El oro del BCRA: el sindicato bancario dijo que la entidad se negó a hacer público dónde están los lingotes de las reservas

El secretario general del gremio La Bancaria Sergio Palazzo aseguró que el Banco Central se negó a brindar información sobre la utilización que hizo del oro físico que forma parte de las reservas internacionales, semanas después de que se supiera que la entidad que conduce Santiago Bausili habilitó la mudanza de lingotes al exterior.

“El día jueves el BCRA contestó mis tres pedidos de acceso a la Información Pública. Las autoridades del BCRA resolvieron ‘En los términos del artículo 8 inciso B y C de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública declarar la reserva y DENEGAR las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por el Señor Sergio Omar Palazzo’”.

“Entre los fundamentos que expresan las autoridades del BCRA han citado lo siguiente: ‘…cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica… podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero…' también invocaron el inciso B del artículo 8 de la ley 27.275, para denegar la información, que dice: ‘…información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario…’”, dijo Palazzo en su cuenta de X.

“La contestación de las autoridades del BCRA y su denegatoria son NULAS ya que no fundamentan los motivos por los que DENEGARON la información. La segunda cuestión a analizar es que muchas de las preguntas no tienen ninguna vinculación con el artículo 8 incisos B y C citados de la ley 27.275 por ejemplo si se contrató un seguro, cuál fue la transportadora, si se hizo por una aerolínea Británica, si hubo resolución de directorio, cuántos fueron los costos de traslado, vuelo y seguros, cuántos lingotes fueron, etc”, continuó el gremialista y diputados nacional de Unión por la Patria.

“La tercera cuestión es que se me niega la información pero por otro lado el ciudadano y Ministro de economía pareciera que si la tiene ya que reconoció la operación en un programa televisivo. Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno”, concluyó.

La cuestión de las tenencias del oro y qué hace el BCRA con esas existencias despertaron, a raíz de esa solicitud de información pública del sindicato bancario, dudas sobre cuál es el manejo que hace la autoridad central de sus reservas metálicas. Por el momento, cualquier movimiento físico de los lingotes no tiene impacto en la cuenta de reservas y de oro que tiene el balance de la entidad, ya que solo se trata por el momento de una mudanza.

“El movimiento del oro es un tema de administración eficiente de reservas. Podés tenerlas físicas o en depósito. Si se tienen físicamente están inmovilizadas. Si están en el BIS se puede ganar algo de tasa contra el depósito, apalancarlo, hacerlo líquido vía colateral o venderlo”, reflejó Infobae hace dos semanas en base a fuentes con conocimiento del tema.

La utilización del metal en manos de la entidad y, en especial, su traslado al exterior generó controversia en los últimos años cada vez que se habló del tema. Lo cierto es que no es algo que se implementó ahora. La respuesta oficial de la autoridad monetaria fue que “se encuentra trabajando en la respuesta a esa solicitud, la cual será brindada según lo establecido en las normas”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había confirmado días después de la nota de Infobae que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó esos envíos al exterior como parte de una estrategia para administrar de manera “más eficiente” las reservas internacionales. En declaraciones a LN+ Caputo había dicho: “Es una movida muy positiva del Banco Central porque hoy hay oro en el banco que es como si tuvieras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada”. “En cambio, si tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno y el país necesita maximizar los retornos de sus activos”, expresó el funcionario.

En abril, el BCRA había informado que completó la cancelación de la deuda con el BIS, que ascendía, al asumir Milei, a los USD 3.117 millones en un swap por el que Argentina entregó oro. Es por eso que el camino para volver a solicitar liquidez se encuentra allanado.