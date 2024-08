Reforma laboral: qué le pidieron los empresarios al Gobierno para avanzar con la reglamentación

Blanqueo laboral: lo que plantea este artículo de la ley es que las empresas podrán regularizar a sus trabajadores no registrados o mal registrados sin pagar multas ni tener sanciones. También estarán eximidas de cualquier acción penal. Concretamente, se dará de baja a estas firmas en el Registro de Sanciones Laborales (REPSAL) y se les condonará deudas por capital e intereses, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación. Al respecto, los empresarios consideraron que se trata de un blanqueo tradicional donde no hay mucho por sugerir. Los trabajadores que queden regularizados por sus empleadores tendrán derecho a computar hasta 60 meses de aportes previsionales, aunque hayan trabajado más años de manera informal. Pero esos hasta 5 años no serán considerados para el cálculo del haber inicial de la jubilación.