financiar en el mercado local incluso a tasas más bajas que en el mercado internacional”, aseguró Caputo en Rosario.