El Banco Central compró USD 36 millones en el mercado en el primer día del nuevo esquema monetario

En una rueda mayorista con negocios por USD USD 266,1 millones en el segmento de contado, el Banco Central finalizó su intervención con compras por USD 36 millones, el 13,5% del total en oferta. La entidad monetaria acumula en julio un saldo a favor por su participación en el mercado de cambios de 263 millones de dólares.

Con el nuevo esquema de “emisión cero” para la compra de dólares a manos del BCRA, anunciado por el Gobierno el sábado, la entidad monetaria quedaría habilitada para revender unos USD 25 millones en el mercado de valores, para reforzar en este segmento la oferta de los bursátiles “contado con liquidación” y MEP.

Con esta iniciativa, se reabsorberían íntegramente los $33.228 millones emitidos para la compra de divisas y se presiona a la caída de dichas cotizaciones y, por ende, de la brecha cambiaria con un dólar oficial que cerró a 923 pesos. Vale subrayar que este lunes el Gobierno informó que la intención del Banco Central es reducir la cantidad de dinero en, por lo menos, $2,5 billones a través de estas operaciones cruzadas entre el mercado de cambios y la Bolsa.

Las reservas internacionales brutas cedieron en el día en USD 102 millones, a USD 28.172 millones. El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.502 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 6.963 millones o 32,8%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

En ese marco, el Gobierno anunció el fin de semana que la autoridad monetaria va a empezar a utilizar las divisas que compra en el mercado oficial para intervenir en la Bolsa. Uno de los objetivos de la medida es eliminar la “canilla” de emisión de pesos que se da cada vez que el BCRA adquiere dólares, ya sea por la liquidación de exportaciones o por otros motivos.

Con este accionar, el Gobierno pretende además incrementar la oferta de los dólares financieros para así bajar su precio, achicar la brecha y mejorar las condiciones para la salida del cepo en un futuro. Como contracara, pone en riesgo la acumulación de reservas y va en contra de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó el sábado a través de su cuenta en la red social “X” que “a partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el MULC). Es decir, si el BCRA comprara dólares en el MULC, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL)”.

Caputo agregó que “en la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el MULC, efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que tenemos superávit”. Y precisó que “el peso será la moneda escasa y demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos. La absorción es por la cantidad de pesos. O sea, el Central retira solo los pesos emitidos y se queda con el neto de dólares en la medida que haya brecha”.

“En línea con las menores ventas netas al resto de la economía, resalta que el volumen operado en el mercado oficial (MAE) cayó de USD 300 millones promedio diario en mayo y también en junio a USD 230 millones en la primera parte de julio, a la vez que el operado en el MEP y contado con liquidación pasó de USD 350 millones en mayo a USD 410 millones en junio y USD 460 millones en la primera mitad de julio”, refirió un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

“Vale destacar que esta moderación llega en simultáneo con cierta flexibilización de las regulaciones cambiarias. Por caso, a mediados de abril, la autoridad monetaria había reducido de cuatro a una las cuotas mínimas para la compra de divisas para cancelar importaciones de bienes y servicios de MiPyME -con aplicación efectiva a partir de mediados de mayo-, a la vez que a mediados de junio relajó las condiciones crediticias de las Grandes Empresas exportadoras y las agropecuarias que acopiaran más de un 5% de su producción de soja. Asimismo, entre la última semana de junio y la primera de julio, habilitó la compra de dólares para el pago de intereses de deudas comerciales y financieras entre empresas vinculadas y no vinculadas. Producto de esta dinámica contrapuesta, resalta que las menores regulaciones no trajeron un aumento de las compras netas de la economía no agro, sino, por el contrario, la caída descripta en el párrafo de arriba”, añadieron los analistas del Banco Provincia.