Dólar: el Gobierno podría subir la tasa de interés de sus letras y ofrece al mercado un bono con cobertura cambiaria

Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central. REUTERS

La aceleración de los tipos de cambio alternativos y una brecha más amplia con el oficial, en el marco de un mes como junio que se descuenta mostrará un índice de inflación algo más alto que el 4,2% de mayo, hacen pensar al mercado que el Gobierno podría mejorar la tasa de interés con la que remunera inversiones en pesos, algo que podría concretarse este mismo miércoles cuando tenga lugar una importante licitación de bonos del Ministerio de Economía.

La Secretaría de Finanzas publicará esta tarde los resultados de la segunda y última colocación de títulos de junio y cerrará así el programa financiero de la primera mitad del año. El Gobierno, en este primer semestre, realizó un canje de títulos en pesos con alta participación de tenedores del sector público, que despejó una parte relevante de los vencimientos en moneda local.

Y en las últimas operaciones comenzó a reemplazar pasivos remunerados del Banco Central con Letras Capitalizables, con una tasa más atractiva que la que ofrece el BCRA, que quedó en 40% nominal anual luego de haber enhebrado una seguidilla de recortes hasta que una reacción pronunciada en el mercado cambiario interrumpió ese proceso. No es una idea unánime entre los operadores del mercado que haya este miércoles una señal adicional de tasas por parte del Tesoro, pero sí que al menos intentará mantenerla, sin margen para bajarla.

El menú que ofrecerá Luis Caputo a los inversores incluye dos Lecap ya emitidas que se reabren y dos nuevas, una de ellas con vencimiento en diciembre. “En el caso de las primeras tres letras, habrá un monto máximo de emisión conjunto de $6 billones, mientras que el instrumento a diciembre no contará con un tope establecido. Teniendo en cuenta que los vencimientos hasta la fecha de liquidación (1° de julio) suman $5,95 billones, creemos que podremos ver una nueva reducción en el stock de pases que merodea los $17,7 billones”, estimó un informe de Portfolio Personal Inversiones.

El Ministerio de Economía realizará hoy la última licitación de deuda en pesos del mes. REUTERS

“Cabe destacar que el Gobierno licitará precio en las dos reaperturas de Lecap, mientras que en las dos nuevas se licitará la tasa efectiva mensual (TEM). En la letra de septiembre, Finanzas otorgará una TEM mínima de 4,25%, ubicándose ligeramente por arriba de la curva en el mercado secundario, mientras que la letra de diciembre no contará con ninguna referencia. Mirando la curva a los precios de ayer (por el lunes), consideramos que la TEM de esta última debería ubicarse en 4,19% (63,3% tasa efectiva anual)”, estimó PPI.

Por su lado, Delphos mencionó que “con esta licitación, el Tesoro parece tener la intención nuevamente de extender la duración de los vencimientos”. “Esperamos una mayor demanda por los títulos a septiembre y diciembre. Esto se debe a que el primero cuenta con una tasa mínima fijada por encima de la curva de mercado, mientras que el de diciembre no posee un monto máximo de colocación y presenta un largo más plazo en comparación con los instrumentos ofrecidos en las subastas recientes. De esta manera, insisten en establecer las Lecaps como la tasa de referencia del mercado y buscan desplazar la curva hacia tasas reales positivas”, plantearon.

Una pregunta recurrente en el mercado es si es efectiva la tasa de la Lecap para convertirse en la referencia para las inversiones en pesos. “Si bien el Gobierno ha definido tasas mínimas para algunas series de Lecap en las últimas 3 licitaciones, en todas esas ocasiones hubo topes de emisión, lo que quiere decir que, al menos hasta aquí, esas tasas mínimas no fueron de libre acceso”, planteó como objeción la consultora 1816.

“Si el Gobierno quiere que la tasa pase a ser 4,20% o 4,25% TEM, lo lógico sería que haga operaciones de mercado abierto entre licitaciones, de modo que la tasa del mercado primario de las Lecap se mantenga en el secundario, algo que no viene sucediendo”, aseguraron.

“Para que esa tarea pueda quedar a cargo del BCRA (como sucede en la mayoría de los países), el Central debería contar con Lecap en su cartera, lo cual tiene su complejidad porque el BCRA tiene prohibido por Carta Orgánica participar en las subastas” del Ministerio de Economía, dijeron.

El BCRA interrumpió la seguidilla de baja de tasas de interés tras una reacción del mercado cambiario en mayo. REUTERS

“Pero no parece una limitación imposible de sortear: el Tesoro podría ofrecerle recurrentemente canjes al BCRA para cambiarle determinados títulos por las Lecap on the run, de modo que el Central pueda influir en el mercado secundario como comprador, pero también como vendedor”, concluyeron.

La cuestión de la tasa de interés positiva contra la inflación es crítica para los próximos pasos de política económica. Caputo anunció hace algunas semanas que la etapa de tasas negativas y licuadora terminó y quedaría paso a otra con pesos remunerados contra la suba de precios y horas después el Fondo Monetario Internacional lo mencionó como uno de los pilares sobre los que debería apoyarse el equipo económico en lo sucesivo.

El FMI decidió no ceder en la última revisión trimestral de metas al analizar cuáles deberían ser los próximos pasos de política económica y se ajustó a su manual tradicional, que indica que la tasa de interés debe ser positiva. Se trata de alentar el ahorro en moneda local y evitar que los ahorristas elijan dolarizarse. “La tasa de política real debería volverse positiva para respaldar la demanda de pesos y la desinflación”, dijo expresamente la subdirectora del FMI Gita Gopinath.

“El BCRA continuará conduciendo la política monetaria de manera flexible, prudente y pragmática. A partir del avance logrado en la recuperación de las herramientas de política monetaria y el control de los factores de creación de dinero, se ha previsto dentro del Acuerdo la presentación al FMI de un marco de programación monetaria a fin de junio de 2024″, dijo la autoridad monetaria en ese mensaje conjunto. La tasa de interés en lo sucesivo y cómo se trasmite al resto de los ahorristas será uno de los temas en cuestión.