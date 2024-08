Debate sobre el futuro del trabajo: las proyecciones de los empresarios, los académicos y la política

Los oradores del encuentro "El futuro del trabajo", organizado por la UTN (Jaime Olivos)

En un contexto de rápido crecimiento y adopción de tecnologías como Blockchain e inteligencia artificial, el mundo laboral enfrenta fuertes desafíos. En este sentido, la Universidad Tecnológica nacional (UTN) realizó este jueves un encuentro bajo la convocatoria “Octavo Día: La Revolución del Talento” para abordar los desafíos del trabajo de cara a los próximos años.

Los oradores del panel, que incluyó a actores de diversos ámbitos, destacaron, entre otras cuestiones, la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos entre el sistema educativo, el Estado y el sector empresarial para realizar capacitaciones en la utilización y complementación del trabajo y la inteligencia artificial.

El senador nacional Martín Lousteau, consultado por Infobae sobre las repercusiones que puede generar la inteligencia artificial sobre el mercado laboral, planteó los problemas de la distribución del ingreso a nivel global y de las cantidades de trabajo necesario.

“Hace mucho tiempo hay una predicción de que la cantidad de trabajo que vamos a tener los humanos va a ser menor, de hecho, si no me equivoco hasta Keynes lo dijo. Y eso no pasa. El cambio tecnológico siempre genera sectores que mueren y sectores que ganan y genera más concentración. Al principio va a pasar eso, pero después es cierto que el instrumento básico que vos necesitás para aprovechar la inteligencia artificial está disponible para casi todos o todos en el mundo. Entonces hay un elemento ahí que compensa un poquito ese efecto”, señaló Lousteau.

Además, “hay una pugna geopolítica en donde cada uno quiere su campeón en inteligencia artificial porque es un salto cualitativo fenomenal. Entonces no hay ningún interés nacional entre las dos principales potencias desarrollando esto para sofrenarse. Eso genera por ende una vía libre para la acumulación monopólica de algo que va a transformar la sociedad. Entonces el dueño de la tecnología va a tener todas las ganancias iniciales y se genera un salto muy grande en la desigualdad”.

Emiliano Yacobitti, Luis Guastini, Ezequiel Mesquita, Martín Lousteau, Verónica Funes y Andrés Quinn (Jaime Olivos)

Por su parte, Luis Guastini, presidente y CEO de ManpowerGroup Argentina, afirmó: “Me parece que en cualquier tecnología una cosa es la potencia, cuando vos te das cuenta del impacto que puede llegar a tener, y otra cosa es la velocidad con la que esa tecnología impacta realmente en la sociedad”. El ejecutivo ejemplificó con la invención de la máquina de tejer y la tardanza en masificar la herramienta por la quita de trabajo que generaría. “Hoy lo que yo estoy observando es una masividad en el uso de la inteligencia artificial, el 90% de las empresas tiene alguna iniciativa. Pero una gran mayoría de dirigentes de empresas en el mundo están diciendo que es muy caro y ‘yo todavía no estoy viendo los resultados en términos de productividad’. Con lo cual, yo creo que no está escrito el futuro todavía. No sabemos cómo va a evolucionar”.

Desde una mirada más humanista y sobre un posible reemplazo del empleo por la inteligencia artificial, consideró: “El trabajo no es solamente una fuente de ingresos, es un elemento que dignifica a la persona. Entonces, no sé si después la jornada se va a reducir a cuatro horas o no, pero no estoy tan seguro de que la solución esté en esa mirada simplista de decir ‘como hay mucha gente que va a quedar desplazada del mercado laboral, hagamos un ingreso universal’. Justamente porque le estás quitando algo que a la persona le da dignidad. Entonces, creo que es un debate mucho más profundo”.

Al respecto, Verónica Funes, gerente de Recursos Humanos de OCP Tech, sostuvo: “El sector privado tiene mucha responsabilidad en generar capacitaciones y hacer un upskilling, un reskilling para que no se pierdan los talentos dentro de las compañías, se aprendan cosas nuevas, se reinventen las posiciones y acompañen también a toda esta innovación y todo este cambio. Es decir, no únicamente darle la responsabilidad al Estado y a la academia, sino compartir esas responsabilidades como privado e influir en las capacitaciones y en la gestión del conocimiento para que toda esa masa de gente no quede fuera del mercado, sino que ayudar a transformarlos”.

Ezequiel Mesquita, Director de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad, afirmó que la inteligencia artificial “es un asistente que está ahí para complementar. También está la robótica industrial, que obviamente termina siendo un aliado para el privado para facilitar una tarea que antes estaba mal regulada”. Y agregó que en ese contexto se vuelve a la necesidad de habilidades blandas como el liderazgo.