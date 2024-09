La baja de tasas en EEUU favorece a la Argentina que negocia de manera reservada un crédito con bancos internacionales

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, responde preguntas durane una conferencia de prensa en la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina. 26 ene, 2024. REUTERS/Tomas Cuesta

Se cumplió el pronóstico de la mayoría de los analistas de Wall Street (63%) que apostaban a una baja de la tasa de interés de 0,50 puntos. Pero la noticia, lejos de generar optimismo, se encontró con ingredientes de la realidad y los principales mercados del mundo reaccionaron de manera pesimista.

Las Bolsas de Nueva York bajaron al igual que los bonos del Tesoro de Estados Unidos que, al perder valor, aumentaron la tasa de retorno a 3.68%, contra 3,60 del día anterior.

Consumada la baja de 0,50 puntos, una magnitud que no se producía desde principios de marzo de 2020, que llevaron a las tasas a un rango de entre 4,75% y 5%, el mercado tuvo que admitir que la economía norteamericana estaba más dañada de lo que se pensaba. No es un hecho nuevo, pero sí una realidad que se ocultaba entre algunos indicadores positivos. No en vano casi 40% de los analistas apostaban a una baja de 0,25 puntos. Por delante, hasta fin de año, se espera otro recorte similar de tasas.

Aunque Donald Trump manifestó su oposición al recorte, para algunos analistas aumentan sus chances presidenciales.

El efecto de la baja en la región fue negativo. Cayeron Bolsas y bonos y el EEM (el índice de emergentes) bajó 0,3%; el de Brasil, 0,5% y el de China 0,6%.

El efecto sobre los bonos argentinos fue más benéfico y dieron vuelta una rueda que comenzó con bajas. Después de conocerse el dato de la Reserva Federal, los bonos de referencia subieron poco menos de 1% y el riesgo país bajó apenas 7 unidades (-0,5%) a 1.363 puntos básicos.

Avanza el REPO

Quién festejó la noticia, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, porque baja el costo de la deuda argentina en momentos en que comenzaron a negociar en máxima reserva un mega REPO (operación de venta de títulos argentinos en dólares con obligación de recompra a un precio y plazo predeterminados) con grandes bancos extranjeros que les permitirá cubrir, junto a otras fuentes de financiamiento donde se incluye al FMI, la mayor parte de los vencimientos de la deuda de 2025. La operación no salió a la luz porque quieren confirmarla antes de anunciarla. Pero será una noticia que estimulará a los mercados de bonos y acciones en particular.

Las dudas por el recorte surgieron porque no solo no fue una decisión unánime sino que después de conocido el comunicado de la Reserva Federal, se le agregó un párrafo que señalaba que la medida se tomaba porque “el Comité (de Mercado Abierto) está firmemente comprometido a apoyar el máximo empleo y a devolver a la inflación a su objetivo del 2% anual”.

El dólar tuvo una leve suba contra las 6 principales monedas del mundo, aunque está en su nivel más bajo de los últimos 12 meses.

En la Argentina, el MEP y el contado con liquidación (CCL) tuvieron caídas de 0,6%. El MEP cerró a $1.206 y el CCL a $1.233. El dólar “blue”, que cedió $10, pasó a ser el dólar más caro del sistema al cotizar a $1.260, una diferencia exigua como para hacer “puré” (comprar en el MEP y revender en el “blue”).

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 208 millones y el Banco Central compró 35 millones. Las reservas aumentaron USD 105 millones a 27.019 millones de dólares.

Según Adcap Grupo Financiero “los depósitos del sector privado en dólares crecieron USD 294 millones y acumulan USD 3.241 millones desde que se reglamentó el Régimen. En el Día 43 superan en USD 1.419 millones al blanqueo de Mauricio Macri y debería llegar a USD 5.500 millones a fin de mes”.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señala que “después del anuncio de la Reserva Federal el mercado festejó, pero la rueda fue volátil y hacia el final los rendimientos de bonos del Tesoro se incrementaron golpeando a los bonos emergentes. Quizás el comentario de Jerome Powell (titular de la Reserva Federal) sobre tasas negativas más altas generó cierto llamado a la cautela, de modo que habrá que ver cómo evolucionan las expectativas a la luz de la nueva información que se vaya conociendo”.

El informe indicó que “el dólar a nivel internacional terminó la rueda sin grandes cambios tras la suba de rendimientos de bonos del Tesoro americano, pero el real brasileño cerró la cuarta rueda consecutiva de fortalecimiento y esto fue apuntalado con la suba de tasa Selic de 10,5% a 10,75%. En este contexto, el CCL sigue recortando la brecha con el oficial que cerró en 28%”.

Un informe del Bank of America benefició a la Argentina al señalar que “es factible el déficit cero para el próximo año. Este Gobierno ha recuperado credibilidad en cuanto a las metas fiscales después del ajuste extraordinario de este año. Creemos que el objetivo de déficit cero es alcanzable en un año de fuerte crecimiento del PBI y un mejor punto de partida”.

Los bonos en pesos tuvieron comportamientos dispares. Los que ajustan por CER siguieron en baja mientras las LECAP, que rinden tasas de entre 3,70% y 3,95%%, subieron.

La Bolsa tuvo una jornada regular. Comenzó en baja, pero logró terminar con una leve alza de 0,10% en el índice Merval de las líderes. Nuevamente, Loma Negra (+4,06%) lideró las subas, seguidas de BBVA (3,64%).

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda con leve predominio de alzas donde también se destacaron Loma Negra (+4,4%) y BBVA (+3,6%).

Se espera que el mercado siga en modo pausa hasta la semana que viene donde habrá una nueva licitación del Tesoro por un monto similar al de la semana pasada de $7 billones. La diferencia es que el Tesoro cuenta con ese dinero para cancelar las LECAP de los que decidan no renovarlas y este es un fuerte respaldo para que los inversores y los bancos apuesten a ese bono que rinde hasta 3,95%.