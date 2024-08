Con la planta de GNL confirmada en Río Negro, YPF sale a buscar compradores de gas y financiamiento internacional para su mega proyecto

YPF tiene dos pasos claves por delante para consolidar su mega proyecto exportador de GNL (EFE/Leo La Valle)

Luego de confirmar que su mega proyecto de gas natural licuado (GNL) con Petronas se realizará en Sierra Grande, Río Negro, YPF avanzará en dos pasos claves para que la exportación del fluido de Vaca Muerta se haga realidad. La empresa estatal saldrá a buscar primero clientes con los que se garantizará compradores del recurso, para luego intentar colocar deuda por al menos USD 20.000 millones en el mercado internacional que permitan financiar las obras.

El presidente de la petrolera, Horacio Marín, tiene previsto viajar próximamente a Europa y Asia con la expectativa de que allí se encuentren los futuros compradores del GNL que se producirá en la provincia patagónica, según comentaron a Infobae fuentes de la compañía. La intención es cerrar al menos tres o cuatro contratos de abastecimiento que funcionen como garantía del futuro financiamiento.

Un destino posible en el viejo continente es Alemania y en la otra región tienen en vistas la India, uno de los países con mayor potencial de crecimiento en su demanda energética. Puede sumarse alguna visita a grandes empresas en los destinos mencionados.

El siguiente paso será salir a buscar en el mercado internacional de deuda el financiamiento necesario para avanzar en el proyecto “Argentina LNG”. Ese será el trabajo del CFO de YPF y ex Techint (al igual que Marín), Federico Barroetaveña, quien tendrá que buscar al menos USD 20.000 millones de bancos internacionales u otras entidades con capacidad de realizar ese tipo de operaciones, según cálculos preliminares de la empresa.

En la petrolera estatal explicaron que la firma malasia Petronas, una de las cuatro grandes productoras de GNL a nivel mundial, aportará el know-how técnico para desarrollar el proyecto. Se necesitan unos USD 10.000 millones para construir las dos plantas de licuefacción con YPF, pero la necesidad de mayor producción, gasoductos e infraestructura en Sierra Grande requerirán llegar a USD 20.000 y hasta USD 30.000 millones.

“Para llegar a un total 120 millones de metros cúbicos o más de exportación de gas por año, con la infraestructura y las plantas, se necesitan USD 30.000 millones de dólares. Es algo que se hará en etapas, pero igual es un número muy alto que no es financiable ni por YPF, ni por ninguna empresa argentina, ni por petroleras extranjeras. Se requiere un financiador, estructurar un project finance”, había explicado Marín en una entrevista reciente con Infobae.

“Por eso, sin RIGI no iba a haber GNL ni potencial de Vaca Muerta, pero con RIGI sólo no alcanza, hay que tener el proyecto, financiación y estabilidad. Hay que demostrar que a bajos precios el proyecto es rentable, sustentable y que puede pagar la deuda. Cobrando un precio de USD 8 FOB [en puerto] por millón de BTU [la unidad con la que se mide el gas] de valor de reposición para el gas de Vaca Muerta, en promedio, el proyecto sería rentable. Salió el RIGI, pero no es automático. Por ahora estamos haciendo la ingeniería con Petronas para los primeros 40 millones de metros cúbicos y esperamos que la decisión final de inversión se pueda tomar a fines del año que viene”, resaltó el ejecutivo en aquella oportunidad.

Por lo pronto, Marín se encontrará este jueves con el presidente Javier Milei en Loma Campana, principal operación de YPF en Vaca Muerta, en lo que será la primera visita del mandatario a la cuenca neuquina desde que asumió. Se espera la participación de grandes empresarios como Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy (PAE); Hugo Eurnekian, de CGC, y Ricardo Markous, de Tecpetrol, además de otras operadoras como Vista, Shell, Chevron, ExxonMobil y TotalEnergies.

El presidente de la petrolera estatal se reunió este lunes con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, luego de que la semana pasada se conociera la decisión de llevar el proyecto de GNL a Punta Colorada, Sierra Grande, en la provincia patagónica, y que sea descartada la posibilidad de que la construcción se realice en Buenos Aires, gestionada por Axel Kicillof. Esa decisión generó controversia desde la gobernación bonaerense, en donde apuntaron que fue una determinación de carácter político.

“A los fines de darle mayor transparencia al proceso, YPF decidió contratar, a cuenta propia, a la consultora internacional Arthur D. Little - tercero calificado e independiente- quien llegó a la conclusión de que para el proyecto resulta más ventajoso hacer la inversión en Río Negro. En su informe concluyeron que ‘Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto, aún si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales’”, aclaró el comunicado publicado la semana pasada por la empresa estatal, horas después de que se conociera que “Argentina LNG” se iba a realizar en tierras rionegrinas.

Campos maduros

Parte del plan de Marín en YPF es desprenderse de campos maduros –yacimientos en declino– que la empresa tiene en distintos puntos del país (proceso que ya está en marcha). Para eso inició un proceso de licitación y recibió 60 propuestas sobre 11 clústeres.

“Hay procesos de due diligence en marcha y queremos que sean breves. Se firmaron los contratos de sesiones y los deben aprobar las provincias, que decidirán si aceptan a las nuevas compañías”, dijo Marín semanas atrás.

Por medio de su cuanta en X, ayer la petrolera Bentia Energy que tiene entre sus socios a Javier Iguacel, ex ministro de Energía de Mauricio Macri, celebró la adjudicación de parte de esos campos.

“Ingeniería Sima junto a Bentia Energy firma de contrato de compra de 4 Yacimientos Maduros de la gran empresa YPF. Felices por nuestro paso en la industria!”, postearon.

“Hoy nació Bentia, una nueva empresa de energía. Otra nueva aventura para seguir desarrollando Argentina, nuestra Bendita Tierra”, también tuiteó Iguacel. “Fundamos Bentia para crear prosperidad en la Argentina que creemos y soñamos. Con libertad, esfuerzo e innovación somos capaces de grandes cosas”, agregó el ex funcionario, hoy flamante empresario petrolero.