Federico Sturzenegger anunció cuándo mandará al Congreso la Ley Hojarasca y adelantó: “Es una limpieza legislativa”

Federico Sturzenegger (Reuters)

Federico Sturzenegger, recientemente oficializado como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, adelantó la hoja de ruta que piensa ejecutar desde su cartera para avanzar con las modificaciones que pretende el Gobierno en la administración pública y su impacto en la economía.

El economista señaló que impulsará una agenda legislativa “muy intensa” para que se aborde en el Congreso. La primera será la Ley Hojarasca, sobre la cual explicó que “es una ley de leyes inútiles”, es decir, que se tratará de “una limpieza legislativa”. “No esperen nada revolucionario”, aclaró. Por otra parte, se avanzará con “decretos, reglamentaciones” para avanzar sobre la burocracia que “en general tiende a no servir para mucho”.

Sturzenegger habló este lunes en medio de días de tensión cambiaria. Pese a las turbulencias, ratificó que “la obsesión del presidente es la búsqueda del equilibrio fiscal”. “Esto es lo central, si este tema se ordena, la macroeconomía se termina ordenando”, agregó.

Javier Milei “tiene una visión muy concreta de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Él ha sido muy consistente en esto desde un primer momento, ha dicho hay que eliminar las fuentes de creación de ese dinero espurio”. En ese sentido, destacó “la eliminación del déficit fiscal”, algo que “hace 20, 30 años que se está buscando y nunca se logró”.

Luego que el fin de semana luego el Gobierno anunciara medidas que buscan atacar la emisión de pesos, Sturzenegger manifestó que “la prioridad es la baja de la inflación y si eso implica acumular menos reservas, se va a hacer”.

“Hay un plan, hay una idea, hay una ejecución, hay una lógica, eso está. Y me parece que eso es lo que en algún sentido acota los niveles de volatilidad”, señaló en declaraciones a LN+.

Luis Caputo con Federico Sturzenegger

Con respecto a su labor frente al nuevo ministerio, declaró que “la desregulación libera la posibilidad de crecimiento y libera la posibilidad de oportunidades de negocios”. “Baja los costos”, agregó.

En ese sentido destacó el alcance del DNU con el que el Milei avanzó con desregulaciones al inicio de la gestión, y del cual el propio Sturzenegger fue pieza clave en su redacción; resaltó el impacto de la Ley Bases, aunque aclaró que “quedaron varias cosas en el tintero con las cuales habrá que volver al Congreso y hay toda una agenda de reformas”.

“Hay mucho material, la verdad que no quiere decir que todas tengan que hacerse, no quiere decir que todas tengan que ser exitosas, pero cubren todas las áreas de la economía”, continuó.

“La Constitución no dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero la lógica de las leyes en Argentina nos llevaron a pensar que si no hay una ley que te permite hacer algo, no lo podés hacer”, argumentó con respecto a la batería de iniciativas que pretende enviar el Gobierno.

Al término de la entrevista, celebró que “la semana pasada se publicaron las primeras desregulaciones del mercado aerocomercial, donde lo más interesante para la gente es la posibilidad de que aeronaves pequeñas puedan conectar las ciudades intermedias de Argentina”.

Y adelantó que es inminente la publicación de la reglamentación “que clarifica algunos de los puntos” sobre cómo se implementarán las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). “Estamos a la espera de que haya clubes que se animen a dar ese paso. Como dice el presidente, todos los integrantes de la selección son de equipos que son sociedades anónimas, así que bueno, esperemos que eso que creo que va a ser un paso importante para que el fútbol mejore su calidad y llegue pronto”, concluyó el flamante Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.